شولتس يطالب الشركاء الأوروبيين بتعزيز دعم أوكرانيا عسكريا

جدد المستشار الألماني، مطالبته بتعزيز دعم أوكرانيا عسكريا، قائلا إنه لا يمكن اعتماد الشركاء الأوروبيين "على ألمانيا وحدها". فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وتدريب جنود خلال العام الحالي.

طالب المستشار أولاف شولتس الشركاء الأوروبيين بتعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا. وقال شولتس أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني/ يناير 2023) "لا يمكن الاعتماد على ألمانيا وحدها".

وتأتي تصريحات شولتس قبيل قمة طارئة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.

ونوه شولتس إلى أن ألمانيا هي أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وأنها تقدم نصف المساعدات الأوروبية للجمهورية السوفيتية السابقة، وأردف: "وإذا كنا نحن الذين يجب أن نقوم بالجزء الأكبر من ذلك، فإن ذلك لن يكون كافيا لأوكرانيا. نريد أن تشارك المزيد من الدول بنشاط في الدعم".

وحذر المستشار من الوصول إلى وضع تصبح فيه ألمانيا محملة بأكثر مما تطيقورأى أنه يجب القيام بكل ما يلزم في كل أنحاء العالم من أجل تجنب حدوث هذا الوضع "لأنه سيكون من الغطرسة أن نعتقد أننا يمكننا القيام بالأمر وحدنا".

وقال شولتس: "الأمر ليس كذلك، فنحن في حاجة إلى الوحدة والتضامن".

الحرب في أوكرانيا.. هل تتغير موازين القوى في عام 2024؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

فشل تحقيق هدف مليون قذيفة

وفي هذا السياق، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي قدره 21 مليار يورو كمساعدات أسلحة ثنائية لأوكرانيا للعام الحالي. أعلن ذلك منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء بعد اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

من ناحية أخرى اعترف جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لن يصل إلى تحقيق هدفه الخاص بتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا في غضون عام. ودافع بوريل عن جهود الاتحاد الأوروبي باعتبارها "قيد الإنجاز" وقال إن الشحنات المرسلة إلى أوكرانيا ستصل الآن إلى 524 ألف قذيفة.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إن هذه الكمية لا تمثل سوى 52 بالمائة من الهدف المنشود. وحدد المسؤول الأوروبي هدفا جديدا يصل إلي ما يزيد على مليون قذيفة بنهاية عام 2024، في ظل وجود 630 ألف قذيفة قيد الإنتاج، وفقا لما ذكرته بيانات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تعهدت بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة من عيار 155 ملم للدفاع عن نفسها ضد روسيا بحلول آذار/ مارس 2024، لكنها سعت جاهدة طوال العام الماضي للوفاء بالجدول الزمني لتسليم هذه القذائف.

تعتزم ألمانيا تدريب 10 آلاف جندي أوكرانيا على مختلف أنواع الأسلحة خلال العام الحالي صورة من: U.S. Army/ZUMA/picture alliance

تدريب 10 جندي أوكراني في ألمانيا

كما أعلن برويل أن الاتحاد الأوروبي يريد تدريب 20 ألف جندي أوكراني إضافي أيضا، ليصل العدد الإجمالي إلى 60 ألفا.

وفي هذا الإطار تعتزم ألمانيا تدريب 10 آلاف جندي إضافي من أوكرانيا هذا العام. وقالت وكيلة وزارة الدفاع الألمانية زمتيه مولر في بروكسل اليوم الأربعاء إن من المنتظر أن يتم التدريب ضمن إطار مهمة الاتحاد الأوروبي للدعم العسكري كما كان في العام الماضي. وتابعت أن الأمر المؤكد بالنسبة لألمانيا هو أنها ستواصل الوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا. ووصل عدد الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبهم في إطار هذه المهمة إلى قرابة 40 ألف شخص حتى الآن.

ويدرب الجيش الألماني القوات المسلحة الأوكرانية على عدة أنظمة، من بينها نظام الدفاع الجوي باتريوت ومدافع الهاوتزر 2000 ذاتية الدفع ومركبة المشاة القتالية ماردر ودبابات ليوبارد1 وليوبارد2 القتالية، كما أن هناك تدريبات في مجال القيادة العسكرية والرعاية الصحية.

ووفقا لبيانات الجيش الألماني، شارك مؤخرا نحو 1500 جندي ألماني في عملية التدريب، وكان منهم مدربون ،ومنهم من تولى مهام إمداد القوات الأوكرانية وأعمال الترجمة.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)