 صار وزير صحة.. روسيا ترّقي طبيبا شخّص إصابة نافالني بشكل خاطئ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.11.2020

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صار وزير صحة.. روسيا ترّقي طبيبا شخّص إصابة نافالني بشكل خاطئ

فيما يبدو أنها رسالة موجهة إلى ألمانيا، تحوّل الطبيب المعالج لنافالني في أومسك إلى وزير صحة، بعد انتقادات واسعة وجهت إليه، إثر تأكيد مختبرات أوروبية أن تشخيصه الأولي لحالة نافالني كان خاطئا. وانتقد نافالني تعيين الطبيب.

المعارض الروسي نافالني (موسكو ديسمبر/ كانون الأول 2019)

المعارض الروسي نافالني خلال قيام قوات تنفيذ القانون في موسكو بتفتيش مركز تجاري يقع به مقر مؤسسته المناهضة للفساد

قررت السلطات في منطقة أومسك بسيبيريا في روسيا، ترقية طبيب روسي كان قد تعرض لانتقادات بسبب أسلوب علاجه  للمعارض أليكسي نافالني بعد تسممه، ليصبح وزيرا للصحة في تلك المنطقة، حسبما ذكر الحاكم المحلي اليوم السبت (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)

مختارات

قال الفريق المساعد للمعارض الروسي أليكسي نافالني إنه تم رصد أثار غاز نوفيتشوك الذي استُخدم لتسميمه على زجاجة مياه فارغة بحجرته في فندق بمدينة تومسك، مشيرا إلى أنه سُمم هناك وليس في المطار كما كان يُعتقد في البداية.

حذرت هيئة اقتصادية في ألمانيا من وقف مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، فيما نددت روسيا بما أسمته "حملة تضليل" تهدف الى فرض عقوبات جديدة عليها.

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عُقد في لوكسمبورغ على بدء الاستعدادات اللازمة لفرض عقوبات على روسيا بتهمة تسميم المعارض الروسي نافالني. وحذر وزراء خارجية الاتحاد من أن الواقعة لا يمكن أن تمر دون عقاب.

بعد انتقاده الحاد لروسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب واقعة المعارض الروسي نافالني؛ ردت وزارة الخارجية الروسية على هايكو ماس وزير الخارجية الألمانية وزعمت أنه "ينتهج سياسة معادية لروسيا".

ويتعلّق الأمر بالطبيب ألكسندر موراخوفسكي، 49 عاما، الذي لقي اهتماما دوليا بعد أن شخّص حالة نافالني بأنه مصاب باضطراب في التمثيل الغذائي في آب/ أغسطس، بعدما أصيب المعارض الروسي بوعكة شديدة على متن رحلة داخلية، قائلا في ذلك الوقت إنه لم يكن هناك دليل على تسمم.

غير أن مختبرات في ألمانيا وفرنسا والسويد أكدت أن نافالني قد تسمم بغاز الأعصاب السوفييتي المطور "نوفيتشوك". ونُقل نافالني إلى العلاج في ألمانيا حيث قضى بداية 24 يوما في العناية المركزة بمستشفى شاريتيه في برلين، وهو المستشفى الذي أكد بدوره تعرّض المعارض الروسي لتسميم حاد.

وانتقد نافالني، الذي لا يزال يخضع للعلاج في ألمانيا، تعيين موراخوفسكي، قائلا إنه تمت مكافأة هذا الطبيب بسبب "تلفيق" عملية  تشخيصه، بحسب بيان نشر على تليغرام باللغة الروسية.

وكتب نافالني: "أنتم تكذبون.. أنتم تخدعون.. أنتم مستعدون لارتكاب عمليات احتيال رسمية لإرضاء قيادتكم والحصول على ترقية"، معربا عن قلقه لخضوع سكان المنطقة لشخص "غبي ولا يفقه شيئاً في الطب".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة أفراد روس بسبب تسميم نافالني، وكان مسؤولون روس قد أعلنوا أمس الجمعة أن مشكلات في الأيض والتهاب البنكرياس، كانت وراء مرض نافالني في آب/أغسطس، مستبعدين ما توصلت له مختبرات أوروبية عن تعرضه للتسميم.

وأدت القضية إلى توتر في العلاقات الألمانية-الروسية، إذ تطالب برلين موسكو بتحقيق محايد وشفاف، في وقت صرّح فيه رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية "إس دبليو آر"، سيرغي ناريشكين أن نافالني ربما تسمم من قبل إحدى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لمحاولة إثارة الاحتجاج ضد روسيا، وهو التصريح الذي وصفه نافالني بالهراء.

إ.ع/ص.ش ( د ب أ)

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يعد أليكسي نافالني أشهر معارض سياسي في روسيا وأمضى عدة فترات في السجن في السنوات الماضية. والآن أعلنت متحدثة باسمه عن اشتباهها في أنه "تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي" تناوله على متن طائرة.

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