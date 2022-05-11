صحة الطفل - بين الحقائق والمفاهيم الخاطئة

أمضوا حياتهم في مخيم الزعتري.. أطفال سوريون يسألون: ما هي سوريا؟

مر عقد على إنشاء مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، الذي أبصر فيه آلاف الأطفال السوريين النور. ولا يعرف هؤلاء عن وطنهم اليوم سوى ما يحكيه لهم أهاليهم من ذكريات، حكايات عن زمن كانت فيه البلاد آمنة مستقرة.