شيناي ومستقبل السيارات في الهند

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في مدينة شيناي الهندية سنتعرف على مهندسة شابة في قطاع برمجيات السيارات، التي ومن أجل تحديث قطاع السيارات في الهند فضلت التخلي عن دفء العائلة لتتفرغ لعملها وتثبت أن الفتيات قادرات على دعم العائلة تماماً كالشباب.
الشرطة الهندية توقف ثلاثة متهمين بإنشاء تطبيق مزيف على الإنترنت يعرض "نساء مسلمات للبيع" في المزاد. ونشرت صور أكثر من 100 امرأة من بينهن مدافعات عن قضايا تتعلق بالهنود المسلمين على التطبيق إلى جانب رسائل مهينة.
يبدو أن القمر أصابه صاروخ أو قذيفة اسطوانية بحسب ما يؤكد بعض العلماء، بيد أن الحدث مازال ينتظر تأكيدات رسمية. ويثير الموضوع بعض الجدل في ظل انتشار كبير لمخلفات الفضاء التي تطفو دون متابعة أو تتبع.
ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.
تعتبر "بيغاسوس" من أكبر فضائح التجسس في عصرنا. التجسس الرقمي خطر، ولكن لا حياد عنه، بحسب ما يرى كريستوفر نيرنغ في مقاله التحليلي.
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