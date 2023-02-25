شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟

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قمة روسية صينية في موسكو وسط حديث عن تعاون استراتيجي شامل بين البلدين واستعداد روسي لمناقشة مبادرة بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.. فما النتائج المتوقعة من القمة؟ وكيف يتابعها الغرب؟
يقوم الرئيس الصيني بزيارة لروسيا يرى فيها مراقبون دعما للرئيس بوتين في ظل تزايد عزلته عن الغرب وإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". بوتين أبدى "انفتاحه" على الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا.
يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين إلى موسكو في مستهل زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، في وقت مناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول دوليا، خصوصا بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده.
تتهم بكين واشنطن بمحاولة احتواء التطور والتنمية في الصين. وإزاء ذلك تسعى القيادة الصينية لتعزيز نفوذها الدبلوماسي على الصعيد الدولي وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، بيد أن خبراء يقولون إن تأثير ذلك قد يكون محدودا في الواقع.
اكتسح فيلم المغامرات "إفري ثينغ.. إفري وير أول آت وانس" جوائز الأوسكار، وسط ترحيب هوليوود بقصة بعيدة عن المألوف. وحده الفيلم الألماني "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" نجح في إثبات وجوده أمام هذا الفيلم الضخم.
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