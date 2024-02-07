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عالم الرياضة

صافرات جماهير السعودية تُثير حفيظة الاتحاد الألماني!

٧ فبراير ٢٠٢٤

الاتحاد الألماني لكرة القدم يقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي بسبب سوء سلوك الجماهير في السعودية التي أطلقت صافرات استهجان أثناء دقيقة صمت تكريما لوفاة فرانس بيكنباور، أسطورة كرة القدم الألمانية ونجم نادي بايرن ميونيخ.

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Fußball Bundesliga | 17. Spieltag | SV Darmstadt 98 - Borussia Dortmund | Gedenken Franz Beckenbauer
"القيصر" فرانس بيكنباور، لاعب كرة قدم ورمز أسطوري وأحد أبرز الشخصيات في عالم الساحرة المستديرة الألمانية والعالمية.صورة من: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

شدّد الاتحاد الألماني لكرة القدم على أن صيحات الاستجهان من بعض جماهير الملعب قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في كأس السوبر الإسباني، في لحظة مؤثرة ودقيقة صمت تكريما لوفاة فرانس بيكنباور، الأسطورة الألمانية ونجم نادي بايرن ميونيخ، غير مقبولة.

وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" أن المسؤولين في الاتحاد الألماني لكرة القدم قاموا بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم. السبب: عدم احترام الجماهير لفرانس بيكنباور عندما تم الوقوف دقيقة صمت على روح "القيصر". وشابت دقيقة الصمت صفارات وصيحات استجهان من المتفرجين الحاضرين قبل انطلاق مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السعودية.

فرانس بيكنباور، الملقب بـالقيصر، لم يكن مجرد لاعب كرة قدم، بل يرى فيه الألمان رمزا وأسطورة حقيقية في عالم الساحرة المستديرة. ألقابه مع منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ جعلت منه أحد أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم الألمانية والعالمية.

وفي موسم 2019 و2020، أقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية بمدينة جدة لأول مرة. بعد تنظيم هذه المنافسة لاحقا في إسبانيا، استضافت الرياض هذا الحدث الرياضي ثلاث مرات على التوالي، حيث يشارك فيه أربعة فرق (بطل الدوري ووصيفه والفائز بالكأس والمتأهل لنهائي الكأس). أما السؤال الذي يبقى مطروحا الآن، كيف سيتعامل المسؤولون الرياضيون في السعودية مع الشكوى الألمانية؟

ع.اع. / .... (DW)

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