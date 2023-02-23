 صاروخ بالستي روسي يصيب منشأة طبية وعيادة بيطرية في دنيبرو الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 27.05.2023

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صاروخ بالستي روسي يصيب منشأة طبية وعيادة بيطرية في دنيبرو الأوكرانية

صاروخ بالستي روسي يصيب مركزا طبيا وعيادة بيطرية في مدينة دنيبرو الأوكرانية. صدمة في أوكرانيا بسبب الهجوم. الرئيس الأوكراني يصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية.

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