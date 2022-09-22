 صحتك بين يديك - الاستمتاع بحياة صحية | صحتك بين يديك | DW | 22.09.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الاستمتاع بحياة صحية

على الطعام أن يكون لذيذا وصحياً أيضا. مجلة صحتك بين يديك تبين الصواب والخطأ في المعلومات المتداولة حول الملح، وما إذا كانت منتجات الألبان ضارة فعلا؛ والتغذية النباتية تغطي حاجة الجسم من البروتينات.

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