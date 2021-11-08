صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبة

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برغم عدم توفر الظروف المناسبة هناك ما لا يقل عن عشر صحافيات رياضة يوثقن المباريات في غزة . هذا الكسر لحاجز العادات والتقاليد يجعلهن أكثر حماسا لمواصلة عملهن.
مستفيداً من الأصول الجزائرية لوالدته، أعرب لاعب نادي فيردر بريمن ميتشل فايزر عن رغبته في تمثيل منتخب الجزائر بعد أن خاض أربعين مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين. فما أسباب ذلك؟
تسعى السعودية بكل قوة لاقتحام مسارح التظاهرات الرياضية العالمية، غير أن سجل حقوق الإنسان يعكر أفق هذا الطموح، كما ظهر مجددا في تحفظ أستراليا ونيوزيلندا على سماح الفيفا بمساهمة المملكة في رعاية مونديال كرة القدم للسيدات.
أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 أن شعلة الدورة المقررة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس 2024، ستبدأ رحلتها في فرنسا في ربيع العام المقبل انطلاقا من مدينة مرسيليا، التي تأسّست على يد اليونانيين قبل حوالي 2600 عام.
حفلت عناوين الصحف العالمية اليوم بافتتاحيات ترثي نجم كرة القدم البرازيلي بيليه الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان. التقرير التالي يرصد أبرز ما جاء في عناوين الصحف العالمية عن النجم الراحل.
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