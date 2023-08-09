صاروخ من الهند إلى القمر

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أرسلت الهند مسبارا غير مأهول إلى القمر. تم إطلاق الصاروخ بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند. وجهة المسبار الجانب الجنوبي من القمر. وهناك يُنتظر إنزال معدة هبوط مع عربة استكشاف.
أطلقت الصين سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" حاملة ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية في مهمة تستغرق خمسة أشهر وتشمل إجراء اختبارات وتجارب واسعة النطاق في المدار في مختلف المجالات.
أعلنت شركة آي.سبيس اليابانية الناشئة فشل محاولتها لإنزال أول مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر بعد فقد الاتصال بالمركبة هاكتو-آر ميشن 1 (إم1)، مما دفع الشركة لاستنتاج أن المركبة ارتطمت على الأرجح بسطح القمر.
يبدو أن القمر أصابه صاروخ أو قذيفة اسطوانية بحسب ما يؤكد بعض العلماء، بيد أن الحدث مازال ينتظر تأكيدات رسمية. ويثير الموضوع بعض الجدل في ظل انتشار كبير لمخلفات الفضاء التي تطفو دون متابعة أو تتبع.
"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.
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