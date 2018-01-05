 صحافية أميركية تتهم ترامب بالاعتداء الجنسي عليها | أخبار | DW | 22.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

صحافية أميركية تتهم ترامب بالاعتداء الجنسي عليها

أعلنت كاتبة صحافية أميركية أن دونالد ترامب اغتصبها قبل أكثر من عشرين عاما داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة، في اتهام سارع الرئيس الأميركي إلى نفيه، متهما الكاتبة بأنها تحاول الترويج لكتاب جديد لها.

USA New York City 2015 | E. Jean Carroll, Journalistin (Getty Images for ELLE/A. Stawiarz)

الصحافية الأميركية إليزابيث جان كارول تتهم ترامب باغتصابها!

قالت الصحافية الأميركية إليزابيث جان كارول (75 عاما)، كاتبة العمود في مجلة "إيل" بنسختها الأميركية، في مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك" إن الرئيس دونالد ترامب اغتصبها قبل عشرين عاما، مضيفة أنها لم تعد تذكر ما إذا كان ذلك في عام 1995 أو 1996. وقالت إنها التقت صدفة بترامب، المطور العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به، عند مدخل متجر "بيرغدورف غودمان" في حي "آبر إيست سايد" الراقي.

مختارات

وأضافت أن ترامب طلب منها أولا مساعدته في انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها. بعدها طلب الملياردير منها أن تجرب قطعة ملابس داخلية واقترح عليها أن يدخل معها حجرة تبديل الملابس فظنت أنه يمازحها لكنه لم يكن يفعل، إذ حشر نفسه في الحجرة معها وقبلها عنوة ثم اغتصبها، على حد زعمها.

وتابعت الصحافية روايتها فقالت إنها حاولت مقاومة المعتدي عليها طوال ثوان عديدة، من دون جدوى، قبل أن تتمكن في النهاية من الإفلات منه والفرار. وأوضحت الصحافية أنها لم تتقدم بشكوى في حينه ضد الملياردير خوفا من الانتقام، لكنها روت يومذاك تفاصيل ما تعرضت له لصحافيتين، أكدتا بدورهما لمجلة "نيويورك" أنها بالفعل أخبرتهما بذلك.

وتعتزم الصحافية نشر شهادتها في كتاب سيرة ذاتية تعرض فيه اعتداءات جنسية أخرى تعرضت لها.

وسارع الرئيس الأميركي إلى إصدار بيان نفى فيه هذه الاتهامات. وقال ترامب في بيانه "لم أقابل هذه المرأة في حياتي أبداً". غير أن مجلة "نيويورك" نشرت صورة يظهر فيها ترامب وهو يمازح إليزابيث جان كارول وزوجها. واتهم ترامب في بيانه الصحافية بأنها اختلقت هذه الرواية للترويج لكتابها الجديد. وقال "إنها تحاول بيع كتاب جديد، وهذا ينبغي أن يجعلك تفهم دوافعها".

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

  • USA 3. US-Präsident - Thomas Jefferson (picture-alliance/Prisma Archivo)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    توماس جفرسون هو الرئيس الثالث للولايات المتحدة (من سنة 1801 ولغاية سنة 1809)، ويعتقد أنه كان يقيم علاقة مع إمرأة من العبيد إسمها سالي هيمينغ وأنه أنجبت منه طفلا واحد على الأقل. وبينت تحاليل الحمض النووي "دي أن أي DNA" أجريت بعد نحو مائتي عام من ولادة الأطفال أن أبوة جفرسون لطفل واحد على الأقل من سالي هيمينغ مرجحة جدا.

  • USA Warren G. Harding mit Ehefrau (picture-alliance/akg-images)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    وارن هاردينغ كان الرئيس الـ 29 للولايات المتحدة وشغل المنصب لفترة قصيرة من 1921 ولغاية وفاته في عام 1923. وعرف عن هاردينغ بأنه كان زير نساء حقيقي. وكان مهتما في إقامة العديد من العلاقات العاطفية مع صديقات العائلة. وكان له علاقة مع زوجة أحد أصدقائه القدامى، وللتغطية على ذلك كان يتبرع بسفرات سياحية لعشيقته ولزوجها.

