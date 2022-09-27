شيرين عبادي:"هذه المرة يمكن ان يسقط النظام في إيران"

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ادى مقتل مهسا أميني في مخفر الشرطة الايرانية الى احتاجاجات غاضبة. وتامل الفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي ان تقود التظاهرات الى اسقاط نظام الملالي في ايران
قُتل أكثر من 75 شخصا في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني، وفقاً لمنظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية الضغط على طهران لوقف العنف.
وسط استمرار احتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني في إيران، فرضت واشنطن عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بانتهاك حقوق المتظاهرين، بينما اتهم الرئيس الإيراني رئيسي الغرب بـ"الكيل بمكيالين"، وأكد إجراء تحقيق بالحادثة.
ذكرت منظمة العفو الدولية أن تستخدم وسائل قاتلة لقمع الاحتجاجات، وذلك بعد تأكيد مصرع 93 شخصا على الأقل في الاحتجاجات الأخيرة على مقتل مهسا أميني. ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على تقرير المنظمة الحقوقية.
ما زالت ردود الفعل الدولية على قمع المتظاهرات في إيران تتوالى، وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعقوبات أوروبية على طهران، داعية السلطات الإيرانية إلى وقف "تعاملها الوحشي" مع المتظاهرين على وفاة مهسا أميني.
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