 صحتك بين يديك - الأمعاء: مرآة لأسلوب حياتنا | صحتك بين يديك | DW | 22.06.2023

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - الأمعاء: مرآة لأسلوب حياتنا

الأمعاء بمثابة الدماغ الثاني: فهي تؤثر على الهضم والنوم والصحة. يتم ذلك عبر كائنات حية دقيقة تستوطن في الأمعاء، وعبر زرعها مع البراز، يمكن علاج المرضى الذين يعانون من التهاب معوي حاد.

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