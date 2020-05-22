 صاروخ أمريكي لنقل رواد فضاء.. هل انتهت الهيمنة الروسية؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 24.05.2020

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علوم وتكنولوجيا

صاروخ أمريكي لنقل رواد فضاء.. هل انتهت الهيمنة الروسية؟

استعدت جميع الأنظمة لعملية إطلاق أمريكية تعد بشيراً بعهد جديد في استكشاف الفضاء. وعلى مدار تسع السنوات، كانت مركبات "سويوز" الروسية السبيل الوحيد للوصول إلى المحطة الدولية، والتي كانت تمولها الولايات المتحدة بشكل رئيسي.

صاروخ سيوز روسي ينطلق من كازاخسنا في 6 حزيران 2028

تسعى الولايات المتحدة الى العودة بقوة لريادة الفضاء ومن المقرر إطلاق صاروخ أمريكي الساعة 32ر20 بتوقيت جرينتش مساء يوم (الأربعاء 27 أيار/ مايو 2020).

مضت تسع سنوات مذ أرسلت الولايات المتحدة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ أمريكي الولايات المتحدة اعتمدت على نظام "سويوز" الروسي وهو أمر يجرح الكبرياء الوطني للأمريكيين منذ ذلك الحين.

ولكن الإحساس بالخجل الذي انتاب كثير من الأمريكيين بسبب الاعتماد على الصواريخ الروسية لسبر الفضاء يوشك أن ينتهي، حيث من المقرر أن ينطلق رواد فضاء أمريكيون، على متن صاروخ أمريكي، في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء المقبل. 

ووصف نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، المهمة بأنها "مثيرة على نحو استثنائي"، وقال إنّ الإطلاق سيمثل "عودة الريادة الأمريكية إلى مجال استكشاف البشر للفضاء".

وكانت المرة الأخيرة التي أرسلت فيها الولايات المتحدة رواد فضاء إلى المحطة الدولية في عام 2011، وذلك خلال الرحلة الأخيرة لمكوك الفضاء "اتلانتس"، الذي غادر من منصة الإطلاق "39 ايه"، بقاعدة "كيب كانافيرال".

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ثم أُوقفت  إدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"  برنامج رحلاتها إلى الفضاء من أجل توفير الأموال، وهي تعتمد على روسيا منذ ذلك الحين. وكانت تكاليف الرحلة على متن كبسولة "سويوز" تصل إلى 85 مليون دولار، ولم تكن باهظة فحسب، ولكن الأمر كان له علاقة بالإحساس بنوع من المهانة.

وفي عام 2014، قال مدير "ناسا" آنذاك، تشارلز بولدين: "لا يجب أن تعتمد أعظم أمة على ظهر الأرض على دول أخرى"، وأعلن أن الولايات المتحدة ستستأنف بعثاتها إلى الفضاء في عام 2017. ورغم ذلك، أدت سلسلة من المشكلات التقنية والتمويلية، وعملية رئيسية لإعادة الهيكلة عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في عام 2016، إلى تأجيل المشروع بشكل متكرر.

وبدلاً من أن تقوم "ناسا" بتصنيع صاروخ فضائي بنفسها، كلفت شركتين من القطاع الخاص، "سبيس اكس" و"بوينغ"، بتطوير نظم مناسبة. وقد فشلت الكبسولة "ستار لاينر" من بوينغ في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية في "اختبار مداري"، وكانت تلك أول محاولة فضائية غير مأهولة تطلقها الشركة.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الأمريكي الجديد الساعة 20.32 بتوقيت غرينتش مساء يوم الأربعاء المقبل. وقد تغيرت أمور كثيرة منذ الرحلة الأخيرة لمكوك فضاء أمريكي، وبعيداً عن نظام الصواريخ الذي جرى تصنيعه في إطار تجاري، فرض وباء فيروس كورونا المستجد قيوداً مشددة، وهو ما يعني حظر حضور جمهور لمشاهدة مراسم الإطلاق بالموقع.

وكانت هناك إشارة إلى وجود مشكلات إضافية عندما استقال دوج لفيرو، مسؤول برنامج الرحلات المأهولة في "ناسا"، فجأة من منصبه في الثامن من أيار/ مايو الجاري. ورغم ذلك، يُعتقد أن هذه الخطوة ربما كان لها علاقة بخطط "ناسا" للعودة إلى القمر، وليس بالمهمة المقررة لمحطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع.

مشاهدة الفيديو 05:09

العد التنازلي لإطلاق آريانه 6

ومن المقرر أن تحمل الكبسولة الفضائية "كرو دارغون"، التي ستنطلق على متن صاروخ "فالكون 9"، رائدي الفضاء روبرت بيهينكين ودوغلاس هيرلي، وهما من الرواد المخضرمين في برنامج الفضاء الأمريكي. وقال بيهينكين للصحفيين مؤخراً إنه ربما كان حلم أي طيار اختبار متدرب أن تتاح له فرصة القيام برحلة على متن سفينة فضاء جديدة، مضيفاً: "أنا محظوظ للغاية أن تتاح لي هذه الفرصة".

