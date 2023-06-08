صحتك بين يديك - الأمعاء: مرآة لأسلوب حياتنا

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الأمعاء بمثابة الدماغ الثاني: فهي تؤثر على الهضم والنوم والصحة. يتم ذلك عبر كائنات حية دقيقة تستوطن في الأمعاء، وعبر زرعها مع البراز، يمكن علاج المرضى الذين يعانون من التهاب معوي حاد.
يبدو أن التوتر والجدل المستمر بين الأحبة لا يؤثر فقط على سير العلاقة وقوتها مع مرور الوقت، بل إن الأمر يمتد إلى تداعيات قد لا تخطر على البال، ولاسيما على صحة الأمعاء. فكيف ذلك؟
تناول حفنة صغيرة من اللوز يومياً قد يكون له تأثيرات إيجابية على الجراثيم المعوية وصحة الأمعاء، وفق ما كشف عنه فريق من الباحثين من بريطانيا. فكيف يؤثر اللوز على صحة الأمعاء؟ وما هي فوائده الأخرى؟
ذكرت نتائج دراسة ألمانية سويسرية مشتركة أن الفلورا المعوية التي تعيش في أمعاء الإنسان لها تأثير كبير على أسلوب النوم وعدد ساعاته عند الرضع كما عند الكبار، وهو ما قد يشرح أسباب مشاكل النوم عند البشر وطرق علاجها.
الرياضة ضرورية للصحة، لكن البعض يجدون صعوبة في التعود على هذه الممارسة الصحية، رغم وضعهم لخطط متواصلة لتحقيق هذا الهدف، لكن دون جدوى. دراسة ربطت بين انتشار بكتيريا معينة في الأمعاء والتحول من الكسل إلى النشاط، فما هي؟
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