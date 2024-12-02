شولتس يصل في زيارة مفاجئة إلى كييف متعهدا بمزيد من المساعدات

وصل المستشار الألماني إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة "مفاجئة" لأوكرانيا هي الأولى منذ عامين ونصف. ولدى وصوله أكد أولاف شولتس على دعم بلاده العسكري والسياسي لكييف.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2024)، أثناء زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى كييف أن بلاده ستقدّم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وقال شولتس في منشور على منصة "إكس" "توجّهت إلى كييف الليلة بواسطة القطار عبر بلد يدافع عن نفسه بمواجهة الحرب الروسية العدوانية المتواصلة منذ أكثر من ألف يوم".

وتعهّد المستشار الألماني بأن بلاده التي تعد أكبر مزود بالمعدات الدفاعية لأوكرانيا في أوروبا، ستقدّم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار) قبل نهاية العام. وأضاف أن "أوكرانيا تدافع عن نفسها بشكل بطولي بمواجهة حرب العدوان الروسية التي لا ترحم".

كما تابع شولتس الذي يواجه انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة في شباط/فبراير، "أرغب من خلال زيارتي الجديدة إلى كييف في التعبير عن تضامني مع أوكرانيا".

وقال "خلال لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سأعلن عن معدات عسكرية إضافية بقيمة 650 مليون يويور سيتم تسليمها في كانون الأول/ديسمبر. يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا: نحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".

وتعد هذه الزيارة الأولى لشولتس إلى كييف منذ عامين ونصف. وكانت الأولى قبل وقت قصير من الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022. وبعدها بأربعة أشهر من الهجوم الروسي، أعقب ذلك بزيارة أخرى في يونيو/حزيران 2022 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماريو دراغي. ومهد الثلاثة الطريق أمام أوكرانيا لكي تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)