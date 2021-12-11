صحة جيدة - ما هو سر كبار السن في لوما ليندا؟

نمط حياة سكان جزيرة يونانية.. هل يكشف سر العمر الطويل؟

اتباع نمط حياة مشابه لجزيرة إيكاريا اليونانية، قد لا يكون مفيدا للحصول على صحة أفضل وحسب، بل قد يكون كشفا لسر الحصول على الشباب المتجدد والعمر الطويل، فما هو هذا السر؟ ولماذا تم تصنيف الجزيرة بأنها ضمن منطقة زرقاء خاصة؟