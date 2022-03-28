 شولتس يهدد روسيا بـ″إجراءات مأساوية″ إذا استخدمت أسلحة كيماوية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.03.2022

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شولتس يهدد روسيا بـ"إجراءات مأساوية" إذا استخدمت أسلحة كيماوية

هدد شولتس روسيا بمواجهة "إجراءات مأساوية" في حال استخدمت أسلحة كيماوية خلال حربها ضد أوكرانيا، مؤكداً أن الناتو لن يتدخل حتى إن حدث ذلك. على صعيد آخر قال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن بلاده لن تقدم الغاز بـ "المجان".

المستشار الألماني اولاف شولتس خلال حديثه للمحطة الألمانية

قال شولتس إن استخدام روسيا لأسلحة كيميائية هي خطوة سيكون لها عواقب أشد صرامة، وسيتم الرد عليها بإجراءات مأساوية

هدد المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها ستواجه "إجراءات مأساوية" في حال استخدمت أسلحة كيماوية.

جاء ذلك في المقابلة التي أجرتها القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" مع المستشار الألماني مساء الأحد. وقال شولتس:" لا ينبغي استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية، ولهذا السبب فنحن جميعاً صريحون وواضحون للغاية في هذه القضية".

مختارات

وأضاف المستشار الألماني أن هذه الخطوة ستكون لها "العواقب الأشد صرامة، و نحن متفقون أيضاً على أن نرد بإجراءات مأساوية". ولفت شولتس إلى أن هناك أفكاراً يجري مناقشتها حول هذه الإجراءات " لكن هذا بالطبع ليس شيئاً يمكن الحديث عنه".

في الوقت نفسه، أوضح شولتس أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يتدخل في الحرب في أوكرانيا حتى مع استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وقال "الناتو لن يكون طرفاً في الحرب، وهذا أمر واضح".

درع صاروخي

وأكد المستشار الألماني خلال المقابلة أنه يفكر في إنشاء درع صاروخي لألمانيا بالكامل على غرار النموذج الإسرائيلي. وقال شولتس رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إنشاء "قبة حديدية" فوق البلاد على غرار ما فعلت إسرائيل :" بالتأكيد هذا من الأشياء التي نتشاور بشأنها لأسباب وجيهة".

وأشار شولتس في تعليله لهذه الخطوة إلى روسيا: "يجب علينا جميعاً أن نستعد لحقيقة وجود جار لدينا مستعد لاستخدام العنف لتحقيق مصالحه، ومن ثم فإن علينا أن نعمل بقوة بحيث لا يحدث ذلك".

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ورفض شولتس التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع وقال:" لقد أخذت على نفسي عدم البوح هنا بتفاصيل خطة لم يتم التشاور بشأنها بشكل نهائي بعد".

وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاع الألمانية الصادرة أمس الأحد قد تحدثت عن هذه الخطة في وقت سابق للمقابلة، وذكرت الصحيفة أن برلين تفكر في شراء النظام الإسرائيلي "آرو 3" القادر على تدمير الصواريخ طويلة المدى على مسافة شديدة الارتفاع عن الأرض. ولا تتوافر مثل هذه القدرات للجيش الألماني حتى الآن.

وقدرت الصحيفة تكاليف هذه الخطوة بملياري يورو، وقالت إن النظام يمكنه العمل في عام 2025.

روسيا: لا غاز إلا بالروبل

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بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تقدم الغاز مجاناً إذا رفض الأوروبيون الدفع بالروبل. وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "طرق دفع  ثمن الغاز الروسي بالروبل قيد الإعداد الآن، بكل تأكيد إن روسيا لن تورد  الغاز مجاناً".

وتابع بيسكوف "عملية التوريد معقدة للغاية، هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات في متجر حيث تشتري وتدفع عند الخروج، لذا يجري العمل على هذه  الضوابط". ولدى سؤاله عن رد فعل موسكو في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات حال ظهورها".

وأشار بيسكوف إلى أن الموضوع قيد النقاش بين الإدارات وشركة "غازبروم"، وبعدها سيتم تحديد سقف زمني معين.

وكانت   وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك قد أعربت عن رفضها للمطالب الروسية بشأن بيع الغاز بالروبل. وخلال مؤتمر محلي لحزبها (حزب الخضر) في مدينة كوتبوس، تحدثت بيربوك السبت عن العقوبات المشددة التي تم فرضها على روسيا، وقالت:" نرى أن هذه العقوبات أثمرت لأن بوتين طالب بدفع ثمن الطاقة بالروبل".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 آذار/ مارس، مشدداً على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية وتلقي المدفوعات باليورو والدولار".

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، رويترز ، ا ف ب)

  • مدخل الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تمويه المدخل

    ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.

  • درج يؤدي إلى عمق الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    على عمق 30 مترا تحت الأرض

    وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.

  • عملة الطوارئ البلديلة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    عملة طوارئ بديلة

    خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.

  • باب حديدي مصفح ثقيل يحمي الخزنة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا

    الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!

  • صناديق العملة البديلة في الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    صناديق العملة البديلة

    تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.

  • تقنية اتصال قديمة في ملجأ كوخم

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تقنية قديمة من عصر آخر

    لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي في كوخم بولاية راينلاند بفالتس

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    مكان لحماية الأشخاص أيضا

    في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي لألمانيا الاتحادية

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    إتلاف عملة الطوارئ عام 1988

    في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج


 

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