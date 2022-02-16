 شي إن: كيف تدمر الموضة السريعة البيئة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 02.02.2022

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صنع في ألمانيا

شي إن: كيف تدمر الموضة السريعة البيئة؟

هناك أزياء الموضة السريعة - وهناك شركة "شي إن". عملاق الأزياء الصيني ينتج كميات كبيرة جدا من البضائع. إنه ينتج ملابس رخيصة للغاية بوتيرة فائقة السرعة، مما أثار ضجة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. وماذا عن البيئة؟

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