شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟

الصين تعزز نفوذها الدبلوماسي وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

تتهم بكين واشنطن بمحاولة احتواء التطور والتنمية في الصين. وإزاء ذلك تسعى القيادة الصينية لتعزيز نفوذها الدبلوماسي على الصعيد الدولي وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، بيد أن خبراء يقولون إن تأثير ذلك قد يكون محدودا في الواقع.