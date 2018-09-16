 ″شيخة″ تونس أمام تحديات ومشاكل العاصمة | سياسة واقتصاد | DW | 13.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

"شيخة" تونس أمام تحديات ومشاكل العاصمة

سعاد عبد الرحيم هي أول رئيسة بلدية يتم انتخابها بشكل حر لعاصمة عربية. معارضوها ينظرون لها كمرشحة للإسلاميين المعتدلين. غير أن رئيسة البلدية تفضل النأي بنفسها عن السياسة.

Tunis Souad Abderrahim Bügermeisterin (DW/N. Alsarras)

من يريد مقابلة رئيسة بلدية تونس، عليه أن يكون لدية الوقت - الكثير من الوقت. وذلك بسبب الضجة الإعلامية الكبيرة، التي جعلت غرفة الانتظار الخاصة بها مليئة بالأشخاص الذين يرغبون في أخذ موعد لمقابلتها، مواطنون ومسؤولون محليون ومسؤولو المدينة وضباط شرطة وناشطات المجتمع المدني - وحتى السفير الصيني في تونس يرغبون بزيارة مكتب سعاد عبد الرحيم "شيخة" المدينة. "الشيخة" هي مؤنث لـ "الشيخ"، وهو اسم يُطلق على رئيس المجلس البلدي في تونس.

من يدخل مكتبها، سيجد على يسار الباب، طاولة مؤتمرات كبيرة عليها ملفات عديدة في انتظار معالجتها. عمل مُجهد ومثقل بالتفاصيل البيروقراطية. انتخاب عبد سعاد الرحيم، أثار مشاعر متنوعة في جميع أنحاء العالم. ولكن الآن، و بعد مرور حوالي نصف عام على توليها المنصب، يجب عليها تقديم حلول للتحديات الكثيرة التي تواجه المدينة: البنية التحتية المتهالكة، الاختناق المروري المستمر، وفوضى الباعة المتجولين.

 أزمة القمامة في العاصمة

قبل كل شيء، تريد سعاد عبد الرحيم حل مشكلة القمامة في تونس. خاصة في المساء عندما تتكدس أكوام النفايات في شوارع البلدة القديمة. عندما تتجول رئيسة البلدية في المدينة، يشتكي السكان لها باستمرار عن قلة النظافة في شوارع المدينة، وتقول عبد الرحيم موضحة: "نقص الموظفين والإمكانيات اللوجستية لا تسمح لنا بالتواجد في كل شارع وزقاق في تونس". ميزانية المدينة قليلة لضمان خدمة أفضل للتخلص من القمامة. وتريد "الشيخة" حل المشكلة من خلال المزيد من إعادة التدوير والشراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص، وبهذا الخصوص تقول:"نحتاج إلى أطر قانونية جديدة. بعبارة أخرى، يمكن أن يستغرق ذلك بعض الوقت".

مختارات

يترقب الشارع العربي وكذا حكوماته عن كثب تطور الأوضاع في فرنسا. فحركة "السترات الصفراء" أحدثت هزة كبرى في المجتمع الفرنسي مع مطالبتها بإصلاحات اقتصادية في الأساس، الأمر الذي مس وتراً حساساً لدى المواطن العربي. (12.12.2018)

كيف تشعر من كرست حياتها لقضية سياسية، أوصلتها السجن وحرمتها من فرص النساء المتوقعة في الحياة الزوجية والأمومة؟ ناشطات تونسيات أخترن طريق النضال ضد الديكتاتورية ولم يندمن، لكنهن يبحث عن العدالة وهن يروين قصصهن ل DW عربية. (09.12.2018)

بعد انتخابها في صيف عام 2018، شكك العديد من التونسيين في قدرة سعاد عبد الرحيم على معالجة وحل هذه المشاكل العديدة، لأنها ليست أول امرأة تتولى هذا المنصب فحسب، بل وُلدت في مدينة صفاقس وليس في تونس، لهذا فهي ليست واحدة من عائلات النخبة في العاصمة، التي يأتي منها  رؤساء البلديات. وهذا بعض ما ينقصها في هذا المنصب. "في تونس، لا تزال العقلية الذكورية هي المهيمنة، وخاصة في بعض المواقف التي لها ارتباط بالسلطة. وكأن السلطة حكر على الرجال فقط، وكما لو كان مناصب الإدارة العامة محجوزة لهم فقط" كما تقول عبد الرحيم في مقابلة لها مع DW.