ومن المنتظر أن يصل الرائدان إلى محطة الفضاء الدولية بعد يوم من موعد الانطلاق، ليمكثا هناك شهراً، وهي فترة أطول بكثير مما كان مقرراً، حيث تعاني المحطة حالياً نقصاً في الرواد في ظل وجود ثلاثة فقط على متنها، الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي كريستوفر كاسيدي. وشددت "ناسا" على أن نظام "فالكون /9كرو دراغون" هو عبارة عن عمل متواصل. وقال مدير "ناسا" جيم بريدينستين، "لا يجب أن تغيب عن أعيننا حقيقة أن هذه "رحلة تجريبية"، مضيفاً، "نقوم بذلك من أجل التعلم. كما أنه من قبيل الصواب أننا نأخذ الأمر على نحو جاد للغاية من منظور السلامة."

وستتابع موسكو عملية الإطلاق باهتمام كبير، رغم عدم وجود رواد فضاء روس على متنها. وكان الأمر الشائع خلال السنوات الأخيرة وجود أطقم مشتركة من رواد الفضاء الأمريكيين والروس على متن كبسولات "سويوز".

وفي عهد سابق، كان الرواد من الولايات المتحدة وروسيا ينطلقون منفصلين في رحلات إلى الفضاء. وأرسلت الخلافات العلنية المتكررة بين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين ، ورئيس شركة "سبيس اكس،" إيلون ماسك، إشارة على تجدد روح المنافسة بين البلدين.

وأعلنت "ناسا" العام الماضي أن كبسولات الفضاء الأمريكية ستحمل سائحين وأطرافاً أخرى معنية إلى محطة الفضاء الدولية. وتتحمل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من تكاليف تشغيل محطة الفضاء الدولية، والتي تصل إلى عدة مليارات من الدولارات سنوياً. وحققت "روسكوسموس" مكاسب مادية كبيرة جراء خدمات نقل رواد الفضاء بكبسولات الفضاء، وقد مكّنها ذلك من الاستثمار في مشروعات أخرى، مثل استكشاف القمر.

وتعتزم الوكالة الروسية في الوقت الحالي تكثيف التعاون مع تركيا والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويريد روغوزين أن يخفض سعر إطلاق الصواريخ، لتصبح أكثر تنافسية، أملاً في تحقيق توفير بقيمة تتجاوز 30 في المئة.

وسار التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال السفر إلى الفضاء على نحو طيب حتى الآن، رغم الصراع بين الطرفين في مجالات عديدة أخرى. وقد أبرز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك، وأثنى عليه، أثناء حديثه مع الرواد على متن محطة الفضاء الدولية في نيسان/ أبريل الماضي عبر رابط الفيديو. ومع ذلك، ذكر بوتين أن روسيا تريد أن تمضي قدماً في "خططها الاستراتيجية" في مجال الفضاء، وقال: "كانت بلادنا دوماً رائدة في مجال استكشاف الكون."

م.م/ ع.غ (د ب أ)

  • Fußabdruck am Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    " خطوة صغيرة لكنها عملاقة"

    الخطوات الأولى على سطح القمر.. عندما وضع نيل أرمسترونغ قدميه يوم 20 يوليو 1969 على سطح القمر قال واحدة من أكثر الجمل شهرة على الإطلاق: "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

  • Apollo-Direktor Phillips überwacht Apollo 11 Pre-Launch-Aktivitäten vor dem Start.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العد التنازلي للدقيقة صفر

    من غرفة التحكم في مركز كينيدي للفضاء يشرف مدير برنامج Apollo، صمويل سي. فيليبس، على التجهيزات قبل موعد الإطلاق في 16 من أبريل 1969. "أبولو 11" كانت أول بعثة لمهمة الهبوط على سطح القمر، انطلقت المركبة بحامل الصواريخ "Saturn V" وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإدوين بوز- ألدرين ومايكل كولينز.

  • Menschen campieren am Strand, um den Start von Apollo 11 zu verfolgen.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    في انتظار اللحظة التاريخية

    هؤلاء الثلاثة (في الصورة) كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا بخيامهم على الشواطئ والطرق بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع للناسا في فلوريدا لمتابعة إطلاق مركبة "أبولو 11" عن قرب. وزار حوالي مليون شخص مركز كينيدي للفضاء لمتابعة هذه الرحلة التاريخية.

