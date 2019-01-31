 شيفرات سرية لوظائف إضافية في هاتفك الذكي | علوم وتكنولوجيا | DW | 05.05.2019

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علوم وتكنولوجيا

شيفرات سرية لوظائف إضافية في هاتفك الذكي

تزداد وظائف الهواتف الذكية من جيل إلى آخر ومن طراز إلى آخر، حتى بات من الصعب معرفة كيفية تشغيل هذه الوظائف أو تعطليها. لكن يوجد الكثير من الميزات الرائعة المخفية في القوائم، التي لا تصل إليها إلا بشيفرات سرية.

Symbolfoto zum Thema Datensicherheit auf dem Smartphone Haende tippen auf einem Smartphone Berlin (imago/photothek/T. Trutschel)

كان لهواتف آيفون دوراً مهماً في ثورة وسائل الاتصال الحديثة، ومنذ أول هاتف آيفون بات التنافس محموماً في عالم الهواتف الذكية. إذ باتت الشركات المختلفة المنتجة للهواتف الذكية تتسابق في طرح موديلات جديدة تحتوي على مزايا وإمكانيات جديدة. لكن في الوقت ذاته لم يعد من السهل على المستخدم إيجاد العديد من هذه المزايا الرائعة. في داخل قوائم التنصيب والضبط يمكن العثور على جملة من المزايا الحقيقية المخفية التي لا بد لكل مستخدم لأحد الهواتف الذكية أن يعرفها بالضرورة. غير أن بعض هذه المزايا لا يمكن تشغيلها إلا برموز أو شيفرات معينة.

يجب إدخال الرموز التي تسمى رموز GSM في الهاتف المحمول من خلال حقل الأرقام، ما يقود إلى تشغيل الوظائف مباشرة عبر الشبكة. هناك يجب إدخالها في تطبيق الهاتف وتأكيدها من خلال النقر على أيقونة الاتصال الخضراء في الهاتف. لكن يجب الانتباه هنا إلى أن بعض الرموز محظورة من قبل الشركات المشغلة لشبكات الاتصال، لذلك تظهر كرسالة تبليغ عن خطأ ما.

ما هي هذه الشيفرات السرية؟

فيما يلي أهم الشيفرات أو الرموز التي يمكن إدخالها من خلال حقل الأرقام:

 

مشاهدة الفيديو 03:29

هل تسبب وسائل التواصل الاجتماعي الإدمان؟

الاتصال بشكل مجهول

إذا كنت ترغب في الاتصال برقم ما دون الكشف عن هويتك ورقم هاتفك، فمكنك تحقيق ذلك بواسطة الشفرة أو الكود #31# قبل رقم الهاتف الذي يتم إدخاله عادةً. وعلى الناحية العملية يمكن خزن الرقم في قائمة جهات الاتصال مسبوقاً بالكود المذكور في أعلاه، فتتصل دائماً بهذا الرقم بشكل مجهول.

إظهار رقم هاتفك لجهة اتصال واحدة فقط

السيناريو المعاكس ممكن أيضاً. إذا قمت بتشغيل الإعدادات الموجودة من أجل إخفاء رقم هاتفك، فسيظل رقمك ظاهراً لجهة اتصال محددة، وذلك إذا قمت بضبط الرمز *31# قبل رقم الهاتف المطلوب. كما يمكن خزن رقم جهة الاتصال المطلوبة مسبوقاً بهذا الرمز.

الاتصال بصندوق البريد مباشرة

إذا كنت راغباً في ترك رسالة لشخص ما من دون التحدث إليه مباشرة، فيمكنك أن تتصل بصندوق البريد بشكل مباشر. للقيام بذلك ما عليك سوى إدخال الرقم 13 بين رمز منطقة شبكة الهاتف المحمول والرقم الفعلي. وعليه يصبح الرقم

0171 – XXXXXX

إلى

0171 – 13- XXXXXX

مشاهدة الفيديو 02:04

كفاءات محدودة بسبب الهواتف الذكية؟

 

ضبط وقت استجابة صندوق البريد

إذا كان صندوق البريد الخاص بك سريعاً جداً أو بطيئاً جداً، فيمكن ضبط هذه المرة. للقيام بذلك ادخل الكود **61** ومن ثم رقم هاتفك، وبعدها أي رقم بين 5 و30. أكمل بـ * واضغط على زر الاتصال. الرقم يتوافق مع الثواني حتى يتم تشغيل صندوق البريد.

تعطيل صندوق البريد

إذا كنت لا ترغب في استخدام صندوق البريد على الإطلاق، فأوقف تشغيله بالرمز #61#. ويمكنك إعادة تشغيله مججداً بالرمز *61#.

 

ع.غ/ ط.أ 

  • Mobiltelefon - Nokia Communicator 9110 (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    أشد الضرر يقع على المراهقين

    أهم فئة تتعرض لإدمان الهاتف المحمول بشكل مرضي هي فئة المراهقين، وخاصة تلامذة المدارس تحت سن الثامنة عشرة، حيث تشغلهم عن دراستهم وتحصيلهم ومذاكرتهم، وأغلب المدارس في ألمانيا تمنع تشغيل الهاتف المحمول في حرم المدرسة. يشيع عبر العالم تطبيق "ميوزيكالي" الذي يعتبر وسطا اجتماعيا للمراهقين كما تُظهر الصورة.

  • Saudi Arabien moderne Menschen (picture alliance/JOKER/K. Eglau)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    من أسباب الطلاق!

