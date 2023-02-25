 شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟ | مسائية DW | DW | 20.03.2023

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مسائية DW

شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟

قمة روسية صينية في موسكو وسط حديث عن تعاون استراتيجي شامل بين البلدين واستعداد روسي لمناقشة مبادرة بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.. فما النتائج المتوقعة من القمة؟ وكيف يتابعها الغرب؟

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March 20, 2023**Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, March 20, 2023. Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

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يقوم الرئيس الصيني بزيارة لروسيا يرى فيها مراقبون دعما للرئيس بوتين في ظل تزايد عزلته عن الغرب وإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". بوتين أبدى "انفتاحه" على الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا.

FILE - Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin talk during their meeting in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. With Russia’s military failings in Ukraine mounting, no country is paying closer attention than China to how a smaller, outgunned force has badly bloodied what was thought to be one of the world’s strongest armies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

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اكتسح فيلم المغامرات "إفري ثينغ.. إفري وير أول آت وانس" جوائز الأوسكار، وسط ترحيب هوليوود بقصة بعيدة عن المألوف. وحده الفيلم الألماني "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" نجح في إثبات وجوده أمام هذا الفيلم الضخم.