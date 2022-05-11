 صحة الطفل - بين الحقائق والمفاهيم الخاطئة | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2022

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صحتك بين يديك

صحة الطفل - بين الحقائق والمفاهيم الخاطئة

هل يجب حمل الطفل إذا بكي؟ وهل العسل مهدئ طبيعي لحديثي الولادة؟ وهل يجب أن يشرب الأطفال الماء؟ أولياء الأمور الشباب يسألون ويحصلون على المزيد من النصائح. لكنها نصائح مشكوك فيها أحياناً.

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