شولتس ينتقد الجدل "والمزايدات" حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه "من الغريب أن يتم إجراء هذا النقاش (حول تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا)". وأضاف في مؤتمر صحفي في سانتياغو دي تشيلي مساء أمس الأحد (29 يناير/كانون الثاني 2023 بالتوقيت المحلي): على البعض أن يسألوا أنفسهم: لماذا يطرحون هذا السؤال بينما يتعلق الأمر بمساعدة الأوكرانيين".

وأكد شولتس في المقابل على ضرورة إجراء نقاش جاد وليس "مزايدات (...) قد تكون نابعة على الأرجح من دوافع سياسية محلية في الأساس بدلا من دعم أوكرانيا". وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة مثل عمليات تسليم أسلحة يجب تدبر الأمر والإمعان فيه بعقلانية .

وكان المستشار الألماني قد قال في وقت سسابق وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "تاغس شبيغل" الأحد "لا يسعني سوى أن أنصح بعدم الدخول في حرب مزايدة مستمرة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة".

وحذّر شولتس من أن انطلاق نقاش جديد في ألمانيا بعد اتّخاذ القرار بشأن الدبابات من شأنه أن "يقوّض ثقة المواطنين في قرارات الحكومة".

وطالبت أوكرانيا بطائرات مقاتلة، ولم تستبعد الولايات المتحدة تسليمها مقاتلات بصورة مبدئية.

وأشار شولتس إلى ما سبق أن ذكره قبل أيام قليلة في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أنه بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا استبعد هو والرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة مناطق حظر طيران لأن ذلك كان سيؤدي إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أنه تم أيضا رفض "مثل تلك الطلبات غير المنطقية" مثل نشر قوات برية في أوكرانيا، وقال: "لقد قيل كل شيء بالفعل عن هذا، أيضا مني أنا".

ويقوم المستشار الألماني حاليا بجولة في دول أمريكا الجنوبية تشمل الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

وكان النقاش العام الماضي حول منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يدور حول أنه لا يمكن فرض ذلك إلا إذا قدم الناتو طائرات مقاتلة خاصة به. ورفض شولتس وبايدن ذلك. ومع ذلك فإن المناقشة الحالية تدور حول إتاحة طائرات مقاتلة لأوكرانيا، والتي سيسيرها بعد ذلك طيارون أوكرانيون.

وكان شولتس قد وافق الأربعاء الماضي على إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وعلى السماح لبلدان أوروبية أخرى بالقيام بالمثل، بعد نقاش حاد استمر أسابيع وضغوط متزايدة مارسها الحلفاء.

وترافق قرار شولتس إعطاء الضوء الأخضر لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2 مع إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا 31 دبابة أبرامز الأمريكية .

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)