  • Tausende von Nachrichtenreportern sehen zu, wie Apollo 11 startet.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    متابعة واهتمام عالمي

    هذا الحدث التاريخي لم يتابعه آلاف الأشخاص المتحمسين فحسب، بل وأيضا آلاف المراسلين لتقديم تقارير إعلامية عن "أبولو 11". 3 آلاف وخمسمئة صحفي اجتمعوا في المكان المخصص للصحفيين بمركز كينيدي للفضاء. وفي 16 من يوليو 1969 أنطلق الصاروخ الحامل لمركبة "أبولو 11".

  • Die Apollo 11-Crew (v.l.n.r.): Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    زملاء الرحلة

    أحد أفراد الطاقم لم يُسمح له بمرافقة الفريق الذي هبط على سطح القمر وكان عليه البقاء في المِسبار الفضائي. قال مايكل كولينز عام 2009: "شعرت بأنني جزء مما حدث على سطح القمر. وربما يقال عني أني كاذب أو أحمق إذا قلت إنني حصلت على أفضل ثلاثة مقاعد في مركبة "أبولو 11". ولكن يمكنني أن أقول بصراحة أنني راض جدا عن مشاركتي في هذه المهمة".

  • Armstrong und Aldrin mit US-Flagge auf dem Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    هبوط الصقر

    في 20 من يوليو 1969، على الساعة الـ8 و17 دقيقة و58 ثانية مساء، كانت أولى كلمات أرمسترونغ إلى مركز المراقبة والعالم الذي يشاهده: "هيوستن، قاعدة الهدوء هنا، هبط الصقر". ولكن مر وقت كبير حتى وضع أمسترونغ وألدرين أقدامهما على سطح القمر. فقد توجَّب على الطاقم أولا تحضير رحلة العودة، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الكبيرة ووضع نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر.

  • Das Apollo 11 Lunar Module mit Mond und Erde im Hintergrund.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    صورة تاريخية

    التقط هذه الصورة مايكل كولينز في 21 من يوليو 1969، ويظهر فيها "الصقر" أثناء رحلة العودة من القمر، وراءها سطح القمر وفي أفقها الأرض. في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يضعان أقدامهما على سطح القمر كان كولينز مكلفا بوحدة القيادة "كولومبيا".

  • Eine der ersten Mondgesteinprobe.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    عينات من سطح القمر

    خلال عملية الاستكشاف التي استمرت ساعتين ونصف جمع أرمسترونغ وألدرين أكثر من 21 كيلوغراما من مواد من القمر أخذت إلى الأرض، هذه القطعة الصغيرة واحدة منها. تم التقاط هذه الصورة في 27 من يوليو بعد العودة. خلال المرات الست التي هبط فيها الإنسان على سطح القمر جمع رواد الفضاء 2415 عينة؛ أي ما يقارب 400 كيلوغرام تم جمعها في أرشيف خاص بالقمر.

  • Goldbrosche, die Neil Armstrong auf dem Mond gelassen hat.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    تذكارات فلكية غريبة

    زوار القمر تركوا خلفهم كذلك أشياء كثيرة هناك. دبوس الزينة الظاهر في الصورة، والذي يعد أحد الأشياء الأكثر رمزية، تركه نيل أرمسترونغ على سطح القمر. وهو عبارة عن غصن زيتون يبلغ طوله 15 سنتيمترا ويرمز للسلام. زوار الفضاء في المستقبل يمكنهم كذلك أن يعثروا على كرات الغولف وصورة عائلية مع كاميرا وأعمال للفنان أندي وارهول أو ريشة لصقر.

  • Apollo 11-Crew im Schlauchboot vor der Bergung.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العودة إلى الأرض

    في 24 من يوليو على الساعة الـ4 و50 دقيقة بعد الزوال بالتوقيت العالمي هبط طاقم "أبولو 11" في المحيط الهادئ على بعد 21 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هورنيت"، وعلى بعد 1480 كيلومترا جنوب غرب هاواي. ولتفادي إمكانية جلب رواد الفضاء لأي مسببات الأمراض معهم، تم وضع الطاقم تحت الحجر الصحي.

  • Die Apollo 11-Astronauten mitten in einer Parade in Mexiko-Stadt.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    نجوم غير عاديين

    رواد المهمة الفضائية "أبولو 11" دون بدلاتهم الفضائية المعتادة، عوض ذلك يحتفلون مع الجماهير بزي وعباءات وقبعات مكسيكية. جولة حول العالم قادت رواد الفضاء 45 يوما في 24 دولة و27 مدينة. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة التأكيد على استعدادها لتبادل المعرفة الفضائية مع باقي العالم. وكما نرى هنا تم الاحتفال برواد الفضاء مثل النجوم في مدينة مكسيكو سيتي. إعداد: ه. فوكس / ترجمة: ع. اعمارا


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