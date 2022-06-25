 شيناي ومستقبل السيارات في الهند | عالم السرعة | DW | 30.06.2022

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عالم السرعة

شيناي ومستقبل السيارات في الهند

في مدينة شيناي الهندية سنتعرف على مهندسة شابة في قطاع برمجيات السيارات، التي ومن أجل تحديث قطاع السيارات في الهند فضلت التخلي عن دفء العائلة لتتفرغ لعملها وتثبت أن الفتيات قادرات على دعم العائلة تماماً كالشباب.

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عالم السرعة - أغلى سيارة في العالم 25.06.2022

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