    تتعرض كثير من الزيجات الحديثة الى هزات خطيرة بسبب إدمان أحد أو كلا الزوجين على استخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته الذكية. وسائل التواصل الاجتماعي باتت من أسباب الطلاق المباشرة في كثير من مناطق العالم. الزوج مشغول بعمله ، والزوجة مشغولة بصديقاتها وأصدقائها، فتكون الحياة الزوجية الجديدة بلا أمل. الصورة لعريسين شابين في الرياض بالسعودية وهما منشغلان بهواتفهما المحمولة.

  • Mann telefoniert im Freien (picture-alliance/Beyond)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    سبب لتخريب العطلات

    كثير من الناس ينشغلون أثناء عطلهم باستخدام الهواتف المحمولة، وينغمسون في عوالم التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار أو متابعة أسعار البورصة، أو متابعة اخبار الأقارب والأصدقاء. بل إنّ بعضهم يتلقى إشعارات من زملائه في العمل طيلة وقت العطلة، ما يجعل عطلهم دون مذاق، ويبقى توتر العمل اليومي مرافقا لهم حتى في أجمل مناطق العالم.

  • Symbolbild - Handys in Afrika (Getty Images)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الطفولة في خطر!

    أطفال اليوم باتوا لا يعلبون، وحين يلتقون يكون هاجسهم تصفح هواتفهم، ويحدث هذا في كل مناطق العالم دون استثناء، بعضهم يمارسون ألعابا إلكترونية، وبعضهم يشاهدون فيديوهات على يوتيوب، أما البنات فيتواصلن عبر شبكات ميوزيكالي الدولية الخاصة بالمراهقات غالباً. الصورة لطفلين من إثيوبيا منشغلان بهاتف محمول غير ملتفتين إلى بعضهما ولا يلعبان.

  • Experiment Eine Woche ohne Smartphone (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    اسبوع بلا هواتف

    كثير من المدارس الألمانية تسعى إلى تحرير الطلبة من "عبودية" إدمان الهاتف المحمول، فتنضم مبادرة تقلل من استخدامه. في الصورة، طلبة الصف العاشر في مدرسة إعدادية بمدينة براون شفيغ بولاية سكسونيا السفلى، امتثلوا لتجربة "أسبوع دون هاتف محمول" وسلموا هواتفهم إلى مدرسيهم ومدراستهم.

  • Elektroschrott (picture alliance / JOKER)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    كل سنة بهاتف جديد !

    سرعة التطور العلمي، لا تواكب سرعة نمو الدخل، وأغلب الناس ما يكاد أن يتقن استخدام الهاتف الجديد، حتى يتغير موديله، وتظهر نسخة جديدة بخدمات أفضل وسرعة أكبر، ما يعني أنّ عليه شراء جهازٍ جديدٍ ورمي جهازه القديم لأنّ أحداً لا يرضى أن يشتريه. إنه تبذير بلا حدود، والمشهد الظاهر في الصورة موجود في بيوت أغلب الناس، كوم من هواتف قديمة.

  • Kuba Frau telefoniert mit Handy in Havanna (picture-alliance/dpa/A. Ernesto)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الموبايل في الشارع سبب للحوادث

    استخدام الموبايل في الشارع أثناء المسير وأثناء قيادة السيارة والدراجة، سبب أكيد للحوادث. لذا تمنع قوانين المرور في كل العالم استخدامه أثناء السياقة بشكل مباشر. الأهم من ذلك أنّ الانسان يصبح متوفرا على الخط متى شاء أيّ شخص أن يطلبه وبذلك يفقد إلى أبدٍ خصوصية يومه. الصورة لفتاة كوبية بشارع في العاصمة هافانا وهي تستخدم هاتفها المحمول.

  • Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    هموم مضاعفة على الساسة

    السياسيون عبر العالم هم أكثر الناس انشغالا بسبب الهاتف المحمول، وكثير منهم يستعمل هواتف للعمل والمكتب والاتصال العام والبرلمان إضافة الى الهاتف الشخصي، ما يجعل أوقاتهم كلها مشغولة باستمرار، ويتساءل المرأ كيف يتخذون قراراتهم وسط كل هذا الانشغال المزمن؟ في الصورة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تتكلم بهاتفها المحمول بمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين.

  • Junge Menschen Smartphone Symbolbild (Fotolia/william87)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الأسرة يهددها الموبايل !

    وحدة الأسرة واجتماعها في دفء البيت بات مهددا باستمرار بانشغال أفرادها بهوافتهم المحمولة. ويعاني الآباء والأمهات من انشغال أولادهم بهواتفه إلى درجة تجعلهم ينعزلون عن محيط الأسرة واجتماعها، ويتفاقم هذا الأمر في الغرب بانشغال الجميع خارج المنزل طيلة اليوم، ويصبح اللقاء اليتيم الذي يجري يوميا لنصف ساعة أو ساعة، سببا للعتب والنكد، أو يتحول إلى مجرد أمنية.

  • Ohrenschmerzen (Colourbox/A. Furman)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    مرض رقبة الموبايل

    تشير دراسات إلى أننا نحدّق نحو أربع ساعات يومياً باتجاه الأسفل أي باتجاه شاشة الهاتف. وهذا يضر بالعمود الفقري. فوزن الرأس يصل لخمسة كيلوغرامات. وعندما يميل إلى الأمام بقوة، يزداد وزنه أكثر، ليصل حتى سبعة وعشرين كيلوغراما، أي بوزن ثلاثة صناديق مشروبات تقريباً. تخيل أن فوق رقبتك يومياً 3 صناديق مشروبات غازية ! ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


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