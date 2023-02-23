صاروخ بالستي روسي يصيب منشأة طبية وعيادة بيطرية في دنيبرو الأوكرانية

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صاروخ بالستي روسي يصيب مركزا طبيا وعيادة بيطرية في مدينة دنيبرو الأوكرانية. صدمة في أوكرانيا بسبب الهجوم. الرئيس الأوكراني يصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية.
في وقت يُنتظر أن يبحث فيه وزراء الدفاع الأوروبيين أشكال الدعم المكنة لأوكرانية، يبدو أن برلين تتحفظ بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ كروز ألمانية، لكن ماذا بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 التي تطالب بها كييف؟
أقرت موسكو بأن قواتها تراجعت للوراء شمالي مدينة باخموت بعد هجوم أوكراني جديد، وهو الانسحاب الذي وصفه رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة بأنه هزيمة نكراء. يأتي ذلك فيما قررت بريطانيا إمداد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو".
تستخدم روسيا بشكل متزايد "القنابل الموجهة" في الحرب ضد أوكرانيا. وهو الأمر الذي يهدد بشكل خاص المناطق الحدودية وأجزاء من المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، فما هو هذا السلاح؟ وما تبعات استخدامه؟
أكدت كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها". ويتزامن ذلك مع إدانة الرئيس الأوكراني لما أسماها "ليلة الرعب" عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
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