وعلى الرغم من تمتع المرأة التونسية بالحقوق بشكل أكبر مقارنة بنساء سائر الدول العربية، فإن ذلك لا يترجم على أرض التطبيق، وبهذا السياق تقول رئيسة البلدية، أنه بالرغم من ذلك لا يوجد تساوي في الفرص بين أي فرصة الرجال والنساء في تونس. وتصف سعاد عبد الرحيم انتخابها لمنصب رئيسة البلدية بـ "الانتصار للمرأة التونسية" لأنه من خلال تبوئها هذا المنصب، الذي ظل حكراً على الرجال، قد كسرت "المحرمات" و "التقاليد، التي جعل منها المجتمع قانوناً له ".

انتقادات من ناشطات في مجال حقوق المرأة

لكن الناشطات النسويات التونسيات لديهن موقف متشكك عن سعاد عبد الرحيم. وتقول الناشطة في مجال حقوق المرأة ليلى الشابي إن "كل أولئك الذين يعملون من أجل المزيد من المساواة ، يجدون تولى امرأة الآن لهذا المنصب الرفيع أمراً جيداً مبدئياً. لكن عبد الرحيم لم تُصبح رئيسة البلدية من خلال انجازاتها. وهي ليست مناضلة من أجل حقوق المرأة، لأن "تونس صغيرة، وجميع المناضلات من أجل حقوق المرأة يعرفن بعضهن البعض" ، وتُضيف الشابي، "حزب النهضة هو من رفع من مستواها كي تتولى هذا المنصب. وقد ساعدها في ذلك الوزن السياسي لحزب النهضة". وتتهم الشابي و العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، سعاد عبد الرحيم بتوظيفها من قبل حزب النهضة الإسلامي المحافظ من أجل مصالحه. لأن رئيسة البلدية رشحت نفسها ضمن قائمة النهضة ضد الحزب العلماني المعارض "نداء تونس". وقالت الشابي إن حزب النهضة أراد تمليع صورته، من خلال انتخاب امرأة، وتُضيف: "لكن الحزب ضد التقدم. و يريد إلى سلب الحقوق التي كافحت من أجلها النساء".

Tunesien Souad Abderrahim, erste weibliche Bürgermeisterin von Tunis (Reuters/Z. Souissi)

سعاد عبد الرحيم فازت في صيف 2018 بمنصب رئيس بلدية تونس

وكمثال على ذلك، تذكر الشابي حق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة: وهو مشروع قانون حكومي جديد يقضي بالمساواة في تقسيم الإرث بين النساء و الرجال. ويُثير حالياً هذا الموضوع كثيراً من الجدل في تونس. وبحسب الناشطة في حقوق المرأة فإن هذا الموضوع بالذات، يضع رئيسة البلدية أمام اختبار، لأن حزبها ضد المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وبحسب الشابي، فإن ذلك  سيُظهر ما إذا كانت سعاد عبد الرحيم تناضل بشكل فعلي من أجل قضية المرأة، أو أنه يجب عليها التحرك ضمن الإطار الأيديولوجي لحزب النهضة.

"لا وجود للسياسة داخل مجلس المدينة"

هذا بالضبط ما لا تريده عبد الرحيم: اقحام نفسها في السياسة. كلما كان الحديث عن منتقديها وخصومها، تصبح أقل دقة، ولا تذكر أسماء، ولا تهاجم أحداً. وترى رئيسة البلدية، السيدة البالغة من العمر 54 عاماً، نفسها أكثر كمسؤول إداري. وتقول عبد الرحيم إن مجلس المدينة هو هيئة إدارية تنفيذية، وتُضيف بالقول: "لا نحتاج إلى المزيد من الصراعات السياسية داخل مجلس المدينة". وترفض عبد الرحيم بشدة، الاتهام القائل بأن حزب النهضة يوظف رئيسة البلدية كمدخل سري من أجل خدمة أجندته الإسلامية، وعن هذا تقول:" لا، في مجلس المدينة يجب على الجميع العمل بشكل متناغم، ولا يمكن الحديث عن أجندة معينة لجدول أعمال رئيسة البلدية ".

