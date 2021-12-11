 صحة جيدة - ما هو سر كبار السن في لوما ليندا؟ | العولمة 3000 | DW | 18.12.2021

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العولمة 3000

صحة جيدة - ما هو سر كبار السن في لوما ليندا؟

يعيش حوالي 9000 من المعمرين في المنطقة المحيطة ببلدة لوما ليندا الصغيرة في كاليفورنيا. المنطقة هي المنطقة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعد من المناطق الزرقاء في العالم. وهي مناطق تكون فيها أعمار السكان أعلى بكثير من السن المتوسط.

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