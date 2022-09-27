 شيرين عبادي:″هذه المرة يمكن ان يسقط النظام في إيران″ | DW الأخبار | DW | 30.09.2022

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شيرين عبادي:"هذه المرة يمكن ان يسقط النظام في إيران"

ادى مقتل مهسا أميني في مخفر الشرطة الايرانية الى احتاجاجات غاضبة. وتامل الفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي ان تقود التظاهرات الى اسقاط نظام الملالي في ايران

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25.09.2022 VANCOUVER, BC - SEPTEMBER 25 : Thousands of people gather outside Vancouver Art Gallery, during a solidarity protest for Mahsa Amini, a 22 years old Iranian woman who died under custody by Iran's morality police for not wearing her hijab properly, on September 25, 2022 in Vancouver, British Columbia, Canada. Mert Alper Dervis / Anadolu Agency

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ARCHIV 21.09.2022 *** FILE PHOTO: People light a fire during a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 21, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE DUE TO LIGHTING CONDITIONS/File Photo

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قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.

Bei einem Protest des Nationalen Widerstandsrates Iran (NWRI) vor der iranischen Botschaft in Berlin halten Teilnehmer Bilder der verstorbenen Mahsa Amini in Händen. Die junge Frau war am vergangenen Dienstag von der Sitten- und Religionspolizei wegen ihres «unislamischen Outfits» festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

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وسط استمرار احتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني في إيران، فرضت واشنطن عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بانتهاك حقوق المتظاهرين، بينما اتهم الرئيس الإيراني رئيسي الغرب بـ"الكيل بمكيالين"، وأكد إجراء تحقيق بالحادثة.

Sep 28, 2022 - Tehran, Tehran, Iran - This photo shows that Iranian women are on the front line of the protests and are fighting against the agents of repression. Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman, was arrested in Tehran on 13 September by the morality police, a unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women. She fell into a coma while in police custody and was declared dead on 16 September, with the authorities saying she died of heart failure while her family advised that she had no prior health conditions. Her death has triggered protests in various areas in Iran and around the world. According to Iran's state news agency IRNA, Iranian President Ebrahim Raisi expressed his sympathy to the family of Amini on a phone call and assured them that her death will be investigated carefully. Chief Justice of Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i assured her family that upon its conclusion, the investigation results by the Iranian Legal Medicine Organization will be announced without any special considerations. (Credit Image: © Social Media/ZUMA Press

أمنستي: إيران تستخدم عمدا "وسائل قاتلة" لقمع الاحتجاجات 30.09.2022

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Teilnehmer nehmen an einer Kundgebung für Demokratie und Freiheit im Iran am Brandenburger Tor teil.

وفاة أميني - ألمانيا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على إيران 29.09.2022

ما زالت ردود الفعل الدولية على قمع المتظاهرات في إيران تتوالى، وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعقوبات أوروبية على طهران، داعية السلطات الإيرانية إلى وقف "تعاملها الوحشي" مع المتظاهرين على وفاة مهسا أميني.