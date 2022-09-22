صحتك بين يديك - الاستمتاع بحياة صحية

هذه الأعشاب قد تساعدك على التحكم في معدل ضغط الدم!

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الأكثر انتشاراً في مختلف أنحاء العالم. من بين أهم أسبابه السمنة والتغذية غير السليمة. ورغم حدة هذا المرض فإن هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد على إعادة معدل ضغط الدم لطبيعته، فما هي هذه الأعشاب؟