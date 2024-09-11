شولتس يهاجم حزب "البديل" في مستهل مناقشة برلمانية

في تصريحات ألقاها في مستهل مناقشة أمام البرلمان، هاجم المستشار الألماني أولاف شولتس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. وقال شولتس إنه سيبذل كل ما في وسعه للوقوف في وجه الحزب بعد مكاسبه الانتخابية التاريخية.

هاجم المستشار الألماني أولاف شولتس، حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في تصريحات ألقاها في مستهل مناقشة أمام البرلمان اليوم الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2024)، متعهدا بأن حكومته سوف "تبذل ما في وسعها" لوقفهم. ووصف شولتس نتائج الانتخابات في ولايتي ساكسونيا وتورينغن بشرقي ألمانيا -حيث حقق البديل من أجل ألمانيا مكاسب تاريخية- بـ"المحبطة".

وفي تورينغن، كان حزب البديل من أجل ألمانيا فائزا صريحا، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها حزب يميني شعبوي انتخابات في ألمانيا منذ تولى النازيون السلطة. وفي ساكسونيا، حل البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية خلف الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط).

حزب البديل تحت المجهر

وتخضع أحزاب البديل من أجل ألمانيا على مستوى البلاد في الولايتين للمراقبة بوصفها جماعات متشددة يمينية متطرفة معروفة، من جانب وكالات الاستخبارات المحلية. وقال شولتس عن مكاسب اليمين الشعبوي "لن نعتاد عليها قط"، جاء ذلك اليوم الأربعاء في مستهل مناقشة عامة في البرلمان التي من المتوقع أن تجعله يواجه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطيفريدريش ميرتس.

وشهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط الذي ينتمي إليه شولتس، وشركاؤه الائتلافيون الخضر والديمقراطي الحر كذلك، تراجع الدعم في انتخابات الولايتين. واتهم البديل من أجل ألمانيا بأنه "متزوج" من الماضي بـ"نظرة الأمس للإنسانية" ويسعى لحرمان ألمانيا من مستقبل جيد.

ومن المقرر أن يختار الناخبون في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا برلمانا جديدا للولاية في 22 أيلول/ سبتمبر. ورأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة في الولاية منذ فترة طويلة، ولكن يتخلف حاليا وراء البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المصنف متطرفا في بعض ولايات ألمانيا في استطلاعات الرأي.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)