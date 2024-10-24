شولتس يرفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو في الوقت الحالي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه انضمام أوكرانيا بشكل فوري إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو طلب كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تقدم به عندما عرض "خطة النصر" الخاصة به أمام الحلفاء الغربيين.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس (24 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، للقناة الثانية في التلفزة الألمانية "ZDF" : "من المهم أن ندرك أن دولة في حالة حرب لا يمكنها على الإطلاق أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف ذلك، ولا خلاف حول هذا الموضوع".

ولفت المستشار الألماني إلى أنه بالنسبة للحلف، فإن "الدعوة عادة ما ترتبط بسرعة قبول العضوية".

وأضاف شولتس أنه في قمتي حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس العام الماضي ثم في واشنطن هذا الصيف، قمنا بـ"توصيف منظور" يتعلق بعضوية أوكرانيا على الأمد البعيد. وتدارك "لكنني أعتقد أنه بعيدا من ذلك، ليست هناك حاجة حاليا إلى أي قرار جديد".

زيلينسكي يعرض"خطة النصر".. استراتيجية أم أوهام؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويضغط الرئيس الأوكراني على حلفائه الغربيين للحصول على مزيد من الدعم لمساعدة بلاده على هزيمة روسيا في الحرب التي باتت الآن في عامها الثالث.

وكشف زيلينسكي هذا الشهر عن "خطة النصر"، ومن بين مقترحاتها الرئيسية دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري بقيادة الولايات المتحدة. كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة البعيدة المدى التي زودها الحلفاء لأوكرانيا، لكن أيا من المطالب لم يلق حتى الآن دعما جماعيا من الحلفاء.

وأكد شولتس في المقابلة موقفه من أن النزاع ينبغي ألا يتطور إلى حرب مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. كما كرر معارضته تسليم أوكرانيا صواريخ توروس البعيدة المدى والتي يمكن أن تصل إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب)