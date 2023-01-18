 شولتس يشيد بالصداقة الألمانية الفرنسية.. فهل تعود المياه إلى مجاريها؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.01.2023

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شولتس يشيد بالصداقة الألمانية الفرنسية.. فهل تعود المياه إلى مجاريها؟

في الذكرىالـ60 لتوقيع المعاهدة التي أسست للمصالحة والصداقة بين الجارتين العدوتين آنذاك، ألمانيا وفرنسا، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالصداقة مع باريس، مؤكدا والرئيس ماكرون على أن ضرورة أن تصبح أوروبا "أكثر سيادة".

المستشار الالماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صورة من الأرشيف

عودة الدفء للعلاقات بين برلين وباريس بعد توتر استمر عدة أشهر (أرشيف)

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالصداقة الألمانية الفرنسية، وذلك قبل انعقاد المجلس الوزاري المشترك بين البلدين. وفي رسالته عبر الفيديو والتي نشرت اليوم السبت (21 كانون الثاني/يناير 2023)، قال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن علاقة البلدين شابها على مدار قرون "الحرب والتدمير والانعدام العميق للثقة".

مختارات

حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من حرب تجارية مع واشنطن بسبب قانون "مكافحة التضخم" الأمريكي، في حين أكد ماكرون من واشنطن رغبة الأوروبيين في "تسوية" الخلاف مع الأمريكيين، عقب وصف خطوات واشنطن بـ"شديدة العدائية".

ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.

وأضاف شولتس أن من الممكن بعد مضي 60 عاما على توقيع معاهدة الإليزيه، والتي تحل ذكراها غدا الأحد، وصف مشروع السلام الأصلي (بين فرنسا وألمانيا) بأنه اكتمل، وأردف: "ألمانيا وفرنسا صديقتان وشريكتان وثيقتان. والأمر يتعلق اليوم بمشروع السلام الأوروبي في فترة التحول الزمني، وبقيمنا التي نرغب في الحفاظ عليها والدفاع عنها وتعزيزها".

كان المستشار الألماني الراحل كونراد اديناور والرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول، وقعا في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير عام 1963 المعاهدة التي أسست للمصالحة بين الجارتين العدوتين، ألمانيا وفرنسا، بعد مضي 18 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكد شولتس أن فرنسا مدت يدها آنذاك بالسلام إلى الألمان، ورأى أن البلدين لا يزالان يواجهان تحديات معا لافتا إلى أن امبريالية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن تنتصر "لن نسمح بأن ترتد أوروبا إلى عصر يحل فيه العنف محل السياسة، وسنواصل دعم أوكرانيا. معا من أجل الدفاع عن مشروعنا الأوروبي للسلام".

وقال شولتس إنه ممتن للغاية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتحرك المشترك. وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الشراكة بين بلاده وفرنسا أصبحت في الوقت الراهن من البديهيات موضحا أن هذه الشراكات تشمل "العطلات والتبادل الطلابي وفتح فصول دراسية للطلبة الزائرين وشراكات المدن والعلاقات التجارية البارزة بين البلدين الجارين". وأعلن شولتس أنه يتطلع إلى السفر برفقة مجلس وزرائه إلى باريس غدا.

وكان من المقرر بالأساس أن ينعقد المجلس الوزاري المشترك للبلدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لكن تم إلغاء الجلسة.

وثائقي - الحرب الباردة الجديدة - هل تشهد أوروبا مزيدا من الأسلحة النووية؟

الدعوة إلى تعزيز "سيادة الاتحاد الأوروبي"

والجمعة دعا المستشار شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون إلى تعزيز "سيادة" الاتحاد الأوروبي، في مقال مشترك. وكتب السياسيان في صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" مع اقتراب الذكرى الستين لتوقيع معاهدة الإليزيه، أن الاتحاد الأوروبي أمام تحد أساسي يقضي "بضمان أن تصبح أوروبا أكثر سيادة وتملك القدرات الجيوسياسية لإرساء النظام الدولي".

واعتبرا أن على أوروبا استثمار المزيد في قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية. وشددا على أن "قدرات أوروبية معززة ودعامة أوروبية أقوى في الحلف الأطلسي ستجعلان منّا كذلك شريكا أقوى تجاه الضفة الأخرى من الأطلسي والولايات المتحدة، الأفضل تجهيزا والأكثر فاعلية وقوة".

ولفت المسؤولان إلى أن اتفاقية عام 1963 أتاحت "التغلب على عقود بل قرون من الخصومات المريرة والحروب الدامية بين بلدينا في قلب أوروبا".

وأوضحا أن السيادة الأوروبية ينبغي ألا تقاس بالمعايير العسكرية فحسب، بل كذلك بالقدرة على "الصمود والتحرك بصورة استطلاعيّة في المجالات الإستراتيجية". وهذا يتطلب برأيهما تنويع "منتجات الإمداد الإستراتيجية".

