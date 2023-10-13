صانع المجد مع إسبانيا ينتقل إلى منتخب سيدات المغرب

تمكنت الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية) من جلب اسم كبير لتدريب منتخب السيدات، ويتعلق الأمر بالإسباني خورخي فيلدا، الذي قاد منتخب سيدات إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا الصيف الماضي.

خورخي فيلدا حقق نجاحات كبيرة منتخب سيدات إسبانيا، إذ دربه في ثلاث فئات عمرية، وبلغ نهائي كأس أورويا مع المنتخب تحت 17 عاما ثلاث مرات، توج فيها مرتين باللقب، كما حل وصيفا في نهائي مونديال 2010 والمركز الثالث في مونديال 2014 مع المنتخب ذاته.

لكن مسيرته لم تكن دون مشاكل، ففي عام 2022 نشب خلاف بينه وبين 15 لاعبة من المنتخب، قمن بمقاطعة المشاركة معه، بسبب نتائج مخيبة في بطولة أمم أوروبا للسيدات وانتقاداتهم له في طريقة تعامل معهن، واستمرت المشاكل إلى الفترة قبيل المونديال، لكن الاتحاد وقف إلى جانبه، ولم تعد سوى ثلاثة لاعبين للمنتخب.

ورغم إنجازه التاريخي مع إسبانيا بأول لقب عالمي لمنتخب السيدات، إلا أنه أقيل من منصبه بعد أسابيع على الإنجاز، بسبب وقوفه إلى جانب لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني الذي قبّل اللاعبة جيني هيرموسو على الشفتين خلال الاحتفال بالفوز على المنتخب الإنجليزي في النهائي، وهي الضجة التي انتهت بإبعاد روبياليس.

وشارك المنتخب المغربي للسيدات في المونديال للمرة الأولى عبر نسخة هذا العام وقد تأهل لدور الستة عشر، في إنجاز تاريخي، حيث شهد دور المجموعات خسارته أمام ألمانيا وفوزه على كوريا الجنوبية وكولومبيا، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في دور الستة عشر.

وجاء فيلدا خلفاً للمدرب الفرنسي رينالد بيدروس الذي أشرف على منتخب سيدات المغرب لسنوات. وقم الاتحاد المغربي في بيان له، شكره لبيدروس على " العمل الذي أنجزه خلال مهمته".

وغطت قصة القبلة على احتفالات إسبانيا باللقب العالمي، وأكدت 21 من أصل 23 لاعبة شاركت في المونديال، في بيان صحفي، أن الشروط غير مستوفاة للعب مرة أخرى في المنتخب الوطني، رغم تعيين مدربة جديدة للمنتخب، ولاحقا اقتنعت جلّ اللاعبات بالمشاركة مجددا.

إ.ع