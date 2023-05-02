شولتس يعد بتقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة التنمية

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة وتيرة القضاء على البيروقراطية . وخلال منتدى مستقبلي لغرفة الحرف اليدوية في دريسدن وكتلة حزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023): "نسعى إلى إلغاء المزيد من اللوائح التي تقف حجر عثرة في الطريق اليوم"، لافتا إلى أن هذا الأمر ضروري من أجل دفع التنمية الاقتصادية قدما.

وأضاف شولتس: "إذا جعلنا من كل التقارير المنصوص عليها شرطا لقرار الموافقة الذي نحتاجه حتى تتبلور قرارات النمو إلى شيء ملموس، فإننا لن ننتهي من هذا بحلول 2030 بل وربما حتى بحلول 2050"، وقال إنه يجب التحقق من المواضع التي يمكن القيام فيها بعمل شيء على نحو مختلف.

وتابع شولتس: "لن يكون لدينا أي بديل لمثل هذه القرارات وغيرها لأنه بدون ذلك لن ننجز الأمور بالسرعة المطلوبة"، وقال إن الناس اعتادت في العقود الماضية أن تمضي الأمور بوتيرة بطيئة معتقدين أن هناك متسعا من الوقت لكل شيء. ونوه شولتس إلى أنه في حال اتباع كل اللوائح بدقة، فلن يكون من الممكن توليد 80% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وقال إن الشيء نفسه ينسحب على قضايا أخرى وحذر:" لن ينجح هذا إذا تركنا الأمر على ما هو عليه الآن".

يذكر أن شولتس كان لديه موعد آخر في دريسدن اليوم غير المشاركة في هذا المنتدى حيث شارك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في وضع حجر الأساس لمشروع توسع في شركة انفنيون لتصنيع الرقائق، وفي أعقاب ذلك ألقى خطابا رئيسيا قصيرا في المنتدى المستقبلي للعمال الحرفيين وتلقى أسئلة من الحضور.

ع.خ/ ص.ش (د ب أ)