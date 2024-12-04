شولتس يرفض التكهنات بشأن وجود قوات ألمانية في أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه للتكهنات بشأن احتمال مشاركة جنود ألمان في مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا في المستقبل. كما دافع المستشار عن رحلته الأخيرة إلى أوكرانيا معتبرا أنها محورية.

خلال جلسة استجواب في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2024)، إنه "من غير المناسب تماما الآن التكهن بما قد يحدث لاحقا في حال التوصل بعد مفاوضات إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو وجود وضع سلمي (في أوكرانيا)".

كما نفى شولتس الانطباع الذي أثير حول أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأنها تفكر في إرسال جنود ألمان للمشاركة في حفظ السلام خلال وقف إطلاق النار حال حدوثه. وذكر شولتس أن بيربوك وجه لها سؤال على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل عن "ما سيكون عليه الحال في مرحلة سلام لاحقة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر "حاولت في الواقع ألا تقول لا أو نعم".

وكانت بيربوك ذكرت في بروكسل بدون أن يتم سؤالها أن هناك عدة عناصر للسلام في أوكرانيا قيد المناقشة. وساقت أمثلة على هذه العناصر بالضمانات الأمنية السياسية والمادية، وعضوية أوكرانيا في حلف الناتو، بالإضافة إلى "تواجد دولي لتأمين وقف إطلاق النار".

وعندما سئلت عن دور محتمل لألمانيا في ذلك، قالت: "ولذلك من الواضح تماما أنه كما عملنا نحن الألمان لأكثر من 1000 يوم من أجل هذا السلام، فإن كل ما من شأنه أن يخدم السلام في المستقبل سيحظى بالطبع بالدعم من الجانب الألماني بكل قوتنا".

وأكد المستشار أن إرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا ليس واردا في الوقت الراهن. وقال: "أعتبر أنه من المستبعد إرسال قوات أو جنود ألمان إلى أوكرانيا في الوضع الحالي". ولفت إلى أنه يقول ذلك "بتوافق كامل مع وزيرة الخارجية الفيدرالية".

كما دافع المستشار الألماني عن رحلته الأخيرة إلى أوكرانيا. وأكد شولتس أن هذه الزيارة بالنسبة له محورية في هذا الوقت بالذات قبل حلول الشتاء الذي يشكل مخاطر كبيرة على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرض من الزيارة هو التباحث مع الأوكرانيين حول خططهم لهذه المرحلة.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا الأمر "يجب أن يتم ذلك بشكل مفصل ومكثف للغاية".

وأكد شولتس على أن الأمر يتعلق الآن بمبدأ يجب مراعاته دائما، وأردف: "هذا المبدأ يعني أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات تتجاوز الأوكرانيين. ولا ينبغي تحديد كيفية المضي قدما عن طريق محادثات هاتفية وتفاهمات يقوم بها آخرون بل يجب أن تتمكن أوكرانيا من النظر في ذلك، من خلال التباحث مع أفضل أصدقائها وحلفائها. وهذا بالضبط ما قمت به".

ودافع شولتس مجددا عن رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طراز "تاوروس" بعيدة المدى، وقال إن المهم الآن هو "الحفاظ على التفكير بهدوء".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)