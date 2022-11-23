شولتس يسلم جائزة ماريون-دونهوف للناشطة الروسية شيرباكوفا

مُنِحت إيرينا شيرباكوفا المشاركة في تأسيس منظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان ومنظمة "تافل دويتشلاند" الخيرية جائزة ماريون-دونهوف الألمانية لعام 2022 للتفاهم الدولي والمصالحة. وسلم المستشار الألماني أولاف شولتس الجائزة لشيرباكوفا.

وفي خطاب التكريم في المسرح الألماني بمدينة هامبورغ، قال شولتس إن منح الجائزة لشيرباكوفا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا يعد " إشارة سياسية واضحة في الوقت المناسب". وتابع المستشار الألماني أن جهودها أظهرت الطريق إلى "مستقبل أفضل لروسيا"، وإن كان ذلك "ما زال يبدو غير مرجح".

وِاستغل شولتس المناسبة للحديث عن الحرب في أوكرانيا وقال إن الحرب هناك لن تنتهي بـ"انتصار" روسيا و"نزعتها التوسعية". وتابع شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " لا يزال متشبثا بلا طائل" بالحرب في أوكرانيا مشيرا إلى أن روسيا تحاول أن تصل إلى هدفها من خلال تدمير البنية التحتية الأوكرانية.

وقال إن "روسيا بقصفها السكان المدنيين العزل من أطفال ونساء ومسنين، بالصواريخ، لا ترتكب أخطر خرق للقانون الدولي وحسب، بل إنها تسبب لنفسها ترديا أخلاقيا لا يمكن تصديقه". ورأى شولتس أن "بوتين يأمر بارتكاب أسوأ الجرائم بحق أوكرانيا، وفي نفس الوقت وضع بلاده بشكل كارثي على مسار متحدر".

من ناحيتها قالت شيرباكوفا إنها "مقتنعة تماما بأنه لا يوجد حل دبلوماسي للحرب في مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين، طالما أنه لا يزال قائما". وأضافت "الحلّ الممكن الآن عسكري". لكنها قدّرت أنه سيكون هناك في نهاية المطاف شكل من أشكال الحلّ الدبلوماسي للنزاع.

وتابعت الناشطة الحقوقية الروسية قائلة: "لكن هذه القرارات، هذه الدبلوماسية لن تحدث إلا عندما تعتبر أوكرانيا أنها انتصرت في هذه الحرب ويمكنها إملاء شروطها". واعتبرت أن الدعوات المتسرعة للسلام "طفولية"، مضيفة أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

وفازت منظمة ميموريال بجائزة نوبل للسلام مع مركز الحريات المدنية في أوكرانيا والناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي.

وميموريال واحدة من أهم منظمات الحريات المدنية الروسية، وقد عملت طوال عقود على تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة في حقبة الديكتاتور السوفياتي جوزيف ستالين، ووثقت أيضا المعلومات حول القمع السياسي المستمر في روسيا.

وأغلق القضاء الروسي في نهاية عام 2021 المنظمة التي تأسست عام 1989، وغادرت إيرينا شيرباكوفا موسكو بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وهي الآن مقيمة في ألمانيا.

ويذكر أن هذه الجوائز مقدمة من صحيفة "تسايت" ومؤسسة ابلين وجيرد بوسيريوس التابعة لصحيفة "تسايت" ومؤسسة ماريون دونهوف، وتقدر قيمة كل جائزة بـ 20000 يورو.

ويتم منح هذه الجوائز منذ 20 عاما، وتحمل هذه الجوائز اسم الناشرة السابقة بصحيفة "تسايت" ماريون غريفين دونهوف المولودة في مدينة كونيغسبرغ عام 1909 وتوفيت في هامبورج عام 2002.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)