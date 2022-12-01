 صحتك بين يديك - إدمان المخدرات | صحتك بين يديك | DW | 01.12.2022

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صحتك بين يديك

صحتك بين يديك - إدمان المخدرات

كحول, قنب، فطر ذو تأثير نفسي، منشط أمفيتامين - ملايين من الناس يستخدمون المواد التي تمنحهم الشعور بالنشوة. فمتى تصبح المُخدرات خطرا على الروح والصحة؟ مجلة صحتك بين يديك ستأخذنا في رحلة عبر عالم المخدرات.

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Themenbild:Alkoholkonsum in Zeiten von Corona am 04.05.2020 steigt an. Ein Mann sitzt alleine und deprimiert,niedergeschlagen an einem Tisch mit einem Glas und leeren Weinflaschen. @Sven Simon Fotoagentur . GmbH & Co. Pressefoto KG # Prinzess-Luise-Str. 41 # 45479 M u e l h e i m / R u h r # Tel. 0208/9413250 # Fax. 0208/9413260 # GLS Bank # BLZ 430 609 67 # Kto. 4030 025 100 # IBAN DE75 4306 0967 4030 0251 00 # BIC GENODEM1GLS # www.svensimon.net. | Verwendung weltweit

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