صالة رياضية في القدس الشرقية لتعزيز اللياقة البدنية للشباب

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نجحت صالة رياضية في القدس الشرقية في جذب العديد من الشباب والشابات للتدريب في أوقات الفراغ وتنمية الصداقة بينهم. الصالة تمثل بديلا للجلوس ساعات طويلة أمام التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر خلال الصيف.
كشفت دراسة حديثة عن التأثير الإيجابي الكبير الذي تحدثه الحركة المنتظمة طوال اليوم بالمقارنة مع ممارسة نشاط منتظم داخل صالات الرياضة بالنسبة لكبار السن. فكيف فسرت الدراسة هذه النتيجة يا ترى؟
الخَرَف المتقدم أو الزهايمر يجعل المرء ينسى كل شيء تقريباً. بيد أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض من خلال اتباع عادات بسيطة لكن تأثيرها فعال. فما هي هذه العادات؟
تفوّق ليفاندوفسكي على "البرغوث" ميسي ومحمد صلاح ليس بسبب مهاراته الكروية وتسجيله للأهداف فحسب، بل بسبب خمس ركائز يستند عليها أسستها له زوجته سيدة الأعمال والرياضية وخبيرة التغذية الناجحة آنا ليفاندوفسكا.
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