شولتس يعرب لنتنياهو عن قلقه بشأن الإصلاح القضائي في إسرائيل

في أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في برلين اليوم الخميس (16 مارس/آذار 2023)، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "نتابع، كشركاء ديمقراطيين في القيم وكأصدقاء مقربين لإسرائيل هذا الجدل باهتمام شديد- ولا أريد أن أخفي هذا- وبقلق كبير".

وأضاف السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أمنيتنا هي أن تظل شريكتنا في القيم، إسرائيل، ديمقراطية ليبرالية". وقال شولتس إنه يتمنى "ألا يكون قد تم اتخاذ قرار نهائي" بشأن المقترح التوافقي الأخير للرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوغ.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو اليمينية تسعى إلى تنفيذ هذه الإصلاحات المثيرة للجدل بحلول نهاية الشهر الجاري عبر إجراء سريع. ويرى المنتقدون أن خطط الحكومة تهدف إلى إضعاف متعمد للقضاء المستقل ويرون أنها تمثل خطرا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد إحدى ركائز الديمقراطية. وتشهد إسرائيل احتجاجات عنيفة على هذه الخطط منذ أكثر من شهرين.

وكان الرئيس الإسرائيلي نشر أمس الأربعاء خطة قال إنها ستعمل على ضمان تعزيز دور البرلمان والحكومة معا بالإضافة إلى القضاء المستقل، غير أن نتنياهو كان أعلن رفضه لمقترح الرئيس قبل سفره إلى ألمانيا.

تواصل المظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي

ورفض نتنياهو في برلين الادعاء القائل إن هذه الإصلاحات ستضعف القضاء، قائلا: "يجري الحديث إنني حاكم يلغي الديموقراطية. لن يتطلب الأمر وقتا طويلا لإدراك أن ذلك سخيف وعبثي".

وأضاف: "إسرائيل هي ديمقراطية ليبرالية ونحن سنظل ديمقراطية ليبرالية"، مشيرا إلى أن القضاء المستقل ليس قضاء مطلق القدرة، "سنقوم بكل ما يلزم من أجل تصحيح الخلل" وصرح بأن هذا الأمر سيتم تغييره عن طريق الإصلاحات المزمعة: "نحن لن نحيد عن ذلك لسنتيمتر واحد"، ووصف المقترح التوافقي للرئيس الإسرائيلي بأنه "غير متوازن".

لكن نتنياهو قال إنه سيسعى لإحداث توازن بين أفرع الحكومة الإسرائيلية بخطته للإصلاح القضائي، مشيرا إلى أن هذا عمل مستمر حتى في عدم وجود اتفاق مع المعارضة السياسية.

وقال للصحفيين باللغة الإنجليزية في برلين "إذا لم يكن لدينا شريك، فسنحاول التوصل إلى أفضل حل"، ثم تحول للتحدث بالعبرية وهو يرد على سؤال آخر قائلا "سأدعم التوازن الذي سيبدو لي متوازنا".

كما رحب المستشار شولتس بزيادة التعاون الدفاعي مع إسرائيل، قائلا إن نظام الدفاع الصاروخي أرو-3 يمثل "تقدما كبيرا" في هذا الصدد. وأكد نتنياهو اتفاق البلدين على المضي قدما في بيع منظومة الدفاع الصاروخي أرو-3، معبرا عن أمله في إتمام الأمر سريعا.

وحول الملف النووي الإيراني قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن بلاده تفعل "كل ما هو ضروري" لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

خطة نتنياهو "لإصلاح القضاء".. لماذا تثير القلق في إسرائيل؟

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)