شيرين عبادي:"هذه المرة يمكن ان يسقط النظام في إيران"

وفاة أميني - ألمانيا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على إيران

ما زالت ردود الفعل الدولية على قمع المتظاهرات في إيران تتوالى، وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعقوبات أوروبية على طهران، داعية السلطات الإيرانية إلى وقف "تعاملها الوحشي" مع المتظاهرين على وفاة مهسا أميني.