صحتك بين يديك - الاستمتاع بحياة صحية

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على الطعام أن يكون لذيذا وصحياً أيضا. مجلة صحتك بين يديك تبين الصواب والخطأ في المعلومات المتداولة حول الملح، وما إذا كانت منتجات الألبان ضارة فعلا؛ والتغذية النباتية تغطي حاجة الجسم من البروتينات.
كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يعود على صحة الإنسان بفوائد مذهلة. الدراسة حددت أطعمة معينة وفي متناول أغلبية الناس تقريباً. فيما كانت النساء أكبر مستفيد بالمقارنة مع الرجال.
ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الأكثر انتشاراً في مختلف أنحاء العالم. من بين أهم أسبابه السمنة والتغذية غير السليمة. ورغم حدة هذا المرض فإن هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد على إعادة معدل ضغط الدم لطبيعته، فما هي هذه الأعشاب؟
يتسلل السكر إلى وجباتنا اليومية باستمرار، من دون أن نلحظ، فالسكر موجود في الأطعمة والمشروبات من حولنا. ومن المعلوم أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى السمنة ومرض السكري وأمراض أخرى. نصائح عملية للتقليل استهلاكنا للسكر.
الفستق أو الفستق الحلبي من المكسرات المحببة للكثيرين وذلك بسبب مذاقها المميز وفوائدها الغنية والمتعددة. فما هي الفوائد الصحية التي يتمتع بها الفستق؟ وهل ينطوي على مخاطر يجب الانتباه إليها؟
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