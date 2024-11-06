شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من الحكومة الألمانية

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شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من الحكومة الألمانية٦ نوفمبر ٢٠٢٤
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أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير ماليته كريستيان ليندنر، بحسب ما قال المتحدث باسم رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس الأربعاء. جاءت هذه الخطوة وسط خلافات تهدد الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، والخضر.
وكانت صحيفة (بيلد) ذكرت في وقت سابق أن ليندنر اقترح إجراء انتخابات مبكرة كحل للمأزق، وهو الاقتراح الذي رفضه شولتس. ودعا مكتب شولتس الصحفيين إلى مؤتمر صحفي في الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت ألمانيا.