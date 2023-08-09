 صاروخ من الهند إلى القمر | صنع في ألمانيا | DW | 16.08.2023

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صنع في ألمانيا

صاروخ من الهند إلى القمر

أرسلت الهند مسبارا غير مأهول إلى القمر. تم إطلاق الصاروخ بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند. وجهة المسبار الجانب الجنوبي من القمر. وهناك يُنتظر إنزال معدة هبوط مع عربة استكشاف.

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