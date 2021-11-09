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كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.
في نتيجة وصفت بـ"المرعبة"، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة له تأثير سلبي على الدماغ. الدراسة التي أجريت على الفئران كشفت أيضاً عن العديد من العواقب الوخيمة لهذا النوع من الأطعمة.
في الوقت الذي تزداد فيه مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء بسبب قلة الحركة والبقاء طويلاً في المنزل، يمكن اتباع خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على قوام رشيق والبقاء بصحة جيدة في نفس الوقت.
تنتشر في كافة الثقافات شرقا وغربا الأمثال والأقوال المشهورة التي تتغنى بالعسل، فمكونات "الذهب السائل" لذيد الطعم لها فوائد كثيرة، أهمها أنها مضادة للبكتريا والأكسدة. لكن هناك فوائد أخرى مهمة أيضا.
استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟
بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك.
يلعب فيتامين "ب 12" دوراً أساسياً في صحة الجسم على مستويات مختلفة وخصوصاً على الصحة العقلية، ويؤدي نقصه إلى مشاكل خطيرة. فأين تكمن أهمية هذا الفيتامين وما دوره الصحي الذي يؤثر على الحياة اليومية؟
لطالما تغنى الشعراء والمحبون بالأهداب الطويلة للعيون، كونها تزيد من جاذبية المرأة وجمالها، لكن طولها المفرط قد تكون له تأثيرات عكسية، وفق دراسة أمريكية، فما هي هذه التأثيرات؟ وهل هنالك نصائح لتفاديها؟
ينصح الأطباء بالتعرض لأشعة الشمس الساطعة لـ10 دقائق تقريباً يومياً خلال فصلي الصيف والربيع بين شهري آذار/ مارس وتشرين أول/ أكتوبر، من أجل تكوّن فيتامين "د" في الجسم، والذي له أهمية كبيرة في بنية العظام.
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟
خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.
يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية الصحية الهامة وخصوصا لصحة الأطفال ونموهم، غير أن الصغار غالباً ما يرفضون ويكرهون بشدة تناول هذا النوع من الخضروات. فما السبب وراء كره الأطفال للبروكلي؟
إذا كنت في عطلة بالقرب من البحر، يمكنك التطلع إلى تناول السمك الطازج. بيد أن العديد من المطاعم ومحلات السوبرماركت يلجؤون أحيانا للأسماك المثلجة. نقدم لك بعض النصائح البسيطة التي ستساعدك في معرفة إن كان السمك طازجا أم لا.
كشف بحث لجامعة سويدية أن تناول مضادات الالتهابات لفترة طويلة ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. فأيّ دور يلعبه الميكروبيوم المعوي هنا؟
كشفت دراسة أجريت في جامعة جورجيا الأمريكية أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يرتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم للمشاركين.
مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟
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