شولتس يطالب بوتين بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت مساء اليوم الثلاثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2022) عن إجراء اتصال هاتفي بين المستشار أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك لأول مرة منذ أسابيع عديدة.

وقال المتحدث إن المستشار شولتس حثّ الرئيس الروسي على "إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

كذلك طلب المستشار من بوتين "معاملة المقاتلين الأسرى وفقا للقانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقيات جنيف وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دون عقبات" كما ذكر البيان الصادر عن المستشارية.

وتابع المتحدث أن شولتس أكد خلال المحادثة، التي استمرت 90 دقيقة، على "ضرورة ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية" في أوكرانيا، وطالب في هذا السياق "بتجنب أي تصعيد والتنفيذ الفوري للإجراءات التي أوصى بها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وحث بوتين على الاستمرار في التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وذكر هيبشترايت في البيان "أكد المستشار الاتحادي على أن أي خطوات روسية أخرى لضم (مناطق) لن تمر بدون رد ولن يُعترف بها تحت أي ظرف من الظروف". وأضاف أن شولتس وبوتين اتفقا على الاستمرار في البقاء على اتصال.

وكانت آخر مرة أجرى فيها شولتس اتصالا هاتفيا مع بوتين في نهاية أيار/مايو الماضي، وجرى هذا الاتصال آنذاك بمشاركة الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون. ومنذ هذا الاتصال الأخير وقعت تطورات مأساوية أخرى في منطقة الحرب.



ص. ش/ ع.ج.م (دب أ، رويترز، أ ف ب)