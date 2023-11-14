 شولتس يرفض تصريحات أردوغان بشأن إسرائيل ويعتبرها "عبثية" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.11.2023

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أخبار

شولتس يرفض تصريحات أردوغان بشأن إسرائيل ويعتبرها "عبثية"

أعرب المستشار الألماني عن قناعته بأهمية زيارة الرئيس التركي أردوغان لبرلين، رغم موقفه المناوئ لإسرائيل في الحرب الدائرة داخل قطاع غزة. بيد أنه اتهم تصريحات أردوغان بما يخص إسرائيل"بالعبثية" مؤكدا حقها الدفاع عن نفسها.

المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ( 14.11.2023

شولتس دافع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن إسرائيل في وجه تهجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليها. وكان أردوغان اتهم إسرائيل بـ "الفاشية" بسبب هجومها على قطاع غزة وشكك في حق دولة إسرائيل في الوجود.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال شولتس في برلين اليوم الثلاثاء (14 نوفمبر/ تشرين ثاني) ردا على سؤال عن هذا الموضوع إن إسرائيل دولة ديمقراطية ولها كل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة "منظمة حماس الإرهابية". وأضاف شولتس مدافعا عن الإجراء العسكري الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، أن إسرائيل هي بالإضافة إلى ذلك دولة "تشعر بأنها ملتزمة حيال حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتصرف في الأعمال التي تقوم بها وفقا لذلك، ولذلك فإن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل في هذا الشأن عبثية، وسخيفة" ولا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا".

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وكان الرئيس التركي قد اتخذ من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس موقفا مغايرا لموقف بقية زعماء الدول الـ 30 الأخرى الشريكة لتركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث وصف أردوغان حركة حماس بأنها "منظمة تحرر" فيما وصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية.

في المقابل، قال شولتس إن "حماس عبارة عن منظمة إرهابية. إسرائيل لها كل الحق في أن تدافع عن نفسها في مواجهة حماس وفي أن تهاجم هؤلاء الذين يعملون كمقاتلين لحماس في غزة" مشيرا إلى أنه ليس هناك شك في أن إسرائيل دولة ديمقراطية " ونحن سنؤكد في كل محادثة وكل فرصة أن هذه هي وجهة نظرنا للأمور".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي يعتزم زيارة برلين يوم الجمعة المقبل حيث كان شولتس وجه إليه الدعوة بعد إعادة انتخابه رئيسا لتركيا في أيار/مايو الماضي. وتثير زيارة أردوغان إلى برلين جدلا. ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعربت عن تمسكها بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبرلين، رغم موقفه وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين أمس الإثنين، إن الزيارة لا تزال مقررة وفقا لما هو مخطط له حتى الآن، وأردف:" دائما ما يكون لدينا شركاء عسيرون علينا التعامل معهم".

وكان قيادي في البرلمان الألماني قد برر زيارة الرئيس التركي لألمانيا، لكنه انتقد بشدة تصريحاته بشأن حرب غزة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، ميشائيل روت، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الثلاثاء: "إنه (أردوغان) رئيس دولة مهمة بالنسبة لنا ولأوروبا"، موضحا أن هناك حاجة لتركيا للتوسط في صراع غزة.

وقال روت إن أردوغان يتسبب في أضرار جسيمة لبلاده والاتحاد الأوروبي، إذ "أنه يضيع دوره كوسيط وكجسر بين أوروبا والشرق الأوسط"، موضحا أن طريقة تصرف أردوغان ليست مفاجئة، "فهو يريد من ذلك تسجيل النقاط والتشتيت على مستوى السياسة الداخلية". وعندما سُئل عما إذا كان أردوغان معادٍ للسامية، أجاب السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإيجاب، محذرا من أن الآمال في علاقة أفضل مع الاتحاد الأوروبي ستذهب سدى إذا واصل أردوغان "سياسته التي تحتقر إسرائيل".

ويعتزم شولتس وأردوغان حضور مأدبة عشاء في برلين، وقبل ذلك سيعقد أردوغان لقاء مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

 

يذكر أن  حركة حماس ، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.أ.ج /ع  ج م (أ ف ب، د ب ا)

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