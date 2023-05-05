شولتس يزور كينيا الشريك الأهم لألمانيا في شرق إفريقيا

يتابع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة (5 مايو/آياير 2023) جولته الإفريقية بإجراء محادثات سياسية في عاصمة كينيا، أهم شريك لألمانيا في شرقي القارة السمراءا.

وستركز محادثات الزعيم الألماني على موضوعات استخدام الطاقة المتجددة، وأيضاً على تسوية النزاعات الإقليمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية.

مختارات شولتس يبدأ ثاني أكبر جولاته في أفريقيا

يشار إلى أن ألمانيا كانت أول دولة تعترف بكينيا قبل 60 عاماً بعد استقلالها عن الاستعمار البريطاني. وحالياً، تعتبر الحكومة الألمانية كينيا أهم شريك تجاري لها في المنطقة. كما تعتبر برلين أن كينيا مثالاً يحتذى به لشرق إفريقيا فيما يتعلق الأمر بالحكم الديمقراطي. ولكن الرئيس الكيني ويليام روتو تعرض مؤخراً لانتقادات بعد قمع احتجاجات المعارضة بالقوة المفرطة.

وتلعب كينيا أيضاً دور الوسيط في النزاعات الإقليمية. وفي الوقت الحالي، عرضت نيروبي المساعدة في تهدئة الصراع في السودان. بالإضافة إلى ذلك، تدعم كينيا بعثة للاتحاد الإفريقي في الصومال المجاورة.

ويرافق شولتس في زيارته إلى كينيا ما يقرب من 12 ممثل أعمال. وسيزور المستشار الألماني يوم السبت أكبر مصنع للطاقة الحرارية الأرضية في إفريقيا في بحيرة نيفاشا. وتظهر تقديرات متباينة أن كينيا تولد ما بين 80 بالمائة و 92 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة، مما يجعلها في المرتبة الثالثة على مستوى العالم.

ومع ذلك، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن كينيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 53 مليون نسمة، تنتج حوالي 12 غيغاوات ساعة من الكهرباء، بينما تنتج ألمانيا، التي تعد أكثر صناعية ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، ما يقرب من 50 ضعفاً.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)