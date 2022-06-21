شولتس يرفض انتقادات المعارضة بشأن حزمة دعم الاقتصاد

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الأربعاء السابع من سبتمبر/ أيلول 2022) في البرلمان الألماني (بوندستاغ) خلال مناقشة عامة حولة الميزانية العامة المقبلة "من يتحدث عن انقسام يعرض التماسك في هذا البلد للخطر. وهذا هو الشيء الخطأ الآن"، في إشارة إلى الانتقادات الحادة من قبل زعيم المعارضة فريدريش ميرتس لسياسة الحكومة اتجاه أزمة الطاقة وحرب أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. ويرأس ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض حاليا في ألمانيا بعد أن ظل على رأس حكومات ألمانية متتالية على مدار نحو 16 تحت قيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. وقال شولتس موجها خطابه إلى ميرتس: "لا تقلل من شأن بلدنا. لا تقلل من شأن مواطني هذا البلد ... في الأوقات الصعبة يتفوق بلدنا على نفسه. لدينا تقليد جيد في الترابط عندما تصبح الأمور صعبة".

واتهم شولتس التحالف المسيحي المعارض بارتكاب إخفاقات فادحة متكررة في حقبة المستشارة السابقة ميركل. وكان ميرتس انتقد بشدة في وقت سابق اليوم خطة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك (حزب الخضر) بعدم السماح للمحطات الثلاث المتبقية للطاقة النووية في ألمانيا بالاستمرار في العمل بشكل طبيعي العام المقبل. وقال ميرتس: "اوقفوا هذا الجنون!"، محذرا من أن القرار قد يضر على نحو لا يمكن تعويضه بألمانيا كمركز اقتصادي.

زعيم المعارضة المسيحية فرديريش ميرتس (البرلمان الألماني السابع ن سبتمبر 2022)

ويعتزم هابيك إبقاء اثنتين من محطات الطاقة النووية الثلاثة المتبقية جاهزة للاستخدام كاحتياطي للطوارئ حتى منتصف نيسان/أبريل. وكان من المفترض إغلاق جميع محطات الطاقة النووية في ألمانيا بنهاية هذا العام في إطار خطة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية. في المقابل، يرى الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي أنه يتعين مواصلة تشغيل المحطات النووية الثلاثة بسبب أزمة الطاقة الراهنة.

كما دافع المستشار الألماني عن سياسته في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الانتقادات، محذرا من اتباع سياسات منفردة تجاه أوكرانيا. وقال شولتس إن ألمانيا دعمت أوكرانيا "بشكل فعال للغاية، وكذلك بالأسلحة الثقيلة اللازمة"، وأضاف: "سنواصل القيام بذلك. هذا هو التزامنا طالما كان ذلك ضروريا... لن نتخذ قرارات ألمانية منفردة. سيكون ذلك خطأ فادحا وغير مسؤول. وأقول صراحة للتحالف المسيحي: من ينادي بمواقف منفردة لا يجب أن يحكم هذا البلد". وكانت المعارضة الألمانية، وكذلك ساسة في الائتلاف الحاكم، قد اتهموا شولتس مرارا بالتردد في التعامل مع الأزمة الأوكرانية خلال الأشهر الماضية.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)