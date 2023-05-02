شولتس يعد بتقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة التنمية

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة وتيرة القضاء على البيروقراطية . وخلال منتدى مستقبلي لغرفة الحرف اليدوية في دريسدن وكتلة حزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023): "نسعى إلى إلغاء المزيد من اللوائح التي تقف حجر عثرة في الطريق اليوم"، لافتا إلى أن هذا الأمر ضروري من أجل دفع التنمية الاقتصادية قدما.
وأضاف شولتس: "إذا جعلنا من كل التقارير المنصوص عليها شرطا لقرار الموافقة الذي نحتاجه حتى تتبلور قرارات النمو إلى شيء ملموس، فإننا لن ننتهي من هذا بحلول 2030 بل وربما حتى بحلول 2050"، وقال إنه يجب التحقق من المواضع التي يمكن القيام فيها بعمل شيء على نحو مختلف.
وتابع شولتس: "لن يكون لدينا أي بديل لمثل هذه القرارات وغيرها لأنه بدون ذلك لن ننجز الأمور بالسرعة المطلوبة"، وقال إن الناس اعتادت في العقود الماضية أن تمضي الأمور بوتيرة بطيئة معتقدين أن هناك متسعا من الوقت لكل شيء. ونوه شولتس إلى أنه في حال اتباع كل اللوائح بدقة، فلن يكون من الممكن توليد 80% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وقال إن الشيء نفسه ينسحب على قضايا أخرى وحذر:" لن ينجح هذا إذا تركنا الأمر على ما هو عليه الآن".
يذكر أن شولتس كان لديه موعد آخر في دريسدن اليوم غير المشاركة في هذا المنتدى حيث شارك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في وضع حجر الأساس لمشروع توسع في شركة انفنيون لتصنيع الرقائق، وفي أعقاب ذلك ألقى خطابا رئيسيا قصيرا في المنتدى المستقبلي للعمال الحرفيين وتلقى أسئلة من الحضور.
ع.خ/ ص.ش (د ب أ)
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
العمل المكتبي غير متاح لكل إنسان، لكن إذا حصلت على عمل مكتبي في ألمانيا فلابد أن تعرف أن المكتب يدعى Büro بالألمانية ومنه اشتقت كلمة Bürokratie (البيروقراطية) وتعني الإجراءات المكتبية، ويميل بعض البيروقراطيين في المكاتب الألمانية إلى قولبة الأشياء في صناديق بدلا عن التفكير خارجها، فيخلقون تعقيدات تعيق سلاسة العمل.
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
يخضع كل من يعمل في ألمانيا لرئيس Chef ، وهو يمثل مدير العمل، وليس كبير الطباخين كما توحي دلالة الكلمة باللغة الانكليزية ! فإذا كان المدير امرأة فهي Chefin. كثير من المديرات الألمانيات يرفضن أن يطلق عليهن لقب "رئيس" مصرّات بكل اعتزاز على كلمة "رئيسة Chefin".
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
Telko كلمة غريبة الوقع على الإذن وهي في الحقيقة مختصر لكلمة Telefonkonferenz التي تعني مؤتمر عبر الهاتف، وتكشف عن قدرة المكتب على انجاز العمل عبر شبكة ووسائل الاتصالات الحديثة. المؤتمر الهاتفي تقليد يومي شائع في المكاتب الألمانية.
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
تعني كلمة Gleitzeit حرفيا أوقات العمل المرنة! وهي حلم كل موظف يكره الاستيقاظ صباحا، فالبعض ينشغل بتناول قهوته الثالثة حتى الساعة العاشرة صباحا متجولا بكسل بين المكاتب ما لم يمنعه عن هذه الفعالية مؤتمر هاتفي على مستوى عال عليه أن ينخرط فيه بنشاط !
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
تناول وجبة غداء ساخنة مسالة بالغة الأهمية في الحياة اليومية بألمانيا. اغلب الدوائر والمكاتب فيها مطاعم صغيرة وتسمى Kantine أوكافتريا cafeteria، حيث يمكنك أن تجالس الزملاء على طبق شهي من المشويات أو المقليات لتمضي معهم نصف ساعة الغداء، وقد يكون ذلك في حديث اغتياب الزملاء والزميلات!
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
في ألمانيا، يتولى المرء وظيفة ما ليقوم بعمل متصل بشهادته وتخصصه الأكاديمي، وقد يقضي في هذه الوظيفة كل عمره، إما النادر فهو أن ينتقل الإنسان إلى عمل لا يتصل بتخصصه ولا بعمله الأول. وتسمى هذه العملية "التجاوزية" ب Quereinsteiger وتعني حرفيا " تغيير الوظيفة".
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
حين يعمل الموظف ساعات إضافية كثيرة، يستحق يوما تعويضيا يدعونه Ausgleichtag .فإذا تجمعت عندك 5 أو 7 أيام تعويضية، فيمكنك الاستفادة منها في قضاء وقت ممتع.
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
حقوق العمال من المكتسبات الكبيرة في ألمانيا، وكل شركة أو مؤسسة ملزمة بإنشاء لجنة العاملين وتدعى Betriebsrat ويشارك فيها ممثل عن كل قسم من أقسام العمل، وينسق هؤلاء مع الإدارة لكي يجري العمل بانسيابية.
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
منسق مراقبة تساوي الفرص. هذه الكلمات تترجم كلمة Gleichstellungsbeauftragte ، ويقوم بهذه الوظيفة أشخاص يحضرون مقابلات المتقدمين إلى وظيفة أو عمل لغرض التأكد من محافظة رب العمل على تحقيق التوازن بفرص العمل للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات الأخرى.
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
" إجازة الوالدين" هي ترجمة غير حرفية لتعبير Elternzeit، وهو مفهوم شاع حتى بين الآباء مؤخرا، حيث يحق للأم أو الأب الموظف أن يتمتع بإجازة رعاية المولود الجديد. الإجازة تبدأ من 12 أسبوعا وقد تصل إلى 14 شهرا. والعودة إلى العمل مضمونة بقوة القانون لتشجيع زيادة نسبة المواليد وإعطاء الفرصة للأسرة لتربية النشء.
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مصطلحات ذات صلة بالبيروقراطية الألمانية
Feierabend، وتعني انتهاء يوم العمل وبدء الاستمتاع بوقت الفراغ. وينطبق هذا الوصف أيضا على من يعملون ليلا، لكنه يبدأ معهم مع نهاية الوردة. الصورة للمستشارة أنغيلا ميركل وهي تقضي وقت فراغها بتناول المشروب الألماني المفضل " الجعة".
الكاتب: كيت مُزر/ ملهم الملائكة