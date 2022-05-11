صحة الطفل - بين الحقائق والمفاهيم الخاطئة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هل يجب حمل الطفل إذا بكي؟ وهل العسل مهدئ طبيعي لحديثي الولادة؟ وهل يجب أن يشرب الأطفال الماء؟ أولياء الأمور الشباب يسألون ويحصلون على المزيد من النصائح. لكنها نصائح مشكوك فيها أحياناً.
قتل 29 شخص على الأقل بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية، وسط العاصمة مقديشو يأتي هذا في ظل عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مسلحي حركة "الشباب".
مر عقد على إنشاء مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، الذي أبصر فيه آلاف الأطفال السوريين النور. ولا يعرف هؤلاء عن وطنهم اليوم سوى ما يحكيه لهم أهاليهم من ذكريات، حكايات عن زمن كانت فيه البلاد آمنة مستقرة.
تلعب السبع سنوات الأولى من عمر الطفل دورا مهما في تكوين شخصيته المستقبلية، ففي هذه المرحلة لا يتأثر هو بالنصائح الموجهة إليه فحسب، بل إنه يلتقط كل ما يدور حوله. فهم خطوات التعامل السليم مع الأطفال مهم من أجل علاقة سليمة.
الماء عنصر حيوي مفيد للأطفال الرضع أيضاً، سواء في إعداد الحليب أو الشرب. لكن الماء قد يكون غير آمن بالشكل الكافي لهم. في ما يلي نصائح تساعدك على تزويد رضيعك بالماء الآمن والصحي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول