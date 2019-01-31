شيفرات سرية لوظائف إضافية في هاتفك الذكي

كان لهواتف آيفون دوراً مهماً في ثورة وسائل الاتصال الحديثة، ومنذ أول هاتف آيفون بات التنافس محموماً في عالم الهواتف الذكية. إذ باتت الشركات المختلفة المنتجة للهواتف الذكية تتسابق في طرح موديلات جديدة تحتوي على مزايا وإمكانيات جديدة. لكن في الوقت ذاته لم يعد من السهل على المستخدم إيجاد العديد من هذه المزايا الرائعة. في داخل قوائم التنصيب والضبط يمكن العثور على جملة من المزايا الحقيقية المخفية التي لا بد لكل مستخدم لأحد الهواتف الذكية أن يعرفها بالضرورة. غير أن بعض هذه المزايا لا يمكن تشغيلها إلا برموز أو شيفرات معينة.

يجب إدخال الرموز التي تسمى رموز GSM في الهاتف المحمول من خلال حقل الأرقام، ما يقود إلى تشغيل الوظائف مباشرة عبر الشبكة. هناك يجب إدخالها في تطبيق الهاتف وتأكيدها من خلال النقر على أيقونة الاتصال الخضراء في الهاتف. لكن يجب الانتباه هنا إلى أن بعض الرموز محظورة من قبل الشركات المشغلة لشبكات الاتصال، لذلك تظهر كرسالة تبليغ عن خطأ ما.

ما هي هذه الشيفرات السرية؟

فيما يلي أهم الشيفرات أو الرموز التي يمكن إدخالها من خلال حقل الأرقام:

مشاهدة الفيديو 03:29 شارك هل تسبب وسائل التواصل الاجتماعي الإدمان؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3H1Ji هل تسبب وسائل التواصل الاجتماعي الإدمان؟

الاتصال بشكل مجهول

إذا كنت ترغب في الاتصال برقم ما دون الكشف عن هويتك ورقم هاتفك، فمكنك تحقيق ذلك بواسطة الشفرة أو الكود #31# قبل رقم الهاتف الذي يتم إدخاله عادةً. وعلى الناحية العملية يمكن خزن الرقم في قائمة جهات الاتصال مسبوقاً بالكود المذكور في أعلاه، فتتصل دائماً بهذا الرقم بشكل مجهول.

إظهار رقم هاتفك لجهة اتصال واحدة فقط

السيناريو المعاكس ممكن أيضاً. إذا قمت بتشغيل الإعدادات الموجودة من أجل إخفاء رقم هاتفك، فسيظل رقمك ظاهراً لجهة اتصال محددة، وذلك إذا قمت بضبط الرمز *31# قبل رقم الهاتف المطلوب. كما يمكن خزن رقم جهة الاتصال المطلوبة مسبوقاً بهذا الرمز.

الاتصال بصندوق البريد مباشرة

إذا كنت راغباً في ترك رسالة لشخص ما من دون التحدث إليه مباشرة، فيمكنك أن تتصل بصندوق البريد بشكل مباشر. للقيام بذلك ما عليك سوى إدخال الرقم 13 بين رمز منطقة شبكة الهاتف المحمول والرقم الفعلي. وعليه يصبح الرقم

0171 – XXXXXX

إلى

0171 – 13- XXXXXX

مشاهدة الفيديو 02:04 شارك كفاءات محدودة بسبب الهواتف الذكية؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Fbru كفاءات محدودة بسبب الهواتف الذكية؟

ضبط وقت استجابة صندوق البريد

إذا كان صندوق البريد الخاص بك سريعاً جداً أو بطيئاً جداً، فيمكن ضبط هذه المرة. للقيام بذلك ادخل الكود **61** ومن ثم رقم هاتفك، وبعدها أي رقم بين 5 و30. أكمل بـ * واضغط على زر الاتصال. الرقم يتوافق مع الثواني حتى يتم تشغيل صندوق البريد.

تعطيل صندوق البريد

إذا كنت لا ترغب في استخدام صندوق البريد على الإطلاق، فأوقف تشغيله بالرمز #61#. ويمكنك إعادة تشغيله مججداً بالرمز *61#.

ع.غ/ ط.أ