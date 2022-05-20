شولتس يعد بتسليم أوكرانيا نظاما متطورا من مضادات الطائرات

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا بتسليمها نظام حديث مضاد للطائرات، إلى جانب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية برادار تتبع يمكنه رصد المدفعية.

وأدلى شولتس بتصريحات حذرة مجدداً حول أهداف السياسة الخارجية لألمانيا في الحرب الروسية بأوكرانيا.

وأعلن شولتس اليوم الأربعاء (الأول من يونيو/حزيران 2022) في البرلمان الألماني أن ألمانيا ستدعم أيضاً تسليم الولايات المتحدة المعلن لقاذفات صواريخ متعددة الإطلاق إلى أوكرانيا "وفقا لقدراتنا التقنية".

وبحسب بيانات شولتس، فإن نظام الدفاع الجوي هو "إيريس-تي" من الشركة الألمانية المصنعة "ديل". وأوضح شولتس أنه سيُجرى بذلك توريد أحدث نظام دفاع جوي تمتلكه ألمانيا، وقال: "نجعل أوكرانيا في وضع يسمح لها بحماية مدينة بأكملها من غارات جوية روسية".

يُذكر أن أوكرانيا تطالب منذ فترة طويلة بتوريد أنظمة مضادة للطائرات إليها لحماية نفسها من هجمات الطائرات المقاتلة الروسية أو المروحيات أو الصواريخ أو الطائرات المسيرة.

ومباشرة بعد بدء الحرب، قررت الحكومة الألمانية تسليم أسلحة ألمانية لأول مرة في حرب دائرة ضد قوة نووية. وتم حتى الآن تسليم مدافع بازوكا وصواريخ مضادة للطائرات وملايين من طلقات الذخيرة.

مشاهدة الفيديو 01:41 المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب

وفي الأسابيع الماضية، تعهدت الحكومة الألمانية بالتزامين لتسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وهي 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" و 7 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وهي مدافع حديثة يصل مداها إلى 40 كيلومترا. ولم تصل هذه الشحنات إلى أوكرانيا بعد.

وقال شولتس خلال مناقشة الميزانية في البرلمان الألماني إن هدف الحكومة الألمانية هو "ألا يكسب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب العدوان التي بدأها ضد أوكرانيا، وأضاف: "هدفنا هو أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وتنجح في ذلك".

وكان زعيم المعارضة ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، قد انتقد سابقاً شولتس كونه قال من قبل إن روسيا لا ينبغي أن تكسب الحرب بدلاً من أن يقول ببساطة: "على أوكرانيا أن تكسب هذه الحرب".

وقال شولتس مخاطبا ميرتس: "لكنني أريد أن أقول صراحةً إنه لأمر متعجرف وغير مناسب وفي غير محله تماماً أن يدور نقاش هنا في هذا البلد حول ما يحق لأوكرانيا أن تقرره".

واتهمت المعارضة شولتس مراراً بالتردد في دعم أوكرانيا بالأسلحة في الأسابيع الأخيرة.

ع.ح./ا.ف. (د ب أ)