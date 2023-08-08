صالة رياضية في القدس الشرقية لتعزيز اللياقة البدنية للشباب

منها شرب القهوة.. عادات بسيطة تحميك من مرض الزهايمر!

الخَرَف المتقدم أو الزهايمر يجعل المرء ينسى كل شيء تقريباً. بيد أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض من خلال اتباع عادات بسيطة لكن تأثيرها فعال. فما هي هذه العادات؟