تُفضل عبد الرحيم التحدث عن أهدافها في المنصب الجديد. وفي كل مرة توجّه المحادثة إلى موضوع "الإدارة المحلية"، وتقول:" يجب أن ترسخ تونس اللامركزية وأن لا تُدار مركزياً، كما كان من قبل". وتريد رئيسة البلدية منح البلديات ومجالس المدن المزيد من الاستقلالية: "المركزية: كانت الدافع وراء ثورة الشعب التونسي وأوجدت اختلافات كبيرة بين المناطق. في حين تسمح اللامركزية بتحقيق المزيد من الإنصاف".

Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/NurPhoto/C. B. Ibrahim)

تشهد تونس مظاهرات باستمرار بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم

"لقد دخلت حرباً"

لكن السؤال حول كيف ستستطيع إنجاز ذلك، يبقى مفتوحاً، لأنها تقول بنفسها أنها تخشى أن تشتت في زحمة العمل اليومي وتغفل الأهداف طويلة المدى . وذلك لأن الوضع السياسي والاقتصادي المتوتر في تونس منذ اندلاع الثورة قبل تسع سنوات، يجعل عملها أصعب. ويشهد البلد الصغير، الواقع  في شمال أفريقيا، باستمرار موجات احتجاج عنيفة، لا سيما في المناطق الأفقر في الجنوب. ويتظاهر الناس في تونس ضد البطالة المرتفعة والفساد والبيروقراطية المتضخمة. كما إنّ إحداث تغيرات على الهياكل الإدارية المحلية والإقليمية بشكل أساسي في هذا الوضع المتأزم والحرج لن يكون بالتأكيد مهمة سهلة أمام رئيسة البلدية.

في شارع الحبيب بورقيبة النابض بالحياة في وسط العاصمة تونس، لا يعرف العديد من الشباب والمراهقين اسم سعاد عبد الرحيم. ربما لأنهم أقل اهتماماً بقضايا الحكومة المحلية. لكن الشيخة تحصل على بعض المديح من المارة الذين يعرفونها. إنهم فخورون لأن مجلس بلدية تونس تترأسه امرأة ووسائل الإعلام الدولية مشغولة بالحديث عنها. وتقول إحدى السيدات أنها لا تهتم إذا كانت عبد الرحيم تنتمي إلى حزب النهضة الإسلامي المحافظ، وتقول: "نحن جميعاً مسلمون"، وتُضيف: "الشيء الرئيسي أنها ليست أصولية".

سيدة كبيرة في السن، ترتدي الحجاب وتضع نظارات شمسية كبيرة، تقول معبرة عن رأيها بشكل حذر: "سعاد عبد الرحيم لم تجلس في المنصب منذ فترة طويلة، عليها أن تثبت نفسها أولاً. وهذا لن يكون سهلاً عليها، لأن تونس تمر بفترة حرجة، وضع البلد هش للغاية. ورئيسة البلدية تدخل معركة، أو بالأحرى حرباً كبيرة ".

نادر الصراص/ إ. م

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    اغتيالات سياسية

    هز اغتيال قادة سياسيين علمانيين كمحمد براهمي وشكري بلعيد تونس في عام 2013. وبشكل روتيني تشهد البلاد مظاهرات تدعو إلى إحقاق العدالة في القضيتين.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    ظلال الماضي

    قبل اندلاع "ثورة الياسمين" قبل سبع سنوات كان الجميع يخشى من ظله: الحيطان لها آذان. اليوم يشعر التوانسة بالفخر بحرية الرأي التي ينعمون بها.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    مقهى البرلمان

    "نملك اليوم، على الأقل، حرية الكلام"، هذا هو لسان حال ابن الشارع في تونس. وأضحت مقاهي كالبرلمان منتديات للنقاشات التي أطلقتها الثورة من قمقمها.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    رصاصة في حائط متحف باردو

    المتحف الوطني التونسي باردو كان مسرحاً لهجوم إرهابي عام 2015 خلفا 24 قتيلاً. وما يزال يعاني الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة من تبعات ذلك الهجوم وآخر أكثر دموية على فندق بالقرب من سوسة.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    أكبر مصدر لـ"الدواعش"

    إلى جانب متحف باردو شهدت مدينة سوسة اعتداء إرهابياً ذهب ضحيته 38 سائحاً. كما تشكل تونس البلد الأول الذي ينحدر منه أكبر عدد من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

