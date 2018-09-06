شولتس يهدي ألمانيا فوزا معنويا أول بعد خيبة المونديال

قلب منتخب ألمانيا تأخره صفر / 1 أمام ضيفه منتخب بيرو إلى فوز بشق الأنفس 2 / 1، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأحد (9 أيلول/سبتمبر 2018).

تقدم منتخب بيرو بهدف مباغت حمل توقيع لويس أدفينكولا في الدقيقة 22، لكن جوليان براندت تعادل في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / .1

وفي الشوط الثاني، أحرز نيكو شولتس هدف الفوز للمنتخب الألماني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

(د ب أ)