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صحة

المزيد من مواضيع الصحة والحياة

Woman cooking in kitchen, Frau, die in der Kueche kocht | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

خمسة أطعمة عليها الاختفاء من مطبخك! 09.11.2021

كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.
Tiefgefrorene Pizzen laufen am 23.05.2017 im Pizzawerk der Firma Dr. Oetker in Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) über ein Transportband. Das Unternehmen gehört den Angaben zufolge mit 900 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im Land Mecklenburg-Vorpommern. Über 700.000 Pizzen laufen in dem Werk jeden Tag über die Bänder. Ein beträchtlicher Teil der Tiefkühlpizzen geht in den Export. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

دراسة تكشف خطر الأطعمة الجاهزة على الدماغ 05.11.2021

في نتيجة وصفت بـ"المرعبة"، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة له تأثير سلبي على الدماغ. الدراسة التي أجريت على الفئران كشفت أيضاً عن العديد من العواقب الوخيمة لهذا النوع من الأطعمة.
auf der Waage stehen - on scale | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

كيف تتفادى مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء؟ 03.11.2021

في الوقت الذي تزداد فيه مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء بسبب قلة الحركة والبقاء طويلاً في المنزل، يمكن اتباع خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على قوام رشيق والبقاء بصحة جيدة في نفس الوقت.
Honey jar, flower and wooden stick on table against spring natural background Copyright: Colourbox

"معجزة شفاء".. أربع فوائد مهمة للعسل 30.10.2021

تنتشر في كافة الثقافات شرقا وغربا الأمثال والأقوال المشهورة التي تتغنى بالعسل، فمكونات "الذهب السائل" لذيد الطعم لها فوائد كثيرة، أهمها أنها مضادة للبكتريا والأكسدة. لكن هناك فوائد أخرى مهمة أيضا.

Newborn infant baby sleeping in suitcase sjhuls - Fotolia 49959562

ثماني نصائح لنوم هادئ لطفلك 27.10.2021

استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟
Young sick woman in bed and pills on the bedside table. #8380169 Copyright: Colourbox

نصائح تقيك من نزلات البرد خلال فصل الخريف 13.10.2021

بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك.
Chicken meat, fish, cottage cheese, yogurt and eggs on white table, Huehnerfleisch, Fisch, Huettenkaese, Joghurt und Eier auf dem weissen Tisch | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فوائد مذهلة لفيتامين "ب 12" على الصحة والحالة النفسية 07.10.2021

يلعب فيتامين "ب 12" دوراً أساسياً في صحة الجسم على مستويات مختلفة وخصوصاً على الصحة العقلية، ويؤدي نقصه إلى مشاكل خطيرة. فأين تكمن أهمية هذا الفيتامين وما دوره الصحي الذي يؤثر على الحياة اليومية؟
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إطالة الأهداب ما آثارها على صحة العين؟ 02.10.2021

لطالما تغنى الشعراء والمحبون بالأهداب الطويلة للعيون، كونها تزيد من جاذبية المرأة وجمالها، لكن طولها المفرط قد تكون له تأثيرات عكسية، وفق دراسة أمريكية، فما هي هذه التأثيرات؟ وهل هنالك نصائح لتفاديها؟
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عشر دقائق تحت أشعة شمس أكتوبر تحفز جسمك بفتيامين "د" 01.10.2021

ينصح الأطباء بالتعرض لأشعة الشمس الساطعة لـ10 دقائق تقريباً يومياً خلال فصلي الصيف والربيع بين شهري آذار/ مارس وتشرين أول/ أكتوبر، من أجل تكوّن فيتامين "د" في الجسم، والذي له أهمية كبيرة في بنية العظام.
Frisches Obst und Gemüse auf einem Marktstand, Bremen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فواكه مفيدة للحفاظ على قلب سليم ينبض بالحب والحياة 29.09.2021

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟

Breast; Cancer; Cancer Cell; Cell; Danger; Healthcare; High-scale; Human Cell; Illness; Illustration; Magnification; Medicine; Risk; Science; Tumor Colourbox

استهداف الخلايا "النائمة".. ألمانيا تحقق تقدماً في علاج السرطان 26.09.2021

خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.

22.07.2014 +++ Baby (12-17 Monate) haelt Brokkoli, Baby girl (12-17 months) holding broccoli | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

لهذا السبب يكره الأطفال تناول البروكلي! 23.09.2021

يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية الصحية الهامة وخصوصا لصحة الأطفال ونموهم، غير أن الصغار غالباً ما يرفضون ويكرهون بشدة تناول هذا النوع من الخضروات. فما السبب وراء كره الأطفال للبروكلي؟
14.08.2019, Hamburg: Frischer Fisch und andere Meeresfrüchte liegen auf einem Verkaufstisch im Fischmarkt Hamburg Altona. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

خمس نصائح لمعرفة إن كان السمك طازجا أم لا! 05.09.2021

إذا كنت في عطلة بالقرب من البحر، يمكنك التطلع إلى تناول السمك الطازج. بيد أن العديد من المطاعم ومحلات السوبرماركت يلجؤون أحيانا للأسماك المثلجة. نقدم لك بعض النصائح البسيطة التي ستساعدك في معرفة إن كان السمك طازجا أم لا.
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هل تسبب المضادات الحيوية سرطان القولون؟..دراسة تجيب! 03.09.2021

كشف بحث لجامعة سويدية أن تناول مضادات الالتهابات لفترة طويلة ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. فأيّ دور يلعبه الميكروبيوم المعوي هنا؟
DEU, 2003: Pekannuss, Hickorynuss (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), eine ganze Nuss, eine halbe Nuss mit Kern und ein zerteilter Nusskern als Freisteller. [en] [Hickory Nut, Pecan Nut (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), whole nut, one half with kernel and pieces of kernel, studio picture.] | DEU, 2003: Hickory Nut, Pecan Nut (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), whole nut, one half with kernel and pieces of kernel, studio picture. |

دراسة تؤكد أهمية الجوز في خفض الدهون الضارة داخل الجسم 01.09.2021

كشفت دراسة أجريت في جامعة جورجيا الأمريكية أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يرتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم للمشاركين.
Quelle:ddp/WAZ-special +++ddp/David Hecker+++ Geladen am 27.03.2012 Beschreibung: Eine aeltere Frau haelt am Dienstag (30.03.10) in Oldenburg auf dem Wochenmarkt an einem Verkaufsstand fuer Gemuese eine Knolle Fenchel in der Hand. Foto: David Hecker/ddp WAZ-special

بعد سن الخمسين.. هذه الفيتامينات لا غنى عنها! 16.08.2021

مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟
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