شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من الحكومة الألمانية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن المستشار أولاف شولتس أقال وزير ماليته بعد خلافات حول الموازنة والسياسة الاقتصادية.

أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير ماليته كريستيان ليندنر، بحسب ما قال المتحدث باسم رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس الأربعاء. جاءت هذه الخطوة وسط خلافات تهدد الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، والخضر.

وكانت صحيفة (بيلد) ذكرت في وقت سابق أن ليندنر اقترح إجراء انتخابات مبكرة كحل للمأزق، وهو الاقتراح الذي رفضه شولتس. ودعا مكتب شولتس الصحفيين إلى مؤتمر صحفي في الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت ألمانيا.