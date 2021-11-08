 صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبة | DW الأخبار | DW | 16.03.2023

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صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبة

برغم عدم توفر الظروف المناسبة هناك ما لا يقل عن عشر صحافيات رياضة يوثقن المباريات في غزة . هذا الكسر لحاجز العادات والتقاليد يجعلهن أكثر حماسا لمواصلة عملهن.

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