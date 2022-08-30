 شولتس يقرر تمديد عمل مفاعلات نووية والمعارضة تنتقد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2022

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أخبار

شولتس يقرر تمديد عمل مفاعلات نووية والمعارضة تنتقد

تخطط برلين لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد، بعدما كان من المرتقب وضعها خارج الخدمة في نهاية العام الجاري، وذلك إثر أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد. المعارضة انتقدت القرار ووصفته بأنه غير كاف.

المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول) أن برلين ستوجِد "الأسس القانونية" اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى منتصف نيسان/أبريل، في حين يتوقّع أن تواجه ألمانيا أزمة طاقة هذا الشتاء.

مختارات

إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.

بنبرة صارمة أكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أن برلين تأخذ تهديدات الرئيس الروسي المتكررة باستخدام أسلحة نووية "على محمل الجد للغاية". وفي حوار لصحيفة ألمانية كشفت بيربوك المخاطر التي تنطوي عليها تهديدات بوتين.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها حققت بشكل مبكر هدفها القاضي بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95% بما يؤمن استهلاك شهرين في الشتاء، رغم توقف الإمدادات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم بصورة تامة منذ مطلع أيلول/ سبتمبر.

وجاء في كتاب وجّهه المستشار الألماني إلى الوزراء في حكومته واطّلعت عليه وكالة فرانس برس "سيتم إيجاد الأسس القانونية التي تتيح تمديد تشغيل المحطات النووية +إيزار 2+ و+نيكارفيستهايم 2+ و+إيمسلاند+ إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى 15 نيسان/أبريل".

وكانت الحكومة قد وافقت سابقا على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، في خضم مساع تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

 وكان مصير محطة إيمسلاند النووية الواقعة في شمال ألمانيا قد أثار سجالا بين شريكي شولتس في الائتلاف الحكومي، وقد قاوم حزب الخضر مطالب الحزب الليبرالي بشأن إبقاء المحطة في الخدمة.

 وأخفقت جولات محادثات عدة عُقدت في الأيام الأخيرة في إيجاد حل للخلاف، وأشار بيان شولتس الصادر الإثنين إلى أنه اتّخذ القرار لكسر الجمود.

وجاء في الكتاب أن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط، يستخدم صلاحياته بصفته المستشار لإصدار أمر توجيهي.

الحكومة الألمانية تحدد سقفا لأسعار الغاز وتخصص 200 مليار يورو لتحقيق هذا الهدف

المعارضة تنتقد

ومن جانبه، انتقد زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس قرار المستشار أولاف شولتس، بتمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية بأنه غير كافٍ. وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي تعقيبا على القرار الذي أصدره شولتس قبل وقت قصير من مساء اليوم الاثنين إن قرار تمديد المفاعلات النووية حتى منتصف نيسان/أبريل 2023 على أبعد تقدير، لا يكفي. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي إن " المفاعلات النووية الألمانية يجب - كما طالب الحزب الديمقراطي الحر- أن تستمر في العمل بقضبان وقود جديدة حتى 2024".

وكانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية العام 2022، لاستكمال عملية التخلي عنها التي أطلقتها المستشار السابقة أنغيلا ميركل. لكن الحرب الدائرة في أوكرانيا غيّرت المخططات، وأجبرت السلطات الألمانية على إعادة النظر في قرارها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ووقف روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وحاليا، تسابق ألمانيا الوقت لتأمين ما يكفي من مواد الطاقة مع قرب حلول فصل الشتاء البارد، كما أنها أعادت تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.

إ.ع/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Paar kommt mit E-Mountenbikes den Berg hoch und strahlt

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    التنقل المحايد مناخيا

    من أجمل الهوايات: صعود الجبل بدراجة خاصة بالمنعرجات، واستكشاف الطبيعة بسهولة. ويمكن لاعتماد على محرك كهربائي يعمل بالبطارية، الأمر الذي يجعل العديد من وسائل النقل صديقة للبيئة وفعالة وموفّرة للطاقة، وتخلق أيضا شعورا بالمتعة.

  • Niederlande Amsterdam. Breiter Radweg und Fußweg mit vielen Personen

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    جودة حياة أفضل

    الحيّز المتاح داخل المدن يبقى محدودا. وفي السنوات المائة الأخيرة تم دفع سائقي الدراجات الهوائية والمشاة إلى الهامش. بينما تملأ السيارات الشوارع وتلوث الجو. وهذا ما يريد عدد متزايد من المدن تغييره، ورفع مستوى جودة الحياة لسائقي الدراجات والمشاة، مع كثير من المقاهي وأماكن الالتقاء. وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة وتقليل عدد السيارات كما هو الشأن هنا في أمستردام.

