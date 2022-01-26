 شي إن: الموضة السريعة تدمر البيئة | صنع في ألمانيا | DW | 02.02.2022

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صنع في ألمانيا

شي إن: الموضة السريعة تدمر البيئة

هناك أزياء الموضة السريعة - وهناك شركة "شي إن". عملاق الأزياء الصيني ينتج كميات كبيرة جدا من البضائع. إنه ينتج ملابس رخيصة للغاية بوتيرة فائقة السرعة، مما أثار ضجة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. وماذا عن البيئة؟

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