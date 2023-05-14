 شولتس يستقبل زيلينسكي ويؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2023

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أخبار

شولتس يستقبل زيلينسكي ويؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استمرار دعم بلاده "طالما كان ذلك ضروريا"، وبدوره أشاد زيلينسكي بالدعم مؤكدا عدم مهاجمة الأراضي الروسية والاستعداد لمناقشة مقترحات سلام لإنهاء الحرب.

المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي في برلين 14.05.2023

فيما طالب الرئيس الأوكراني دعم بلاده بمقاتلات حربية أيضا أكد المستشار الألماني أن بلاده وردت لأوكرانيا الكثير جدا

تعهد المستشار الألماني  أولاف شولتس  بمزيد من دعم بلاده لأوكرانيا. وقال شولتس اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2023) خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين: "سندعمكم طالما كان ذلك ضروريا". وأشار المستشار الألماني إلى أنه تم تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو حتى الآن.

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وقال شولتس إنه منذ 444 يوما تجري الحرب العدوانية الروسية بلا رحمة ضد أوكرانيا، وأضاف أن الحرب المروعة لديها عواقب جيوسياسية كبيرة، وأنها تصيب بصفة خاصة المواطنين في أوكرانيا. وتابع المستشار الألماني أن بلاده ستساند بكامل تضامنها اللاجئين، وقال: "هذا التضامن، سيكون مستمرا وسيكون قويا".

بدوره أكد الرئيس الاوكراني  فولوديمير زيلينسكي  أن بلاده "لا تهاجم الأراضي الروسية". وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار شولتس "ليس لدينا الوقت ولا القوة للقيام بذلك ولا نملك الأسلحة للقيام بذلك. نحن نعد لهجوم مضاد لتحرير الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل خلال زيارته لعواصم أوروبية على "تكوين تحالف مقاتلات"، وأضاف أنه سيتوجه للجانب الألماني أيضا بطلب دعم أوكرانيا في هذا التحالف. وأضاف أن ذلك "يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لأوكرانيا لتنسيق جهودنا"، وأشار إلى أن روسيا لديها حاليا الغلبة في المجال الجوي، وأضاف أنه يتم السعي لتغيير ذلك.

وصدر رد فعل متحفظ من المستشار الألماني على ذلك، وقال إن ألمانيا وردت لأوكرانيا الكثير جدا، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي، فكانت أسلحة حديثة للغاية، بحسب شولتس. 

الرئيس الأوكراني يكتب في سجل الزوار في قصر بيلفو والرئيس الألماني يقف إلى جانبه في برلين 14.05.2023

شكر زيلينسكي برلين على الدعم الكبير واعتبر ألمانيا "صجيقا حقيقيا" و"حليفا موثوقا به"

الإشادة بالدعم الألماني

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لمناقشة مقترحات سلام لإنهاء الغزو الروسي لبلاده لكن هذه المقترحات يجب أن تستند إلى موقف كييف وخطتها لإحلال السلام.

كما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم ألمانيا لكييف، معتبرا أن برلين "صديق حقيقي" و"حليف موثوق".

 وكتب زيلينسكي في سجل زوار الرئاسة الألمانية "في أصعب فترة في تاريخ أوكرانيا الحديث، أثبتت ألمانيا أنها صديق حقيقي وحليف موثوق لنا يقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني في النضال من أجل الدفاع عن الحرية والقيم الديموقراطية".

 والتقى الرئيس الأوكراني الذي وصل إلى برلين ليل السبت الأحد في أول زيارة له منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل لقائه بالمستشار أولاف شولتس.

وسوف يتم تكريم زيلينسكي والشعب الأوكراني بجائزة شارلمان المرموقة في حفل بعد ظهر اليوم في مدينة آخن بغرب ألمانيا. وتم منح الجائزة لكل من زيلينسكي والشعب الأوكراني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومن المقرر تسليم الجائزة إلى الرئيس شخصيا، حيث من المقرر أن يتوجه شولتس وزيلينسكي سويا من برلين إلى آخن.

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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