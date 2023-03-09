 شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2023

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شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين

بإجماع كل أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أصبح شي جينبينغ رئيسا لأطول فترة في تاريخ الصين الحديث بعد ماو تسي تونغ. وتواجه بكين تحديات داخلية وخارجية سيتحتم على شي مواجهتها.

شي جينبينغ هو أطول زعيم بقء في السلطة في تاريخ الصين الحديث بعد ماو تسي تونغ (10/3/2023)

شي جينبينغ هو أطول زعيم بقء في السلطة في تاريخ الصين الحديث بعد ماو تسي تونغ

فاز شي جينبينغ الجمعة (العاشر من آذار/مارس 2023) بولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين إثر عملية تصويت في البرلمان، ليوطد موقعه كأقوى زعيم لهذا البلد منذ أجيال. وكانت نتيجة عملية التصويت واضحة، إذ انتخب بـ 2952 صوتا مقابل عدم تصويت أي نائب ضده وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.

مختارات

رجح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي" تفشي جائحة كورونا عبر تسرب في مختبر في الصين. وتردد خبراء أمريكيون من قبل بشأن مصدر الفيروس. غير أن هذا الاستنتاج الأخير يرجع لمعلومات استخبارية جديدة على ما يبدو.

اتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ سياسة "احتواء وتطويق وقمع شامل" ضد بلاده، الأمر الذي "جلب تحديات خطيرة غير مسبوقة للتنمية في الصين"، بحسب وسائل إعلام رسمية.

مع استمرار التوترات بين الصين وأمريكا، يرى خبراء أنه من غير المرجح أن تخفف تشددها، خاصة بعد البيان والتصريحات الصادرة عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم. ويرجح خبراء أن العلاقات بين البلدين تتجه صوب التصعيد.

في تغاض عن حدود العمر وعدد الولايات التي كان يجري احترامها بشكل تقليدي، انتخب الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لفترة ولاية ثالثة نادرا ما تحدث، وهو ما سيضمن له تمديد ولايته الرئاسية.

ولم تكن هناك أي شكوك حول نتيجة الاقتراع إذ تقوم الجمعية الوطنية الشعبية عمليا بالمصادقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

وسبق أن تم التمديد لشي (69 عاما) في تشرين الأوّل/أكتوبر لمدّة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبان الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد. ومنحه النواب ولاية رئاسية جديدة لخمس سنوات أيضا.

وحلف الرئيس الصيني اليمين على نسخة من الدستور بأن يعمل "جاهدا لبناء بلد اشتراكي معاصر كبير يكون مزدهرا وقويا وديموقراطيا".

لكن الأشهر الأخيرة كانت صعبة على شي جينبينغ إذ شهدت الصين تظاهرات ضخمة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على سياسة "صفر كوفيد" التي انتهجها، تلتها موجة من الوفيات عقب التخلي عن هذه الإستراتيجية الصحية في كانون الأول/ديسمبر.

وجاء تتويجه مجددا الجمعة تكليلا لمسار سياسي شهد صعوده من مسؤول سياسي غير معروف من الجمهور إلى الزعيم الصيني الأكثر نفوذا منذ عقود.

غير أن الكاتب والصحافي السويسري أدريان جيج الذي كتب سيرة لشي جينبينغ، اعتبر أن الإثراء الشخصي ليس حافزه الأول. وقال "لديه حقا رؤية للصين، يريد أن تصبح الصين أقوى بلد في العالم".

واعتمدت جمهورية الصين الشعبية على مدى عشرات السنين إدارة جماعية على رأس هرمية السلطة، بعد الفوضى السياسية وعبادة الشخصية اللتين طبعتا عهد زعيمها ومؤسسها ماو تسي تونغ (1949-1976). وعملا بهذا النموذج، تخلى سلفا الرئيس الحالي جيانغ زيمين وهو جينتاو عن منصبيهما بعد عشر سنوات في السلطة. غير أن شي وضع حدا لهذه القاعدة في 2018 حين  ألغى مادة الدستور التي تحدد سقف ولايتين للرئيس ، وسمح بتنامي عبادة لشخصيته.

تحديات كبيرة

وبتصويت الجمعة يصبح شي جينبينغ الرئيس لأطول فترة في تاريخ الصين الحديث. غير أن ثاني قوة اقتصادية في العالم تواجه الكثير من التحديات، أبرزها تباطؤ النمو وانخفاض معدل الولادات وتراجع صورة الصين في العالم في السنوات الأخيرة.

ويبقى بإمكان شي جينبينغ الذي سينهي ولايته الجديدة سبعينيا، الفوز بولاية رابعة في حال لم يتقدم في الأثناء أي مرشح جدير بالمصداقية.

وعلى الساحة الدولية، فإن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها وسط خلافات حول مواضيع كثيرة، من تايوان إلى معاملة المسلمين  الأويغور ، مرورا بالخصومة في المجال التكنولوجي. وندد الرئيس الصيني هذا الأسبوع ب"حملة غربية" تقودها الولايات المتحدة وتهدف إلى "احتواء وتطويق وقمع" الصين.

وقال ستيف تسانغ من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن "سنرى الصين أكثر ثقة بنفسها على الساحة الدولية، تؤكد خطابها بمزيد من الحزم" وفي الوقت نفسه تسعى "للحد من اعتمادها على باقي العالم".     

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

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    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

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  • China Terrakotta Armee von Xiang

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    أُتيحت للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمناسة عيد ميلادها السادس والخمسين عام 2010 فرصة إلقاء نظرة عن قرب على جنرال من الصلصال.

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    الكاتب: هاؤو غي/ أ.ز


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