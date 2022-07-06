شولتس يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة "هذا الوقت العصيب"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن إجراءات أخرى لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل زيادة التضخم.

وقال شولتس اليوم الخميس (11 أغسطس/آب 2022) في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين إنه سيجب اتخاذ مزيد من الإجراءات على نحو يتجاوز الحزم التي تم إقرارها بالفعل، وأكد قائلًا: "الحكومة عازمة على القيام بذلك".

وتابع : "يتعين علينا القيام بكل شيء كي يتجاوز المواطنات والمواطنون هذا الوقت العصيب"، موضحاً أن اهتمامه ينصب على الأشخاص الذين لا يملكون سوى القليل للغاية، لذا أكد أن الحكومة ستتخذ إجراء يتعلق بإعانة سكن .

وأوضح شولتس أيضا أنه سيكون هناك إعفاءات ضريبية ضمن حزمة شاملة، وأضاف أن "وزير المالية عرض تقريره عن التصورات الضرورية لهذا الأمر أمس. أجد ذلك أمراً مفيداً للغاية، لأنه سيتعين علينا جمع حزمة شاملة تضم جميع فئات المجتمع".

وتابع أن الحكومة سوف تعرض هذه الحزمة الشاملة" كي لا يتم ترك أي شخص بمفرده وكي لا يواجه أي شخص بمفرده مشكلات لا يمكن حلها، وكي لا يضطر أي شخص لتحمل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، على عاتقه بمفرده".

أزمة الطاقة

وقال شولتس إنه يرى أوجه قصور كبيرة في سياسة الطاقة الألمانية خلال الأعوام الماضية. وأضاف: "نعمل على الحد من كثير من أوجه القصور التي تعود للأعوام الماضية والتي كانت كبيرة حقا".

وتابع أنه صحيح أنه تم اتخاذ قرارات مشتركة بشأن التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة بالفحم مثلا، إلا أنه لم يكن هناك أية قرارات أسهمت في تحقيق سرعة كبيرة للتحديث الصناعي لألمانيا.

إرتفاع أعداد الذين يقصدون "موائد الفقراء" في برلين

ووصف المستشار الألماني التحديث الصناعي وتأمين رخاء ألمانيا بأنه مشروع الإصلاح المحوري المشترك للحكومة الألمانية، لافتا إلى أنه تم بالفعل تمهيد الطريق لمجموعة كاملة من الحزم التشريعية مثل الحزمة التي تهدف لتطوير سريع لطاقة الرياح في ألمانيا على اليابسة وفي أعالي البحار.

تأشيرات السياحة للروس مستمرة

وعارض المستشار الألماني حظر منح تأشيرات سياحية للمواطنين الروس، وقال: "إنها حرب بوتين، ولهذا السبب يصعب عليّ للغاية التفكير في ذلك". وأوضح أنه إذا تم توجيه العقوبات "ضد الجميع، وضد الأبرياء أيضاً"، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من فاعلية هذه العقوبات.

يذكر أن حكومات كل من إستونيا وفنلندا ودول أوروبية أخرى دعت لحظر إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الروس على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

استمرارية سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل

المستشار الألماني أولاف شولتس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت خلال لقاء في تل أبيب (مارس 2022)

من ناحية أخرى أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده للنهج الذي أتبعته المستشارة السابقة أنغيلا ميركل في السياسة تجاه إسرائيل، وكذلك لإعلان أن تحمل المسؤولية عن أمن إسرائيل يعد شأنا يخص الدولة.

وقال شولتس في المؤتمرالصحفي: "سوف نواصل سياستنا تجاه إسرائيل باستمرارية كبيرة".

وتابع المستشار الألماني قائلا: "من المهم أن نؤمن دولة إسرائيل ووجودها وندعمه. نتحمل هناك مسؤولية كبيرة".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)