  • Moderne Straßenbahn in Porto in Portugal

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    نهضة قطار المترو

    قطارات المترو تسير بتكلفة ضئيلة، وتستخدم الطاقة النظيفة؛ أي طاقة الكهرباء. بسلاسة وسرعة تتقدم وسيلة النقل المفضلة عبر المدينة كما هو الشأن هنا في بورتو (البرتغال). بدأ قطار المترو الأول العمل في عام 1832 في نيويورك. وابتداء من 1927 تم بناء مسارات عالمية. ومنذ بضع سنوات تشهد بعض المدن انتشارا كبيرا لقطارات المترو العاملة بالكهرباء.

  • Frankreich: O-Bus mit Batterie in Nantes

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    توجه للحافلة الكهربائية

    تحتاج المحركات الكهربائية إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها محركات الديزل. كما أنها خافتة الصوت وتسير بالكهرباء الخضراء الصديقة للبيئة. هذه الحافلة في نانت بفرنسا تسير بالكهرباء من البطارية. وفي سكة أخرى تسير الحافلة تحت مجمع تيار يشحن بطاريتها. وهذا المزيج جيد ويتم استخدامه بشكل متزايد.

  • E-Auto, E-Bike und E-Roller am Straßenrand von Berlin zum Ausleihen.

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    الاستعارة عوض الشراء والامتلاك

    استعارة السيارة أو الدراجة، فقط عندما نحتاجها؛ إنه أمر عملي ويوفر المال والحيّز المكاني. وتدعم مدن مثل برلين ما يسمى بـ "شيرينغ" أي التشاركية. فضلا عن أن جميع عربات الاستعارة كهربائية. وعدد متزايد من الناس يلجأ لهذه الوسيلة، لاسيما الشباب في المدن.

  • Schnellzug auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Baoji, in China

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    سريعة وصديقة للبيئة

    القطارات السريعة تتعدى سرعتها 300 كلم في الساعة الواحدة في الصين (الصورة) واليابان والاتحاد الأوروبي. وبفضل المحرك الكهربائي والمقاومة الضعيفة للهواء تستهلك القطارات القليل من الطاقة، أي 30 مرة أقل من الطائرة وخمس مرات أقل من الشاحنة وأقل حتى من السفينة. وبالنسبة إلى حركة السير الصديقة للبيئة تكون حركة السير على القضبان بالتالي مهمة.

  • Paketdienst mit Lastenrad in München

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    دراجات النقل في الخدمة

    عربات البضائع الكبيرة تملأ في الغالب الشوارع في المدن. وهذا يتسبب في إزعاج يمكن تفاديه بخدمة نقل ذكية ومحافظة على البيئة كما هنا في ميونيخ. ازداد الاعتماد مؤخرا على الدراجات كبيرة الحجم من أجل نقل البضائع داخل المدن.

  • E-Transporter mit integrierten Solarzellen auf einer Straße

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    في حركة تحت الشمس

    تقطع هذه العربة التي تعمل بالطاقة الشمسية نحو 5000 كلم في السنة الواحدة في شمال ألمانيا. أما في جنوب إسبانيا الغنية بالشمس فيمكن أن تقطع 10000 كلم. يزداد إنتاج العربات المزودة بالخلايا الشمسية داخل هيكل العربة. ويمكن الاستفادة من الكهرباء المخزنة فيها لتستخدم أيضا لتشغيل عربات أخرى أو لتزويد المنزل بالكهرباء.

  • Elektro-LWK in Luzern (Schweiz)

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    ثورة في النقل البعيد

    تمتلك هذه الشاحنة الكهربائية والتابعة لشركة نقل سويسرية بطارية بسعة 900 كيلوواط/ساعي. ما يمكنها من السير وهي محملة بالبضائع لمسافة 500 كلم، دون حاجة لشحن البطارية. ورغم أن ثمن هذه الشاحنة الكهربائية أغلى بمرتين ونصف من الشاحنة التي تعمل بالديزل، إلا أنها توفر استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

  • Kanada Lake Ontario mit E-Fähre Wolve Islander IV

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    العبّارات تستخدم الكهرباء

    هذه العبارة الخاصة بنقل السيارات تتردد في بحيرة أونتاريو الكندية بين وولف ايسلاند وكينغستون. مسافة العبور تستغرق 20 دقيقة ويتم شحن البطارية في غضون 10 دقائق فقط. ولكن لا يصلح استخدام البطاريات لسفن البحار العالية لأن قوتها تظل ضئيلة. وحركة النقل المحايدة مناخيا تبقى ممكنة فقط باستخدام الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر متجددة.

  • Airbus A380 im Flug mit Kondensstreifen

    حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة

    حركة الطيران تحتاج إلى مسارات رفيقة بالبيئة

    يمكن أن تصبح طائرات النقل العادية رفيقة بالبيئة إذا استخدمت كيروسين اصطناعي. وهذا الأخير يمكن إنتاجه من الكهرباء النظيفة، ولكن يجب انتظار بناء خطوط أوسع للإنتاج. ولذلك سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تطير الطائرات بطريقة محايدة للمناخ. كما تتسبب الطائرات في نشوء سحب مضرة بالمناخ. ومن خلال مسارات تحليق متعددة ومتباعدة يمكن تفادي هذه الأضرار المناخية.


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