  • Fußball WM Playoffs | Tunesien vs. Libyen Fußball WM Playoffs | Tunesien vs Libyen (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    جنون بكرة القدم..لامبالاة بالسياسية

    يشكو بعض الشباب التونسي من أن المجتمع يركز جل اهتمامه على كرة القدم أكثر من الأمور السياسية في تونس ما بعد "ثورة الياسمين"، متجاهلاً مشاكل جدية.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    الكفاح من أجل حقوق المرأة

    في فبراير/ شباط الماضي دخل تشريع يجرم العنف ضد المرأة حيز التنفيذ. انخرطت وفاء فراوس في النضال من أجل المرأة وهي بنت خمسة عشر عاماً. ويعد الثورة كانت أحد الشخصيات التي صاغت مسودة الدستور، بما يضمن المساواة بين الجنسين. واليوم هي مديرة "بيتي"، وهو الملجأ الوحيد للنساء المعنفات.

  • Tunesien schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/Benas Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    الأمل الوحيد

    بالنسبة للكثير من التونسيين فإن الخيار الوحيد للهروب من براثن الفقر هو ركوب البحر إلى أوروبا في رحلة هجرة غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر والأهوال نحو "الفردوس الأوروبي". في عام 2017 وصل أكثر من 6000 تونسي السواحل الإيطالية.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    شباب مركون على الكراسي بلا عمل

    في أحد مقاهي العاصمة، يتحلق رجال حول طاولة بلاستيكية تعلوها فناجين قهوة وعلى الأرض تتناثر أعقاب السجائر. "هذه هي البطالة"، يقول أحد الجالسين. ثلاثة من الجالسين في المقهى على الأقل تم ترحيلهم من إيطاليا بعد وصولهم هناك بشكل غير شرعي.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    الهروب من الماضي إلى المخدرات

    أحد رواد المقهى الدائمين يقول إن الكثير من التونسيين اتجهوا إلى الخارج للهروب من أحكام بالسجن والإنفاق على عائلاتهم في الوطن أو قطع أي علاقة لهم بالماضي. "ركبنا البحر أنا وخمسة آخرين إلى لامبيدوزبا، حيث قضيت أربع سنوات في شمال إيطاليا وأنا أتاجر بالمخدرات لإرسال ما يكفي من النقود لعائلتي".

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    المسمار الأخير في النعش

    قضى المئات من التونسيين نحبهم أثناء محاولاتهم الوصول بحراً وبشكل غير شرعي إلى أوروبا. على طول الشاطئ التونسي على المتوسط تتناثر قبور لأشخاص مجهولي الهوية. بيناس جيردزيوناس/ خ.س


مختارات

تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

يواجه التونسيون معضلات جمة، ليس آخرها الإصلاحات التي تراوح في مكانها والبطالة المتفشية. ومن هنا يبرز السؤال: هل كانت "ثورة الياسمين" بلا جدوى وعبثية؟ ألبوم صور ينقلنا إلى عين المكان بعد سبع سنوات على الثورة. (02.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Tunesien Souad Abderrahim, erste weibliche Bürgermeisterin von Tunis

رئيسة بلدية تونس العاصمة ـ المرأة التي تواجه مهمة شاقة 16.09.2018

إنها المرأة الأولى التي تتولى رئاسة بلدية تونس. انتُخبت ضمن لائحة حزب النهضة الإسلامي لكنها غير محجبة، وجذور عائلتها تنحدر من الجنوب التونسي. سعاد عبد الرحيم تختلف عن كثير من السياسيات التونسيات. وهي تريد تغيير العاصمة.

Suad Abdelrahim

مرشحة حزب النهضة الإسلامي أول "شيخ" لتونس العاصمة 03.07.2018

أصبحت سعاد عبد الرحيم، مرشحة حزب النضهة الإسلامي، أول تونسية تفوز بمنصب "شيخ" تونس العاصمة بعد تفوقها على مرشح حزب حركة نداء تونس، في إنتخابات مجلس بلدية تونس.

أول امرأة-شيخ في تونس.. الجدل مستمر 11.07.2018

لا يزال فوز سعاد عبد الرحيم بمنصب شيخ المدينة في العاصمة تونس يثير ردود فعل في الشارع التونسي. سعاد عبد الرحيم أصبحت أول امرأة في تاريخ تونس تشغل هذا المنصب منذ بداية تأسيس النظام البلدي عام 1858.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  