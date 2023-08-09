صاروخ من الهند إلى القمر

هل اصطدم صاروخ صيني بالقمر؟ علماء يؤكدون وبكين تنفي

يبدو أن القمر أصابه صاروخ أو قذيفة اسطوانية بحسب ما يؤكد بعض العلماء، بيد أن الحدث مازال ينتظر تأكيدات رسمية. ويثير الموضوع بعض الجدل في ظل انتشار كبير لمخلفات الفضاء التي تطفو دون متابعة أو تتبع.