  • Nixon macht Victoryzeichen nach Rücktritt 1974 (picture-alliance/dpa)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    ريتشارد نيكسون من الحزب الجمهوري هو الرئيس الوحيد الذي تنحى عن الرئاسة بعد فضيحة "ووترغيت" الشهيرة التي تعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا. وبدأت الفضيحة عندما تم الكشف عن عملية تجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "وتترغيت". واستقال نيكسون في سنة 1974 بعد اكتشاف دوره كمخطط وعارف بالقضية. وفي هذه الصورة الشهيرة لنيكسون يظهر رافعا علامة الانتصار بعد أقل من ساعة من إعلان استقالته.

  • US Präsidenten Amtseinführungen Ronald und Nancy Reagan (Reuters/Ronald Reagan Presidential Library)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    حرص رونالد ريغان على جعل الولايات المتحدة "عظيمة" حرفيا، عندما اتخذ سياسات صارمة تجاه الاتحاد السوفيتي. لكنه تعثر سياسيا عندما تم الكشف عن أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تراقب لسنوات تمويل قوات "كونترا" المعارضة في نيكاراغوا والمدعومة من الولايات المتحدة. وكان مصدر هذا التمويل هو تهريب الهيروين إلى بلاده. لكن الكشف عن التفاصيل لم يؤدِ إلى فضيحة رئاسية. ولم يعرف دور ريغان في القضية لغاية اليوم.

  • USA Monica Lewinsky und Bill Clinton (Getty Images/Hulton Archive)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    على الرغم من الكشف عن الفضائح الجنسية لبيل كلنتون داخل المكتب الرسمي للرئيس الأمريكي (المكتب البيضاوي) إلا أنه ما زال من أكثر الناشطين في الحياة العامة في الولايات المتحدة. وكادت علاقته الساخنة بالمتدربة مونيكا لوينسكي "أثناء العمل" أن تطيح به من منصبة كرئيس للولايات المتحدة، بيد أن كلنتون نجح سياسيا في تخطي الفضيحة. لكن ماذا تفكر زوجته هيلاري بهذا الخصوص؟

  • New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Ausschnitt) (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    أما الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب فيعد ظاهرة فريدة، إذ أنه يتحدث ويتصرف ضد جميع أعراف العمل السياسي – الدبلوماسي تقريبا. ولا يمكن حاليا معرفة فيما إذا كان ترامب "مهرجا – سياسيا" أو "محرضا- خطرا" أو أنه مجرد رجل "مختل عقلي" في السلطة. ومازال ترامب في بداية مرحلته الرئاسية، لكنه من المذهل أن مصطلح "سحب الثقة" أو (Impeachment) صار متداولا منذ الآن في واشنطن. الكاتب: فالكر فاغينر/ زمن البدري


مختارات

أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

لم تكن فضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتالية هي الأولى في تاريخ رئاسات الولايات المتحدة، إذ سبقه في ذلك عدة رؤساء، من بينهم كلنتون وعلاقاته العاطفية في المكتب البيضاوي ونيكسون الذي استقال بعد فضيحة "ووتر غيت". (19.05.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: رصد لأهم تداعيات تقرير مولر على ترامب  

مواضيع ذات صلة

كتاب جديد يكشف فضائح ترامب 05.01.2018

تصريحات لاذعة أطلقها ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر المؤلف مايكل ولف نشرها في كتاب مثير عنوانه "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض". يتضمن الكتاب انتقادات شديدة لترامب طالت أسرته أيضاً. ويحاول محامي ترامب منع الكتاب من النشر. فما هو الخطر الذي يشكله نشر الكتاب على ترامب؟

Sex-Sakandale von Prominenten

لماذا لا تؤثر الاتهامات بـ"فضائح جنسية" على وضع ترامب؟ 26.01.2018

من شأن أي معلومات جنسية فضائحية عن أي سياسي مرموق أن تطيح بمستقبله السياسي فما بالك لو كان رئيس أكبر دولة في العالم ، لكن الملياردير والرئيس الاميركي دونالد ترامب أثبت أنه ليس كالآخرين وليس حتى كأسلافه، فلماذا؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  