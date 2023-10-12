 شولتس يكثف جهوده لإطلاق الرهائن لدى حماس ويلتقي أمير قطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.10.2023

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شولتس يكثف جهوده لإطلاق الرهائن لدى حماس ويلتقي أمير قطر

رغم انتقادات عدد من قادة المعارضة ووسائل الإعلام، التقى المستشار شولتس أمير قطر في برلين. شولتس أكد على أنه سيستخدم "جميع اتصالاته" مع قادة المنطقة لوقف التصعيد وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس أمير قطر تميم بن حمد في برلين (12.10.2023).

"المستشار الألماني يؤكد لأمير قطر أن "حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن  سلامة الرهائن".

طلب المستشار الألماني أولاف شولتس من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العمل من أجل إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين لدى حركة حماس، بأسرع ما يمكن.

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وفي أعقاب محادثات أجراها الزعيمان في برلين، الخميس (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن المستشار أكد أن "حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن  سلامة الرهائن".

وفي وقت سابق اليوم توجه شولتس لمنتقدي مثل هذه الاتصالات قائلا أمام البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، إنّه "سيكون من غير المسؤول عدم استخدام جميع الاتصالات التي يمكن أن تساعد" في ظلّ "هذا  الوضع المأساوي ونحن نقوم بذلك بالتنسيق مع إسرائيل ولأجل الأشخاص الذين اختطفتهم حماس".

وكان بذلك يبرّر لقاءه مع أمير قطر، في وقت أثار الدور المتنامي للدوحة باعتبارها المورد الرئيسي الجديد للغاز إلى ألمانيا، انقساماً في الساحة السياسة الألمانية بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط الأخيرة بحماس  والمساعدات المالية  التي قدمتها لها.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى أنها منظمة إرهابية. كما أعلن المستشار شولتس في بيانه الحكومي أنه سيتم حظر جميع أنشطة حماس في ألمانيا.

وكانت وزارة الخارجية القطرية حملت إسرائيل وحدها  مسؤولية " الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، وذلك في معرض تعليقها على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، ورد إسرائيل العنيف عليه.

وأفادت حماس بأن دولة قطر تحاول التوسط من أجل تبادل أسرى إسرائيليين موجودين لدى الحركة مقابل فلسطينيين في سجون إسرائيل. وكانت حركة حماس أسرت نحو 150 شخصا،  بينهم خمسة ألمان،  عندما شنت هجومها يوم السبت الماضي ونقلتهم إلى قطاع غزة.

وذكر هيبشترايت أن شولتس أكد خلال المحادثات مع الأمير تميم أثناء مأدبة غداء أن ألمانيا تقف بشكل لا يتزعزع إلى جانب إسرائيل وأنه "يدين الهجوم الإرهابي بأشد العبارات"، وأضاف أن "إسرائيل لها الحق الذي يكفله القانون الدولي في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".

جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن

واستكمالا لهذه الجهود أجرى المستشار الألماني اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان . وأفاد بيان أصدره المكتب الرئاسي التركي بأن أردوغان أخطر شولتس أن تركيا مستعدة لاتخاذ أي مبادرة "بما في ذلك الوساطة" من أجل التوصل إلى حل سريع للصراع.

وأضاف البيان أن أنقرة تبذل جهودا من أجل إنهاء الأزمة "في أقرب وقت ممكن" وأنها تبحث سبل للتوصل إلى "حلول للأزمة الإنسانية".

 

وكان مصدر رئاسي تركي صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم بأن أردوغان أطلق مفاوضات للمساعدة في إطلاق سراح المدنيين الذين أسرتهم حماس.

وقال شولتس أيضا إنه سوف يستقبل الأسبوع القادم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بدور خاص في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير التقى أيضا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير التقى أيضا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ مساء أمس. وفي أعقاب الاتصال ذكر المكتب الرئاسي الألماني أن شتاينماير تحدث مع هرتسوغ عن المحادثات التي سيجريها الأمير تميم في برلين وعن اللقاء المقبل مع العاهل الأردني.

وكان هذا هو ثاني اتصال هاتفي بين الرئيس الألماني ونظيره الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي.

 

ف.ي/ أ.ح/ س.ك (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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