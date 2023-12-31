شولتس يزور مناطق الفيضانات ويشيد بجهود طواقم المساعدة

أثناء زيارته لمنطة الفيضانات في ولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالجهود الجماعية لطواقم المساعدة والمجموعات التي عملت من أجل مواجهة خطر الفيضانات وارتفاع منسوب المياه.

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته لمنطقة الفيضانات في ولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا بالجهود الجماعية لطواقم المساعدة في مواجهة الفيضانات.

وقال شولتس في بلدة فيردن، اليوم الأحد (31 ديسمبر/ كانون الأول 2023): "الطقس والطبيعة يشكلان تحديا بالنسبة لنا، ولهذا السبب فإن من المهم أن نتكاتف معا في هذا البلد. وهذا يحدث في كل مكان عن طريق المنظمات المختصة والشرطة وقوات الإطفاء وهيئة الدعم التقني، كما أن الجيش الألماني أيضا قدم الدعم".

ولفت شولتس أيضا إلى أن هناك العديد من المتطوعين الذين يبذلون قصارى الجهد للإبقاء على عواقب الفيضانات عند حد صغير ولحماية الناس والمنازل.

وتابع السياسي الاشتراكي الديمقراطي حديثه قائلا:" أرى أن الاستعداد لتقديم المساعدة يمتد لما هو أبعد من أولئك الذين يعملون في المنظمات الإغاثية بشكل احترافي أو تطوعي حيث يشارك المواطنون المحليون في تقديم المساعدة ويسألون عما يمكنهم أن يفعلوه".

وشدد شولتس على أنّ "هذا مهم. أعتقد أن هذا يوضح أن التضامن موجود في هذا البلد والاستعداد للتكاتف معا"، مؤكدا وقوف الحكومة الاتحادية "بكل إمكاناتها" إلى جانب الولايات والبلديات المتضررة في جهود التغلب على الأزمة.

وكان شولتس قام في وقت سابق بجولة جوية على متن هليكوبتر للاستعلام عن وضع الفيضانات في شمال ولاية ساكسونيا السفلى، ورافقه في الجولة رئيس حكومة ولاية ساكسونيا السفلى شتيفان فايل ووزيرة داخلية الولاية دانييلا بيرنس وكلاهما ينتميان إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي.

وكان مسؤولون محليون قالوا في وقت سابق إن من المتوقع أن يزور شولتس اليوم المناطق التي ضربتها الفيضانات بولاية ساكسونيا السفلى. وتوجه شولتس صباح اليوم إلى فيردن، على بعد نحو 94 كيلومترا شمال غرب مدينة هانوفر.

وعلى مدار عدة أيام، كافح آلاف من أفراد قوات الطوارئ تداعيات هطول الأمطار الغزيرة في عدة أنحاء من البلاد.

وبعد أن تراجع هطول الأمطار مؤخرا بعض الشيء، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد خلال الأيام القليلة المقبلة، ما أدى إلى إثارة المخاوف من جديد بشأن احتمال ارتفاع منسوب الأنهار مرة أخرى.

ع.أ.ج/ أ.ح ( د ب ا)