شولتس يستقبل زيلينسكي ويؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمزيد من دعم بلاده لأوكرانيا. وقال شولتس اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2023) خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين: "سندعمكم طالما كان ذلك ضروريا". وأشار المستشار الألماني إلى أنه تم تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو حتى الآن.

وقال شولتس إنه منذ 444 يوما تجري الحرب العدوانية الروسية بلا رحمة ضد أوكرانيا، وأضاف أن الحرب المروعة لديها عواقب جيوسياسية كبيرة، وأنها تصيب بصفة خاصة المواطنين في أوكرانيا. وتابع المستشار الألماني أن بلاده ستساند بكامل تضامنها اللاجئين، وقال: "هذا التضامن، سيكون مستمرا وسيكون قويا".

بدوره أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده "لا تهاجم الأراضي الروسية". وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار شولتس "ليس لدينا الوقت ولا القوة للقيام بذلك ولا نملك الأسلحة للقيام بذلك. نحن نعد لهجوم مضاد لتحرير الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل خلال زيارته لعواصم أوروبية على "تكوين تحالف مقاتلات"، وأضاف أنه سيتوجه للجانب الألماني أيضا بطلب دعم أوكرانيا في هذا التحالف. وأضاف أن ذلك "يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لأوكرانيا لتنسيق جهودنا"، وأشار إلى أن روسيا لديها حاليا الغلبة في المجال الجوي، وأضاف أنه يتم السعي لتغيير ذلك.

وصدر رد فعل متحفظ من المستشار الألماني على ذلك، وقال إن ألمانيا وردت لأوكرانيا الكثير جدا، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي، فكانت أسلحة حديثة للغاية، بحسب شولتس.

شكر زيلينسكي برلين على الدعم الكبير واعتبر ألمانيا "صجيقا حقيقيا" و"حليفا موثوقا به"

الإشادة بالدعم الألماني

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لمناقشة مقترحات سلام لإنهاء الغزو الروسي لبلاده لكن هذه المقترحات يجب أن تستند إلى موقف كييف وخطتها لإحلال السلام.

كما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم ألمانيا لكييف، معتبرا أن برلين "صديق حقيقي" و"حليف موثوق".

وكتب زيلينسكي في سجل زوار الرئاسة الألمانية "في أصعب فترة في تاريخ أوكرانيا الحديث، أثبتت ألمانيا أنها صديق حقيقي وحليف موثوق لنا يقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني في النضال من أجل الدفاع عن الحرية والقيم الديموقراطية".

والتقى الرئيس الأوكراني الذي وصل إلى برلين ليل السبت الأحد في أول زيارة له منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل لقائه بالمستشار أولاف شولتس.

وسوف يتم تكريم زيلينسكي والشعب الأوكراني بجائزة شارلمان المرموقة في حفل بعد ظهر اليوم في مدينة آخن بغرب ألمانيا. وتم منح الجائزة لكل من زيلينسكي والشعب الأوكراني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومن المقرر تسليم الجائزة إلى الرئيس شخصيا، حيث من المقرر أن يتوجه شولتس وزيلينسكي سويا من برلين إلى آخن.

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)