كما يتحتم على أوروبا بذل كل ما بوسعها حتى "تصبح أول قارة محايدة على صعيد المناخ في العالم". وذكر ماكرون وشولتس بين الأهداف الأخرى أن تصبح أوروبا "رائدة عالمية للإنتاج والابتكار" وأن "يترافق التقدم الاقتصادي والاجتماعي مع عملية انتقال في مجال البيئة".

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • De Gaulle bei Adenauer in Bonn bejubelt Deutsch-Französische Freundschaft (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    تجاوز آلام الحرب العالمية الثانية

    كانت فرحة أوروبية عارمة عندما زار في 1962 الرئيس الفرنسي شارل ديغول المستشار الألماني كونراد آديناور في بون. وبعد نصف سنة من هذه الزيارة وقع الزعيمان اتفاقية الإليزيه لتعزيز الصداقة الألمانية الفرنسية.

  • Bundeskanzler Schmidt und Giscard d'Estaing (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    صداقة رجلين

    كانت العلاقة بين المستشار الألماني هلموت شميت والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان مميزة في سبعينات القرن الماضي. وزار جسكار شميت في منزله في هامبورغ، واشتكى من "التدخين المتواصل" للمستشار الألماني. جسكار يتحدث بطلاقة الألمانية، وشميت الراحل كان يتأسف لكونه لا يتحدث الفرنسية.

  • Elysee Projekt Hauteville (DW)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    توأمة المدن

    يوجد حوالي 2000 توأمة بين المدن الألمانية والفرنسية، وبعضها أقدم من اتفاقية الإليزيه. وهذه التوأمة بين مدينة رونيبورغ في ولاية تورنغن شرقي ألمانيا ومدينة هوتفيل-لومني الفرنسية أصبحت ممكنة فقط بعد الوحدة الألمانية. والتوأمة بين المدن تدعم الحياة المدرسية والثقافية والمهنية بين البلدين.

  • Deutschland Frankreich Geschichte Helmut Kohl und Francois Mitterand in Verdun (ullstein bild/Sven Simon)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    مصافحة تاريخية

    لحظة بهجة ألمانية فرنسية: 1984 يتصافح الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والمستشار الألماني هلموت كول خلال احتفال بذكرى ضحايا الحربين العالميتين في فردان. وأصبحت هذه الصورة فيما بعد رمزا للمصالحة الألمانية الفرنسية.

  • Frankreich Verdun Nikolas Gutknecht , Patrick Pulsfort (DW/B. Wesel)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    هيئة الشبيبة الألمانية الفرنسية

    ديغول وآديناور ركزا اهتمامهما منذ البداية على الشبيبة من البلدين التي وجب عليها التعارف والتعلم من بعضها البعض. الشاب الألماني نيكولاس غوتكنيشت والفرنسي باتريك بولسفور قاما في 2016 برعاية شباب عند إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى. ومنذ 1963 قامت هيئة الشباب بربط التواصل بين تسعة ملايين من الشباب الفرنسيين والألمان.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    الفرقة الألمانية – الفرنسية

    الأعداء السابقون يشكلون اليوم وحدة عسكرية مشتركة. واُنشأت هذه الوحدة في 1989 وتم إدماجها في الفيلق الأوروبي في 1993. وعملياتها الرئيسية كانت في البلقان وأفغانستان ومالي.

  • Francois Hollande und Angela Merkel (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    العلاقات بين أنغيلا وفرانسوا

    من الناحية السياسية لم يكونا قريبين من بعضهما البعض: المسيحية الديمقراطية أنغيلا ميركل والاشتراكي فرانسوا أولاند، خاصة خلال أزمة الديون الحكومية الأوروبية عندما كانت ميركل تضغط من أجل التقشف، فيما دعا أولاند إلى برامج إصلاح اقتصادية. وبالرغم من ذلك وجد الاثنان قاعدة مشتركة، وذلك من أجل تحمل المسؤولية السياسية تجاه أوروبا.

  • Deutschland Opel Übernahme durch PSA (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    تصادم ألماني فرنسي

    لقد عانى الفرنسيون لفترة طويلة لأن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأقوى. لكن في عام 2017 حدث العكس، إذ استحوذت شركة السيارات الفرنسية "بيجو القابضة" التي تضم بيجو وسيتروين على شركة صناعة السيارات أوبل الألمانية الأصل. ومنذ ذلك حين يخشى الكثير من العمال لدى أوبل في ألمانيا من فقدان وظائفهم.

  • Frankreich Gedenktag Erster Weltkrieg - Waffenstillstand 1918 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات

    تقريبا متزوجين؟

    في ذكرى مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة كومبيين، حيث وقع وقف إطلاق النار في عام 1918. مشهد يبقى في الذاكرة: شاهدة عيان اعتقدت بأن ميركل هي زوجة ماكرون. إلا أن الصداقة الألمانية الفرنسية ليست وثيقة بعد إلى هذه الدرجة.


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