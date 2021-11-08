صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبة

أولمبياد 2024: الشعلة الأولمبية تبدأ رحلتها في فرنسا من مرسيليا

أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 أن شعلة الدورة المقررة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس 2024، ستبدأ رحلتها في فرنسا في ربيع العام المقبل انطلاقا من مدينة مرسيليا، التي تأسّست على يد اليونانيين قبل حوالي 2600 عام.