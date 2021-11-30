شولتس يغير موقفه ويدعو للتصويت على فرض التطعيم في ألمانيا

قال أولاف شولتس، مستشار ألمانيا المستقبلي المحتمل إن البرلمانيين الألمان سيصوتون على إلزامية لقاحات كوفيد بحلول نهاية العام مع تزايد الدعوات لاتخاذ إجراء إلزامي لزيادة معدلات التطعيم.
وقال شولتس الذي يستعد كي يرأس الحكومة في مقابلة أجرتها معها صحيفة بيلد اليوم الثلاثاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021): "اقتراحي هو أنه... يمكن تقديم مشروع قانون - أو مشاريع قوانين مختلفة - من قبل الدوائر البرلمانية إلى البوندستاغ بهذا الشأن".
وأضاف أن التلقيح الإلزامي يجب أن يكون ساري المفعول "في بداية فبراير/ شباط أو مارس/ آذار، لذلك يجب أن نتحرك بسرعة الآن"، مضيفا أنه يتطلع إلى التصويت على ذلك في البوندستاغ "هذا العام".
وكانت ألمانيا استبعدت حتى الآن احتمال إلزامية التلقيح. بل إن شولتس نفسه قبل أقل من ثلاثة أشهر اعتبر أن البدء في نقاش حول التطعيم الإجباري أو ما يشبه "سيكون أمرا خاطئا".
ولما سأله محاوره في جريدة بيلد اليوم الثلاثاء "من هذا الذي سيمنحك ثقته كمستشار اتحادي مستقبلي إذا كنت الآن تخلف أول وعودك؟" رد شولتس قائلا: "ينبغي عليك أن تثق بي لأن الأمر يتعلق بالتعامل مع وضع شديد الخطورة". وأوضح خليفة ميركل المحتمل أنه وزملاءه عملوا حتى الآن على إقناع الناس بأخذ التطعيم، مضيفا أنه "لو كنا وصلنا إلى نسبة تطعيم عند 80% من السكان أو أفضل من ذلك كما حدث في مناطق أخرى من العالم، لكانت الأوضاع مختلفة ولما كنت غيرت رأيي".
وحصل اجتماع افتراضي طارئ بين المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل وائتلاف حكومة شولتس المقبلة ورؤساء الولايات الـ16 الثلاثاء للبحث في الاجراءات المختلفة الهادفة إلى محاربة الموجة الوبائية الرابعة ومنها التلقيح الإجباري. وخلال الاجتماع، قال شولتس إنه يؤيّد قرار مثل التصويت على التطعيم الإجباري، بحسب المحيطين به. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من عدة مصادر أن شولتس قال إن التصويت على هذه الخطوة يجب أن يتم بدون إجبار النواب على تبني رأي كتلهم البرلمانية.
وكان شولتس أيد تطبيق التطعيم الإجباري في مؤسسات بعينها تضم فئات معرضة لمخاطر، وقال خلال تقديمه لاتفاق الائتلاف مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إن "التطعيم هو المخرج من هذه الجائحة". ورأى شولتس أن توسيع نطاق التطعيم الإجباري المرتبط بالمؤسسات لا يزال يحتاج إلى مراجعة.
ص.ش/هـ.د (أ ف ب، د ب أ)
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أرقام قياسية للإصابات الجديدة
دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
موجة بدون صرامة المواجهة
ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
بين قاعدة 3G وقاعدة 2G
سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
مجانية الكشف السريع
أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها
أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أوضاع المستشفيات تحت السيطرة
تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
جائحة في قلب الانتقال السياسي
الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
الجائحة غيرّت المشهد
أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
توقعات بتعافي الاقتصاد
تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.
الكاتب: إسماعيل عزام