صحة جيدة - ما هو سر كبار السن في لوما ليندا؟

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يعيش حوالي 9000 من المعمرين في المنطقة المحيطة ببلدة لوما ليندا الصغيرة في كاليفورنيا. المنطقة هي المنطقة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعد من المناطق الزرقاء في العالم. وهي مناطق تكون فيها أعمار السكان أعلى بكثير من السن المتوسط.
اتباع نمط حياة مشابه لجزيرة إيكاريا اليونانية، قد لا يكون مفيدا للحصول على صحة أفضل وحسب، بل قد يكون كشفا لسر الحصول على الشباب المتجدد والعمر الطويل، فما هو هذا السر؟ ولماذا تم تصنيف الجزيرة بأنها ضمن منطقة زرقاء خاصة؟
ماذا يمكن أن يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه؟ سؤال بدأ يفرض نفسه مع اقتراب فصل الخريف الذي يعرف بداية موسم الإنفلوانزا. فما مدى خطورة اجتماع الفيروسين؟
يواصل فيروس كورونا المستجد حبس أنفاس العالم، وأصدرت دول أوامرها بحظر التجوال منعا لانتشار الفيروس، كما ظهرت بيانات جديدة حول أعداد الضحايا والمصابين بالفيروس الذي ضرب معظم دول العالم.
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