 شولتس يقوم بجولة في أميركا الجنوبية.. فما دلالات التوقيت؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.01.2023

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سياسة واقتصاد

شولتس يقوم بجولة في أميركا الجنوبية.. فما دلالات التوقيت؟

مجددا يقوم مسؤول ألماني رفيع بجولة في دول أمريكا الجنوبية. وهذه المرة يزور المستشار أولاف شولتس شخصيا ثلاث دول: الأرجنتين وتشيلي والبرازيل. فلماذا هذا التوقيت"؟ ولماذا تحظى هذه المنطقة بأهمية شديدة لدى الحكومة الألمانية؟

المستشار الألماني اولاف شولتس والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا - أرشيفية

سيكون شولتس أول زعيم غربي يزور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منذ توليه الرئاسة.

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس السبت (28 يناير/كانون الثاني 2023) إلى أميركا اللاتينية ليكون أول زعيم غربي يزور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منذ توليه الرئاسة.

الأرجنتين.. نقطة البداية

مختارات

ويزور شولتس أولاً الأرجنتين برفقة حوالي 12 من كبار مدراء الأعمال، ثم تشيلي ويختتم جولته في البرازيل القوة الاقتصادية الأولى في أميركا اللاتينية، على أن يغادرها الأربعاء. وسيلتقي شولتس لدى وصوله إلى بوينوس أيرس مساء السبت الرئيس الأرجنتيتي ألبرتو فرنانديس.

ولفت مصدر في الحكومة الألمانية إلى أنّ الدول الثلاث تُعتبر من "الشركاء المهمين جداً" للاقتصاد الألماني الأول في أوروبا، لاسيما أنها غنية بالمواد الأولية والمعادن النادرة والليثيوم الذي يوصف بـ"الذهب الأبيض" والمهم في مجال التحوّل البيئي إذ يُستخدم في أنظمة الطاقة الشمسية.

وقال المستشار في مقابلة مع مجموعة صحف "غروبو دو دياريوس أميركا" نُشرت السبت "في ما يتعلق بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتجارة المواد الأولية، نريد تعزيز تعاوننا مع شركائنا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشكل ملموس".

تأتي الزيارة في حين تبحث الشركات الألمانية عن فرص جديدة في الخارج بعد  تعرضها لصدمة على الصعيد الاقتصادي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبينما يرتفع منسوب القلق بسبب الاعتماد الكبير  تجارياً على الصين.

استثمارات ألمانية كبرى في البرازيل

وقال روبرتو غولارت مينيزيس من مركز العلاقات الدولية في جامعة برازيليا إن "ألمانيا أحد أبرز دول الاتحاد الأوروبي المستثمرة في البرازيل".

وتتطلع برلين وعواصم أوروبية أخرى إلى طي صفحة سنوات حكم الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو المثيرة للجدل، مع عودة لولا دا سليفا للحكم.

وترغب الدول الأوروبية خصوصاً بإحراز تقدّم في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية ضمن مجموعة ميركوسور التي تضمّ البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، والتي على الرغم من إبرامها في 2019 لم يُصدّق عليها لاسيما بسبب مخاوف من سياسة بولسونارو البيئية.

وقال شولتس في المقابلة "ندعم جهود المفوضية الأوروبية بشدة للتوصل إلى اتفاق مع الشركاء في ميركوسور على الفور".

واعتبر لولا أن إتمام هذا الاتحاد الجمركي أمر "عاجل". وسيسمح اجتماعه مع شولتس، بإحراز تقدّم في هذا المجال على الرغم من تردد مزارعين ومدافعين عن البيئة في أوروبا. 

وأدرجت قضية البيئة على جدول أعمال شولتس. فبعد فوز لولا في الانتخابات في 30 تشرين الأول/اكتوبر، أعلنت ألمانيا ثاني أكبر ممول لحماية غابات الأمازون بعد النروج، أنها مستعدة لاستئناف مساعداتها المالية الضخمة، المُعلّقة منذ 2019.

وذكّر روبرتو غولارت مينيزيس بأنّ إدارة بولسونارو "أغلقت أبواب الدبلوماسية البيئية". في المقابل تعهد لولا بجعل الحفاظ على أكبر غابة مطيرة على الكوكب أولوية.

العولمة 3000 - آثار قطع أشجار غابات الأمازون، ومواضيع أخرى

ألمانيا تزاحم الصين في تشيلي

طوّرت تشيلي، شريكة دول ميركوسور، اتفاقها في مجال التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً، وينبغي أن تخفض معظم الرسوم الجمركية. وتنشط الصين على نطاق واسع في أفريقيا كما في أميركا اللاتينية، حيث تنافس الولايات المتحدة والأوروبيين. وتعتزم ألمانيا كما الاتحاد الأوروبي مزاحمتها.

وقال المصدر الحكومي الألماني عينه "يجب أن نكون أفضل منهم ببساطة". وأكد أنّ ألمانيا "تردّدت" سابقاً في المشاركة باستخراج الليثيوم، إذ انه "أمر حسّاس" اجتماعياً وبيئياً. وأضاف "لم نعد قادرين على عيش هذه الرفاهية إذا أردنا حقًا الاتكال على أنفسنا والتمتع بمصادر إمداد خاصة بنا".

وتريد برلين ضمان دعم الدول الثلاث في مواجهة روسيا. وتعتبر برلين من "المهم جداً" شرح موقفها و"التغلّب على الدعاية الروسية".

وأدانت الأرجنتين وتشيلي والبرازيل الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة، لكنها لم تفرض أي منها عقوبات اقتصادية على موسكو.

وتعرّض لولا لانتقادات بعدما أعلن في 20 كانون الأول/ديسمبر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مسؤول بنفس القدر" مثل فلاديمير بوتين عن الحرب في بلاده.

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب)

  • مدخل الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تمويه المدخل

    ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.

  • درج يؤدي إلى عمق الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    على عمق 30 مترا تحت الأرض

    وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.

  • عملة الطوارئ البلديلة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    عملة طوارئ بديلة

    خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.

  • باب حديدي مصفح ثقيل يحمي الخزنة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا

    الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!

  • صناديق العملة البديلة في الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    صناديق العملة البديلة

    تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.

  • تقنية اتصال قديمة في ملجأ كوخم

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تقنية قديمة من عصر آخر

    لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي في كوخم بولاية راينلاند بفالتس

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    مكان لحماية الأشخاص أيضا

    في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي لألمانيا الاتحادية

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    إتلاف عملة الطوارئ عام 1988

    في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج


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