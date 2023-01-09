شولتس يندد باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع"



ندد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين (التاسع من يناير/كانون الثاني 2023) باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين. وكتب شولتس عبر تويتر "بالإعدامات، تستغل القيادة الإيرانية عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع. أمر مروع". وقال شولتس إن على إيران الكف عن ممارسة مزيد من الإعدامات بعد مقتل محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي اعتيادي "مع شركائنا الدوليين، سنزيد الضغوط أكثر على القيادة الإيرانية"، مضيفا أن إيران في حاجة إلى أن ترى أنها ستدفع ثمنا مقابل استمرارها في عمليات الإعدام.

من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم أنها استدعت السفير الإيراني في برلين "مرة أخرى" للاحتجاج على إعدام الرجلين مؤخرا.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها القبرصي ايوانيس كاسوليدس، قالت بيربوك في برلين اليوم إن من المنتظر أن يتم التوضيح للسفير على نحو لا لبس فيه أن "القمع الوحشي والاضطهاد وترويع سكان البلاد بالإضافة إلى أن حالتي الإعدام الأخيرتين لن تمرا دون عواقب".

في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة الألمانية أن " نظام الحكم الذي يقتل شبابه من أجل ترويع شعبه، ليس له مستقبل".

من جانبه، قال الوزير القبرصي خلال المؤتمر إن من غير الممكن القبول بهذا الاضطهاد، مشيرا إلى أن هذا الاضطهاد يتطلب رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي.

كما اتخذت كل من الدنمارك وبلجيكا وهولندا، وفرنسا وبريطانيا إجراءات مماثلة.

وأعلنت وزارة الخارجية النروجية اليوم أنها استدعت السفير الإيراني المعتمد في أوسلو للتنديد بإعدام متظاهرين احتجوا على مقتل مهسا أميني. وقالت الوزارة "ندعو إيران إلى التوقف عن قمع حقوق الإنسان. النروج تدعو إيران إلى الرد على الاحتجاجات بإصلاحات جادة ووقف الإعدامات على الفور".

صورة رمزية

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي القائم بالأعمال الإيراني في باريس "لإبلاغه بإدانتها الشديدة" لعمليات الإعدام وللقمع الحالي في إيران. وذكّرت الخارجية الفرنسية في بيان أنها قامت بذلك "عدة مرات عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية"، مضيفة أنها "تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران والذي لم يكن عفوياً ".

وفي لندن استدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي القائم بالأعمال الإيراني، وقال كليفرلي في بيان "اليوم استدعيت القائم بالأعمال الإيراني

للتنديد بأشد العبارات الممكنة بعمليات الإعدام المروعة التي شهدناها في مطلع الأسبوع".



وأعدمت إيران رجلين يوم السبت بعد إدانتهما بقتل فرد من قوات الأمن خلال الاحتجاجات في أنحاء البلاد والتي أعقبت وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني. وادان الاتحاد الأوروبي عملية الإعدامات.

وكانت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت السبت إن الاتحاد يشعر بالصدمة إثر إعدام إيران لمزيد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات التي وقعت في إيران.

واليوم أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)