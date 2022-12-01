صحتك بين يديك - إدمان المخدرات

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كحول, قنب، فطر ذو تأثير نفسي، منشط أمفيتامين - ملايين من الناس يستخدمون المواد التي تمنحهم الشعور بالنشوة. فمتى تصبح المُخدرات خطرا على الروح والصحة؟ مجلة صحتك بين يديك ستأخذنا في رحلة عبر عالم المخدرات.
الحشيش يقي من الإصابة بفيروس كورونا ويزيد المتعة الجنسية، لكنه قد يؤدي إلى ضعف الإدراك واضطرابات نفسية خطيرة وخاصة لدى الشبان. فهل هو علاج أم خطوة على طريق جحيم الإدمان؟ ماذا يُقال في أضراره ومنافعه؟
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