صاروخ بالستي روسي يصيب منشأة طبية وعيادة بيطرية في دنيبرو الأوكرانية

برلين تتحفظ إزاء اقتراح تسليم صواريخ كروز ألمانية لأوكرانيا

في وقت يُنتظر أن يبحث فيه وزراء الدفاع الأوروبيين أشكال الدعم المكنة لأوكرانية، يبدو أن برلين تتحفظ بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ كروز ألمانية، لكن ماذا بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 التي تطالب بها كييف؟