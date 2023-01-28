شولتس يشبه النظام الإيراني بالدكتاتورية العسكرية بالأرجنتين

خلال زيارته لنصب ضحايا الديكتاتورية العسكرية في منطقة ريو دي لا بلاتا في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2023) إنه يجد نفسه مضطرا إلى أن "يفكر بشكل مباشر في الشباب الذين يتعرضون للقتل في إيران الآن عندما يعملون من أجل حريتهم ومن أجل حياة أفضل".

يذكر أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم إبان فترة حكم الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين يتراوح وفقا لتقديرات بين 7000 و30 ألف شخص، بعضهم قُتِل خلال الرحلات الجوية المعروفة برحلات الموت حيث كان يتم إلقاؤهم من الطائرات فوق منطقة ريو دي لا بلاتا. والتقى شولتس أيضا في النصب التذكاري مع ناجين من هذه الحقبة.

وقال شولتس إن "حقيقة أن الديكتاتورية تجلب معها المعاناة البشرية والاضطهاد والموت هي أمر اتضح هنا على نحو جلي للغاية تماما كما نراه حاليا في كل مكان في العالم". وأشار إلى أن ما حدث آنذاك في الأرجنتين، هو بمثابة تحذير من اعتبار الحرية من الأشياء المفروغ منها "فمن واجبنا أن نعمل على ضمان تجاوز هذه الفترات".

ونشرت منظمة هيومان رايتش ووتش اليوم تقريرا أفاد بأن ما لا يقل عن 527 شخصا لقوا حتفهم في الاحتجاجات المناوئة للنظام التي تشهدها إيران منذ أكثر من أربعة شهور.

تصميم على إبرام "سريع" لاتفاقية التجارة الحرة

وعلى هامش زيارة شولتس أعلنت الأرجنتين وألمانيا أنهما مصمّمتان على إبرام "سريع" لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية ضمن مجموعة ميركوسور.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس "هدفنا التوصّل أخيراً إلى إبرام سريع" للاتفاقية مع ميركوسور، الاتحاد الجمركي بين البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، التي تحمل "أهمية خاصة".

أشار الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس إلى أن بلاده والبرازيل تريدان "وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية بشكل نهائي".

من جهته، أشار فرنانديس إلى أن الأرجنتين والبرازيل تريدان "وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية بشكل نهائي"، وذلك بعدما كان تحدّث مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأضاف أنه "مع وصول لولا، نحن في ظروف أفضل" لإبرام الاتفاق.

ولم يتم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة التي جرى توقيعها في العام 2019، خصوصاً بسبب المخاوف بشأن السياسة البيئية للرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف السابق جايير بولسونارو.

وقال شولتس إنّ ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي للأرجنتين في الاتحاد الأوروبي، تريد أن تصبح "شريكها الاستراتيجي" و"تستفيد من حقولها للمواد الخام" بما فيه "منفعة لكلا البلدين"، مشيراً خصوصاً إلى الإمكانات الأرجنتينية على صعيد الغاز والليثيوم.

ويعتزم المستشار التوجه بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي الأرجنتيني) إلى تشيلي وهي ثاني محطة له في جولته في أمريكا اللاتينية التي تستغرق أربعة أيام وسيختتمها في البرازيل.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)