 صالة رياضية في القدس الشرقية لتعزيز اللياقة البدنية للشباب | DW الأخبار | DW | 09.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

صالة رياضية في القدس الشرقية لتعزيز اللياقة البدنية للشباب

نجحت صالة رياضية في القدس الشرقية في جذب العديد من الشباب والشابات للتدريب في أوقات الفراغ وتنمية الصداقة بينهم. الصالة تمثل بديلا للجلوس ساعات طويلة أمام التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر خلال الصيف.

المزيد من المركز الإعلامي

FIFA Womens World Cup 2023 - France v Morocco - Hindmarsh Stadium - Round 16 Eugeni Le Sommer 9 from France and Nouhaila Benzina 2 from Morocco fighting for the ball during the 2023 FIFA Womens World Cup Round of 16 football match between France and Morocco at Hindmarsh Stadium in Adelaide, Australia. Pauline FIGUET - SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xPaulinexFIGUETx-xSPPx daniela_porcelli_sports_press_photo_180329

سيدات فرنسا يفزن على سيدات المغرب برباعية نظيفة في مونديال السيدات 08.08.2023

الاتحاد الاوروبي وفرنسا قد يواجهان مشاكل في توفير الامدادات من اليورانيوم بعد انقلاب النيجر.

يروانيوم النيجر بعد الانقلاب وتأثيره على أوروبا وروسيا 08.08.2023

استمرار استهداف روسيا للأهداف المدنية في أوكرانيا وسقوط ضحايا

مقتل وإصابة العديد من الأوكران في قصف روسي على مدينة بوكروفسك 08.08.2023

مخيمات منسية في شمال شرق سوريا تعاني من شحّ في الخدمات والمساعدات، والأكثر تضررا هي المخيمات العشوائية في تلك المنطقة.

معاناة النازحين في المخيمات العشوائية في شمال سوريا 08.08.2023

المزيد DW الأخبار

نساء إيرانيات يرفضن الالتزام بالحجاب في شوارع إيران. السلطات تطلق حملة لفرضه مجددا تحت طائلة العقوبة والمحاكمة.

إيران تشدد قواعد الالتزام بضوابط الحجاب بعد تجاهل كبير لها 09.08.2023

البرتغال وجنوب اسبانيا تعانيان من موجة حرائق شاسعة، والمستقبل هناك لا يبدو مشرقاً للاسف.

ألسنة اللهب تهدد الغابات القديمة في البرتغال وسط موجة حر ثالثة 09.08.2023

Brazilian President Luiz Inacio Lula Da Silva speaks during the Amazon Summit at the Hangar Convention Center in Belem, Brazil, Tuesday, Aug. 8, 2023. Belem is hosting the Amazon Cooperation Treaty Organization that is meeting to chart a common course for protection of the bioregion and address organized crime. (AP Photo/Eraldo Peres)

قمة في البرازيل لأجل وقف إزالة غابات الأمازون 09.08.2023

26.04.2023+++ Mateusz Morawiecki (vorne,l-r), Ministerpräsident von Polen, Mariusz Blaszczak, stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminster in Polen, und Edyta Szymanska, Vorstandsvorsitzende der Mechanischen Werke Bumar-Labedy, gehen während des Besuchs bei dem Rüstungshersteller Bumar-Labedy. Ein Reparaturzentrum für Leopard-Panzer aus Deutschland und Polen, die nun von der Ukraine im Krieg gegen Russland eingesetzt werden, soll bald im oberschlesischen Gleiwitz (Gliwice) die Arbeit aufnehmen. Bereits ab Mai könnten die Kampfpanzer dort repariert werden, sagte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Mittwoch bei einer Visite des Rüstungsherstellers Bumar-Labedy.

شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية تستعد لإرسال شحنة أخرى من دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيا 09.08.2023

اقرأ أيضا

seniorin,glücklich,porträt,herbstspaziergang,senior,senioren,seniorinnen,glück,glücklichsein,portrait,portraits,porträts,herbstspaziergäge,spazieren,spaziergang,spaziergänge,spaziergänger *** senior,happy,portrait,walk,elderly,old,seniors,happies,portraits,walks mmq-11jr ,model released, Symbolfoto

النشاط طوال اليوم أم التمارين المنتظمة.. أيهما أفضل للكبار؟ 04.01.2022

كشفت دراسة حديثة عن التأثير الإيجابي الكبير الذي تحدثه الحركة المنتظمة طوال اليوم بالمقارنة مع ممارسة نشاط منتظم داخل صالات الرياضة بالنسبة لكبار السن. فكيف فسرت الدراسة هذه النتيجة يا ترى؟

Eine Bewohnerin des Altenheims Maria Eich spielt auf einer Pflegestation das Spiel Memory und legt Kartenpaare zusammen.

منها شرب القهوة.. عادات بسيطة تحميك من مرض الزهايمر! 30.05.2023

الخَرَف المتقدم أو الزهايمر يجعل المرء ينسى كل شيء تقريباً. بيد أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض من خلال اتباع عادات بسيطة لكن تأثيرها فعال. فما هي هذه العادات؟

POKAL FINALE SAISON 2018/2019 IN BERLIN RB Leipzig - FC Bayern Muenchen 25.05.2019 Meisterfeier Bankett FC Bayern Muenchen: Robert Lewandowski (li) und seine Frau Anna Lewandowska mit Pokal und Meisterschale FOTO: ULMER Pressebildagentur/Pool/Getty Images xxNOxMODELxRELEASExx *** Local Caption *** BERLIN, GERMANY - MAY 25: Robert Lewandowski and his wife Anna Lewandowska pose with the DFB Cup and Bundesliga Championship trophies during the FC Bayern Muenchen DFB Cup final's night 2019 at Deutsche Telekom's representative office on May 25, 2019 in Be

"وراء كل عظيم امرأة عظيمة".. سر حفاظ ليفاندوفسكي على تألقه 18.01.2022

تفوّق ليفاندوفسكي على "البرغوث" ميسي ومحمد صلاح ليس بسبب مهاراته الكروية وتسجيله للأهداف فحسب، بل بسبب خمس ركائز يستند عليها أسستها له زوجته سيدة الأعمال والرياضية وخبيرة التغذية الناجحة آنا ليفاندوفسكا.